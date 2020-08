Streaming em setembro de 2020: O que ver na Netflix, Mubi, Globoplay, Prime Video

Todos os meses, o Estadão faz uma varredura e junta em páginas como esta os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Entre as novidades da Netflix, o destaque é o filme Enola Holmes, com Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Claflin. O filme retrata a irmã adolescente de Sherlock Holmes, que descobre que a mãe desapareceu, decide procurá-la e acaba revelando uma conspiração que pode mudar o rumo da história.

Na Mubi, a programação mantém foco no cinema brasileiro contemporâneo e ainda destaca os cineastas orientais Woo Ming-jin e Tsai Ming-liang. Entre os filmes por realizadores brasileiros, estão A Rosa Azul de Novalis, que aborda a busca pelos desejos íntimos, e foi exibido na Berlinale; Excelentíssimos, selecionado para a mostra Première Brasil: Hors Concours da 20° Edição do Festival do Rio; e Corpo Elétrico, que foi exibido no Festival de Roterdã e também recebeu menção honrosa do júri no Outfest: Los Angeles Gay & Lesbian Film Fest.

No Amazon Prime Video, as séries Originais The Boys (temporada 2) e Fernando, além de todas as temporadas de Grey’s Anatomy, estão entre os destaques do mês.

Veja abaixo uma lista com estreias desses e de outros serviços, com as sinopses fornecidos pelas plataformas à imprensa.

NETFLIX

Séries

Away (4/9/2020)

A astronauta Emma Green (Hilary Swank) comanda a primeira expedição humana rumo a Marte. Mas, para embarcar na perigosa jornada, ela precisará deixar para trás o marido e a filha adolescente.

Ratched (18/9/2020)

Esta série dramática de Ryan Murphy, cuja história se passa antes do filme Um Estranho no Ninho (1975), conta a fascinante origem da enfermeira Ratched (Sarah Paulson).

A Duquesa (11/9/2020)

Katherine Ryan interpreta uma mãe que vive um dilema: vale a pena engravidar do seu maior inimigo, o pai da filha que ela cria sozinha?

The Home Edit - A Arte de Organizar (9/9/2020)

Nesta série produzida por Reese Witherspoon e Molly Sims, Clea Shearer e Joanna Teplin dão um jeito na bagunça da casa de famosos e pessoas comuns, transformando vidas.

Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

Amigas improváveis, Chiara e Ludovica lutam para encontrar o amor e um lugar no mundo enquanto estudam em um bairro chique de Roma.

Sem Maturidade Para Isso (14/9/2020)

Nesta série de animação para adultos, um casal de 30 e poucos anos tenta manter a leveza após deixar a vida de festas para cuidar dos filhos.

Criminal - Reino Unido: Temporada 2 (16/9/2020)

Entre as quatro paredes de uma sala de interrogatório, investigadores de Londres correm contra o relógio para conseguir a confissão de três suspeitos de crimes graves.

Nas Montanhas da Coruja: Temporada 2 (16/9/2020)

Enquanto Trela enfrenta um trauma pessoal, Ada assume as funções dele na delegacia e um homem misterioso chega à cidade.

A Penúltima Palavra (17/9/2020)

Após a morte do marido, uma mulher reencontra a paixão pela vida quando passa a fazer discursos elogiosos em funerais profissionalmente.

Jack Whitehall: Travels with My Father (22/9/2020)

Um jovem comediante vive novas desventuras com o pai conservador em mais uma temporada desta comédia em que os dois viajam juntos pelo mundo.

Sneakerheads (25/9/2020)

Esta série gira em torno de um grupo de colecionadores e revendedores apaixonados por tênis que é capaz de tudo por um novo par de sneakers.

Meio Country Meio Hip Hop (25/9/2020)

Nesta comédia da vida real, um artista country sai de uma cidade pequena para tentar a vida em Hollywood enquanto cria três filhos com a esposa, que é dançarina profissional.

Vem Cantar! Estados Unidos (16/9/2020)

Nesta divertida competição de karaokê, seis participantes disputam até 60 mil dólares. Quanto maior a afinação, maior o prêmio, mas só pode haver um grande vencedor.

Keeping Up with the Kardashians: Temporadas 3 e 4 (1/9/2020)

As irmãs Kardashian tentam manter o controle de cada situação enquanto as câmeras acompanham suas vidas, mostrando encontros malsucedidos, brigas e momentos tocantes. A temporada 4 já começa cheia de emoção quando Khloe e a estrela do basquete Lamar Odom curtem um breve noivado e logo decidem se casar.

Na Rota do Taco (15/9/2020)

Os tacos são cercados de histórias pouco conhecidas. Mergulhe na deliciosa segunda temporada desta série.

Campeões do Barbecue (18/9/2020)

Nesta competição de churrasco que vai deixar você com água na boca, doze cozinheiros amadores precisam mostrar seus talentos na brasa à moda do sul dos Estados Unidos.

MeatEater: Temporada 9 (16/9/2020)

As novas aventuras de Steve para caçar a própria comida incluem viagens por diversos estados americanos e pratos deliciosos.

Top Chef: Temporadas 3 e 4 (1/9/2020)

Na terceira temporada do reality show, quinze experts em culinária se enfrentam no calor de Miami para disputar um prêmio de 100 mil dólares e o título de Top Chef. Na quarta temporada, dezesseis competidores vão até Chicago enfrentar novos desafios, como servir um jantar para o crítico de cinema Richard Roeper e cozinhar para uma festa pré-jogo do Bears.

Filmes

Enola Holmes (23/9/2020)

Quando a irmã adolescente de Sherlock Holmes descobre que a mãe desapareceu, ela decide procurá-la e acaba revelando uma grande conspiração que pode mudar o rumo da história. Com Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Claflin.

O Diabo de Cada Dia (16/9/2020)

Desesperado para salvar a esposa que está morrendo, um homem recorre a orações e a medidas extremas. Drama gótico do diretor Antonio Campos, com Tom Holland e Bill Skarsgård.

Decisão (1/9/2020)

Uma partida de futebol na periferia de Roma revela a história de uma comunidade pobre que enfrenta dilemas éticos e morais.

Freaks - Um de Nós (2/9/2020)

Uma jovem mãe de família descobre que tem superpoderes, adormecidos por anos de medicação, e forma uma pequena equipe para tornar o mundo um lugar melhor.

Procura-se um pai (11/9/2020)

O que uma pequena fã de adrenalina faz quando a mãe a proíbe de entrar em uma corrida de bicicross? Contrata um ator sem nada a perder para fingir que é seu pai.

Estou pensando em acabar com tudo (4/9/2020)

Uma mulher apreensiva em relação ao novo namorado viaja com ele para conhecer os futuros sogros em uma fazenda distante, mas nada é o que parece nesta história.

Lindinhas (9/9/2020)

Aos 11 anos, Amy começa a se rebelar contra as tradições conservadoras da família e encontra seu lugar em um grupo de dança da escola.

Remédio Amargo (16/9/2020)

Depois de um acidente que o deixou em uma cadeira de rodas, Ángel decide se vingar de todos que o traíram neste filme espanhol, inclusive da mulher que o abandonou quando ele mais precisava.

Lady Bird - A Hora de Voar (22/9/2020)

Em meio a desafios amorosos, familiares e conflitos internos, uma adolescente (Saoirse Ronan) sonha em fazer faculdade bem longe de casa. Dirigido por Greta Gerwig.

The Post - A Guerra Secreta (8/9/2020)

A publicação de um furo de reportagem sobre a guerra do Vietnã compromete o presidente dos Estados Unidos e força o jornal Washington Post a tomar uma decisão. Um filme de Steven Spielberg com Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson.

Trama Fantasma (22/9/2020)

Uma garçonete se torna modelo, musa e amante de um estilista. O relacionamento fica cada vez mais intenso, e também mais estranho. Com Daniel Day-Lewis.

O Espetacular Homem-Aranha (30/9/2020)

Nesta nova versão da franquia do super-herói aracnídeo, o jovem Peter Parker aprende a lidar com seus superpoderes enquanto enfrenta seu arqui-inimigo Lagarto.

Escola de rock (1/9/2020)

Um músico (Jack Black) em dificuldades consegue um emprego como professor substituto em uma escola privada, onde começa a ensinar rock'n'roll aos alunos em segredo.

Meninas Malvadas (1/9/2020)

Cady (Lindsay Lohan) entra para a turma mais popular da escola, mas as coisas ficam complicadas quando o ex da líder da classe quer namorá-la.

Django Livre (1/9/2020)

Acompanhado por um caçador de recompensas, o escravo livre Django viaja pelos Estados Unidos para salvar sua esposa de um cruel fazendeiro. Um filme de Quentin Tarantino com Jamie Foxx, Christoph Waltz (vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por esta produção) e Leonardo DiCaprio.

Além da Morte (1/9/2020)

Estudantes de medicina tentam descobrir como é a vida após a morte, mas nem imaginam os efeitos colaterais de um experimento que para o coração. Com Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev.

Os donos da rua (1/9/2020)

Um jovem de Los Angeles se esforça para agradar o pai e manter a integridade em uma comunidade dominada por drogas, violência e racismo. Com Cuba Gooding Jr.

Todo Dia (30/9/2020)

Uma adaptação do best-seller homônimo, o filme retrata o romance entre uma adolescente e um espírito que habita um corpo diferente todos os dias.

O Impossível (10/9/2020)

Baseado em fatos reais, este drama retrata as experiências terríveis de uma família durante o caos gerado pelo tsunami que atingiu o sudoeste da Ásia em 2004. Com Naomi Watts e Ewan McGregor.

Em algum lugar do passado (4/9/2020)

Um dramaturgo obcecado com a foto de uma atriz do início do século XX volta no tempo para encontrá-la e os dois iniciam uma relação amorosa.

Amor Garantido (3/9/2020)

A advogada Susan Whitaker (Rachael Leigh Cook) aceita ajudar um cliente bonitão (Damon Wayans Jr.) a processar um site de relacionamentos que oferece amor garantido.

Muito amor pra dar (9/9/2020)

Neste filme argentino, Fernando (Adrián Suar) é um homem tão dedicado à família que tem até duas, mas um acidente faz com que ambas se conheçam e os problemas comecem.

Tropa de Elite (4/9/2020)

Um capitão de polícia do Rio de Janeiro (Wagner Moura) está esgotado e prestes a se aposentar, mas precisa encontrar um sucessor para liderar uma missão perigosa.

Permanência (3/9/2020)

Um fotógrafo (Irandhir Santos) vai a São Paulo expor suas obras e se depara com sentimentos conflitantes ao se hospedar na casa de sua ex. Dirigido por Leonardo Lacca, o filme conquistou cinco prêmios no festival Cine PE, em 2015, incluindo o de Melhor Filme.

A Babá: Rainha da Morte (10/9/2020)

Dois anos após a noite terrível mostrada em A Babá, Cole vive outro pesadelo chamado ensino médio. Para complicar ainda mais, os demônios do passado querem vingança.

Annabelle 2: A Criação do Mal (7/9/2020)

Anos após a morte da filha, um artesão de bonecas e sua esposa acolhem crianças órfãs em sua casa. Mas uma de suas criações bizarras também mora lá.

Verdade ou Desafio (24/9/2020)

Um grupo de colegas de faculdade joga uma versão mortal de Verdade ou Desafio.

Caso 39 (1/9/2020)

Uma assistente social ingênua (Renée Zellweger) traz para casa uma criança de dez anos, resgatando-a de pais agressores, mas descobre que a coisa não é bem o que parece.

A Maldição de Chucky (1/9/2020)

O debochado boneco possuído por um homicida psicopata volta para aterrorizar uma jovem cadeirante e sua família problemática.

Demônio (4/9/2020)

O detetive Bowden tem que salvar cinco pessoas presas num elevador e agir rápido, porque o diabo está entre elas.

Documentários e especiais

Afonso Padilha: Alma de Pobre (3/9/2020)

Neste especial hilariante, o comediante Afonso Padilha revisita suas origens humildes e conta histórias da infância.

O Dilema das Redes (9/9/2020)

Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta: algumas de suas criações causam vícios e ameaçam democracias pelo mundo.

Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha (30/9/2020)

A chocante história do homem que matou a esposa e as duas filhas, em agosto de 2018, é contada pelas imagens da câmera de segurança que o levaram à prisão.

Bad Boys e Bilionários: Índia (2/9/2020)

Esta série documental mostra a trilha de ganância, fraudes e corrupção que ergueu — e derrubou — alguns dos magnatas mais poderosos da Índia.

Challenger: Voo Final (16/9/2020)

O ônibus espacial Challenger funcionou perfeitamente até explodir aos 73 segundos de sua 10ª missão, no dia 28 de janeiro de 1986, em uma tragédia que causou sete mortes, incluindo a de uma professora civil.

Linha de Tensão (9/9/2020)

Acompanhe os agentes da lei que estão dispostos a acabar com o tráfico de drogas no balneário espanhol de La Línea.

Professor Polvo (7/9/2020)

Uma amizade incomum se desenvolve entre um cineasta e um polvo que vive na floresta de algas sul-africana. Conheça os mistérios deste mundo.

Contornando a Morte (15/9/2020)

Em 2015, um budista e PhD em Física perdeu a filha de 2 anos para o câncer. Ainda de luto, ele e a esposa tomaram a difícil decisão de manter o cérebro da menina preservado, esperando que um dia ela renasça em um novo corpo graças à criopreservação. Einz é a pessoa mais jovem do mundo a passar por este processo.

Uma Canção para Latasha (21/9/2020)

Latasha Harlins tinha apenas 15 anos quando foi morta, 13 dias após o brutal espancamento de Rodney King. Mesmo condenada, a assassina não foi presa, o que foi um dos motivos para as revoltas de 1992 em Los Angeles.

Justin Bieber: Never Say Never (15/9/2020)

O astro Justin Bieber nos presenteia com imagens pessoais de toda a sua carreira, culminando em sua triunfante turnê de 2010.

Papa Francisco: Um Homem de Palavra (21/9/2020)

O cineasta Wim Wenders viaja o mundo ao lado do Papa Francisco e registra as visões humanistas do pontífice em uma época extremamente polarizada.

Chef's Table: Churrasco (2/9/2020)

Esta série culinária indicada ao Emmy muda o seu foco para a arte do churrasco, com a ajuda de chefs conceituados dos Estados Unidos, Austrália e México.

The Chef Show (24/9/2020)

Jon Favreau e Roy Choi conversam e preparam refeições deliciosas com chefs famosos e celebridades.

Crianças e família

Jurassic World: Acampamento Jurássico (18/9/2020)

Seis adolescentes mal se conheciam quando foram acampar em um canto remoto daquela ilha. Agora, com dinossauros à solta, eles terão de virar amigos para sobreviver.

O Chefinho – Pega Esse Bebê! (1/9/2020)

Neste especial interativo, descubra a sua profissão na Baby Corp fazendo escolhas e cumprindo missões em um teste vocacional muito divertido.

Julie and the Phantoms (10/9/2020)

A adolescente Julie descobre a paixão pela música e pela vida quando cria uma banda com um trio de fantasmas.

Pets Unidos! (11/9/2020)

Um grupo de bichinhos egoístas fica preso em uma pet shop de luxo quando os robôs tomam a cidade, obrigando os humanos a fugir. Os animais de estimação precisam se unir aos de rua para sobreviver e talvez salvar o mundo.

StarBeam: Temporada 2 (8/9/2020)

A pequena heroína StarBeam tem a difícil missão de enfrentar vilões como Capitão Barba de Peixe e Marla Malvada para salvar a ilha de Lava Lava.

Chico Bon Bon - O Macaquinho Faz-Tudo (22/9/2020)

Em mais uma temporada, o macaquinho Chico Bon Bon volta a usar seu talento de mecânico para resolver problemas com a Liga Faz-tudo.

Expresso da Aventura (22/9/2020)

Um grupo animado de locomotivas e seus pequenos amigos tem a missão de fazer entregas divertidas em um mundo cheio de ferrovias.

Spirit - Cavalgando Livre: Academia de Equitação (4/9/2020)

As PLAs voltam para a Academia de Equitação Costa dos Palominos, onde uma nova equipe traz mistérios, amizades e uma chance de salvar a escola.

Thomas e seus amigos (1/9/2020)

Thomas se reúne com novos e velhos amigos enquanto trabalha em Sodor e também explora lugares como Índia, Brasil e Austrália.

O Expresso Polar (1/9/2020)

Neste conto de Natal, um menino recupera a fé no espírito natalino quando faz uma viagem de trem até o Polo Norte no dia 24 de dezembro.

Emoji: O Filme (1/9/2020)

Em Textopolis, cada emoji pode expressar uma única emoção. Com exceção de Gene, que quer ser um emoji normal como os outros.

Uma Aventura Lego (12/9/2020)

Emmet foi confundido com o LEGO MasterBuilder e acabou em uma missão para combater os planos perversos do Sr. Negócio.

George, o Curioso (4/9/2020)

O Homem de Chapéu Amarelo viaja à África para encontrar um valioso artefato e acaba retornando com George, um chimpanzé curioso que se mete em confusão por toda a cidade.

Frankenstein e os Pestinhas (4/9/2020)

Em um parque de diversões temático com atrações baseadas em filmes, Alvin, Simon e Theodore entram no brinquedo “Castelo do Frankenstein” e encontram o famoso monstro.

Anime

Memórias de Idhún (10/9/2020)

O mundo mágico de Idhún foi tomado por um bruxo e seus habitantes se refugiaram na Terra, onde dois jovens lutam para protegê-los de um assassino.

Dragon's Dogma (17/9/2020)

Agora como Ressurgido, Ethan parte em uma jornada para aniquilar o Dragão que destruiu sua vida. A cada nova batalha, no entanto, ele fica mais distante de sua humanidade.

The Promised Neverland (1/9/2020)

Três crianças descobrem que o orfanato onde vivem não é nada do que eles pensavam. Agora, têm que liderar o grupo todo num arriscado plano de fuga.

MUBI

1/9 - A Rosa Azul de Novalis

Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro

New Brazilian Cinema

2/9 - Paar

Goutam Ghose

Uma Jornada pelo Cinema Indiano

3/9 - Cheaters

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

4/9 - Excelentíssimos

Douglas Duarte

New Brazilian Cinema

5/9 - Baxter, Vera Baxter

Marguerite Duras

6/9 - The Color Wheel

Alex Ross Perry

Shooting the Hip: A Cinematografia de Sean Price Williams

7/9 - A ser anunciado

8/9 - The Hands of Orlac

Robert Wiene

9/9 - More

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

10/9 - Space Dogs

Elsa Kremser, Levin Peter

Perspectivas

11/9 - Monday Morning Glory

Woo Ming-jin

Foco em Woo Ming-jin

12/9 - Diamantino

Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt

13/9 - Strasbourg 1518

Jonathan Glazer

14/9 - The Wind

Marcell Iványi

15/9 - Corpo Elétrico

Marcelo Caetano

New Brazilian Cinema

16/9 - The Elephant and the Sea

Woo Ming-jin

Foco em Woo Ming-jin

17/9 - The Lighthouse

Maria Saakyan

Rediscovered

18/9 - Happiness... Promised Land

Laurent Hasse

19/9 - Fake It So Real

Robert Greene

Shooting the Hip: A Cinematografia de Sean Price Williams

20/9 - Walker

Tsai Ming-liang

Sessão Dupla: Tsai Ming-liang

21/9 - Salon Kitty

Tinto Brass

22/9 - All Ladies Do It

Tinto Brass

23/9 - Sivas

Kaan Müjdeci

24/9 - Bird Island

Sergio Da Costa, Maya Kosa

Undiscovered

25/9 - Woman on Fire looks for Water

Woo Ming-jin

Foco em Woo Ming-jin

26/9 - Swallow

Carlo Mirabella-Davis

27/9 - No No Sleep

Tsai Ming-liang

Sessão Dupla: Tsai Ming-liang

28/9 - Gay USA

Arthur J. Bressan Jr.

Love & Loss & Liberation: Dois Filmes Gays Clássicos de Arthur J. Bressan, Jr.

29/9 - Buddies

Arthur J. Bressan Jr.

Love & Loss & Liberation: Dois Filmes Gays Clássicos de Arthur J. Bressan, Jr.

30/9 - End of Summer

Jóhann Jóhannsson

AMAZON PRIME VIDEO

4 de setembro - The Boys (Temporada 2)

Ainda mais intensa e insana, na segunda temporada os The Boys encontram-se foragidos da justiça, procurados pelos Super, e tentando, desesperadamente, reagrupar e lutar contra Vought. Escondidos, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) tentam se ajustar a uma nova realidade, com Billy Butcher (Karl Urban) desaparecido. Ao mesmo tempo, Starlight (Erin Moriarty) procura encontrar seu lugar no grupo The Seven, enquanto Homelander (Antony Starr) se concentra para assumir o controle total. Seu poder está ameaçado com a chegada de Stormfront (Aya Cash), uma nova Super especialista em mídia social, que tem planos próprios. Além disso, a ameaça do Supervilão toma o centro das atenções e faz barulho enquanto Vought tenta monetizar em cima da paranoia da nação.

15 de setembro - Grey's Anatomy (Temporadas 1-16)

As 16 temporadas do drama médico de maior duração da história da TV chegam ao Amazon Prime Video. A série é centrada em Meredith Grey (Ellen Pompeo), uma aspirante a cirurgiã e filha de uma das melhores cirurgiãs, Dra. Ellis Grey, que passa por desafios profissionais e pessoais junto com outros cirurgiões do Seattle Grace Hospital.

Bones (Temporadas 1-12)

A antropóloga forense Dr. Temperance "Bones" Brennan (Emily Deschanel) trabalha no "Jeffersoninan Institute", em Washington, e forma uma equipe junto ao arrogante agente especial do FBI, Seeley Booth (David Boreanaz) para investigar assassinatos. A série explora, além dos casos de assassinatos, as origens das relações entre os personagens e a amizade entre Booth e Brennan.

Fear The Walking Dead (Temporada 5)

Spin off da série The Walking Dead, retrata os eventos iniciais do apocalipse zumbi na costa oeste no mesmo período em que a cidade de Atlanta estava sendo atacada, enquanto Rick estava em coma no hospital local. A quinta temporada segue o grupo de sobreviventes liderados por Morgan Jones (Lennie James) e Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) enquanto procuram outros sobreviventes, buscando ajudar os outros em um esforço para compensar as transgressões do passado. Juntos, eles também tentam ajudar os próprios amigos, que desejam encontrar-se novamente para deixar um legado para o mundo. O que nenhum deles imagina é que nem sempre podem ajudar a todos, e que nem todos gostam de suas ações benevolentes.

20 de setembro - American Horror Story (Temporada 9)

No Verão de 1984, Brooke Thompson (Emma Roberts) e seus amigos vão trabalhar no acampamento Redwood, o lugar mais frequentado por jovens nas férias de verão. Porém, algum tempo depois, eles passam a ser perseguidos pelo serial killer Benjamin Richter, que está buscando vingança após muito tempo preso em um sanatório.

25 de setembro - Fernando (Temporada 1)

A série documental de cinco episódios mostra a paixão de Fernando Alonso por competir no mais alto nível e sua determinação absoluta para vencer. Registrando a jornada do automobilista no ano passado - desde sua participação nos circuitos mais importantes, como Indianapolis 500, Le Mans 24 horas, e culminando em sua primeira apresentação no Rally Dakar em janeiro -, Fernando oferece aos telespectadores acesso à vida pessoal do campeão mundial da Fórmula 1. A série também apresenta pessoas do círculo íntimo de Alonso, incluindo: seu empresário Luis García Abad, sua irmã Lorena Alonso, sua parceira Linda Morselli e seu colega Carlos Sainz, que ajudam a revelar o homem por trás do campeão.

Tell Me A Story (Temporadas 1-2)

Uma antologia dos contos de fadas, a série transforma histórias clássicas dos contos das crianças em um conto assustador que envolve amor, ganância, perda, vingança e assassinato. Em sua primeira temporada, a trama mistura Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria .

30 de setembro - Dora, a Aventureira (Temporada 2)

Dora e seu melhor amigo, o macaco Botas, te levam por incríveis aventuras enquanto resolvem mistérios, ajudam seus amigos da floresta e enfrentam dificuldades no caminho.

iCarly (Temporada 2)

Carly (Miranda Cosgrove) é uma adolescente de 14 anos que apresenta seu próprio webshow, iCarly, junto com seus melhores amigos Fred e Sam. O show é transmitido de um estúdio que Carly montou em seu próprio apartamento, apresentando de tudo, desde esquetes cômicas e concursos de talentos a entrevistas, receitas e solução de problemas.

Patrulha Canina (Temporadas 2-3)

Liderada por um menino chamado Ryder, uma equipe de seis cães de resgate brincalhões usa seus talentos individuais para proteger a cidade litorânea de Adventure Bay. Os filhotes ocasionalmente são acompanhados por ajudantes mais novos: Cap'n Turbot, Robo-Dog, Everest e Tracker.

Bob Esponja Calça Quadrada (Temporada 2)

A esponja do mar amarela Bob Esponja vive nas profundezas do oceano em uma cidade subaquática chamada Fenda do Bikini e vive as mais loucas aventuras com seu melhor amigo, a estrela do mar rosa Patrick.

Filmes

01 de setembro - Gauguin - Viagem ao Taiti

Em 1891, o artista Paul Gauguin decide, por conta própria, ir para o exílio no Taiti. Lá, ele espera reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Mas, no local, acaba se afundando na selva, enfrentando solidão, pobreza e doença. Ele deve se reunir com Tehura, que se tornou sua esposa e o tema de suas maiores pinturas.

O Escorpião Rei 5: O Livro das Almas

O Escorpião Rei (Zach McGowan) se junta à poderosa guerreira Tala (Pearl Thusi), irmã do rei Nubian. Juntos, eles procuram por uma relíquia lendária conhecida como Livro das Almas, que lhes permitiria derrotar o maligno senhor da guerra Nesberek.

8 de setembro - Halloween (2018)

O filme é o décimo primeiro da franquia (2018). Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas, dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

13 de setembro - Johnny English 3.0

Depois que um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes secretos ativos na Grã-Bretanha, Johnny English (Rowan Atkinson) é forçado a sair da aposentadoria para encontrar o hacker que está ameaçando seu país.

20 de setembro - Jogos Vorazes: A Esperança - O Final

Se recuperando do choque de ver Peeta (Josh Hutcherson) contra si, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) é enviada ao Distrito 2 pela presidente Coin (Julianne Moore). Lá, ela ajuda a convencer os moradores locais a se rebelarem contra a Capital. Com todos os distritos unidos, começa o ataque decisivo contra o presidente Snow (Donald Sutherland). Para levar seus próprios planos adiante, Katniss precisará da ajuda de seus amigos de Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin), Cressida (Natalie Dormer), Pollux (Elder Henson), além do próprio Peeta, enviado para compor sua equipe.

22 de setembro - O Mistério do Relógio na Parede

Um jovem órfão chamado Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro)vai morar com seu tio mágico, Jonathan Barnavelt (Jack Black), após perder seus pais, porém com o tempo ele acaba descobrindo que ele e a vizinha, Sra. Zimmerman (Cate Blanchett) são feiticeiros.

25 de setembro - The Quarry

Em uma cidade desolada do Texas, o misterioso reverendo David (Bruno Bichir) chega para morar na igreja abandonada local. Mas, quando atos sinistros começam a acontecer na cidade, a identidade do padre passa a ser questionada.

27 de setembro - O Grinch

O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

GLOBOPLAY

1/9 - Bates Motel

Sinopse: Após a morte do marido, Norma Bates decide começar uma nova vida abrindo um Motel. Nessa nova jornada, a relação de mãe e filho leva o jovem Norman para caminhos obscuros. Elenco: Freddie Highmore, Vera Farmiga, Max Thieriot, Olivia Cooke, Nestor Carbonell, Kenny Johnson, Ryan Hurst, Nicola Peltz.

3/9 - Como se Tornar Uma Divindade na Flórida

Sinopse: Após ver seu marido perder tudo em um esquema de pirâmide, Krystal precisa encontrar uma forma de sustentar sua filha e se infiltra na mesma associação que a derrubou para dar a volta por cima. Elenco: Kirsten Dunst, Théodore Pellerin, Mel Rodriguez, Beth Ditto, Ted Levine, Usman Ally, Julie Benz, Cooper Jack Rubin, Kevin J. O'Connor.

4/9 - Gêmeos

Sinopse: Após uma briga que resultou na morte acidental do marido, Ingrid Williksen convence o gêmeo do falecido a assumir a identidade do irmão. Elenco: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Mathilde Holtedahl Cuhra, Gunnar Eiriksson, Nanna Blondell, Vebjørn Enger, Sigrid Erdal.

10/9 - A Divisão – Temporada 2

Sinopse: Após o resultado das eleições para governador do Rio de Janeiro, Venâncio ganha ainda mais poder e Santigo e Mendonça traçam um caminho complexo e arriscado através do sistema. Eles sofrem as consequências das ações do passado e o destino de ambos passa a ser incerto. Elenco: Erom Cordeiro, Silvio Guindane, Natália Lage, Thelmo Fernandes, Marcos Palmeira, Dalton Vigh.

14/9 - Laços de Família

Elenco: Vera Fischer, Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, José Mayer, Deborah Secco, Marieta Severo, Giovanna Antonelli, Luigi Baricelli, Regiane Alves, Helena Ranaldi, Daniel Boaventura, Alexandre Borges. Autor: Manoel Carlos

Diretor: Ricardo Waddington

28/09 - Meu Bem, Meu Mal

Elenco: Sílvia Pfeifer, José Mayer, Lima Duarte, Nívea Maria, Cássio Gabus Mendes, Lizandra Souto, Lídia Brondi, Marcos Paulo, Adriana Esteves, Yoná Magalhães, Armando Bógus, Ariclê Perez, Françoise Forton, Thales Pan Chacon. Autor: Cassiano Gabus Mendes Diretor: Paulo Ubiratan

Outros lançamentos de setembro

Diário de Um Confinado – Temporada 2

Sinopse: Ficar em casa virou forma de sobrevivência em tempos de pandemia e os dias parecem se repetir. Agora, Murilo tenta não enlouquecer tocando a vida de dentro de casa. Elenco: Fernanda Torres, Débora Bloch, Renata Sorrah, Matheus Nachtergaele e Lúcio Mauro Filho

As Novas Aventuras de Christine

Sinopse: Christine é uma mãe divorciada que precisa lidar com a rotina agitada que se divide entre a maternidade, o trabalho e a vida de solteira. Elenco: Julia Louis-Dreyfus, Clark Gregg, Hamish Linklater, Trevor Gagnon, Emily Rutherfurd, Tricia O'Kelley, Alex Kapp, Wanda Sykes.

Sem Saída

Sinopse: Em um mundo em que não há energia elétrica e todos os adultos desapareceram misteriosamente, Rose e seus amigos precisam sobreviver e descobrir o que aconteceu. Elenco: Greta Gregory, Molly Leishman, Flynn Steward, Simon Mead, Peter Feeney, Phodiso Dintwe, Charlie Preston, Amanda Billing.

Grey’s Anatomy – Temporadas 1 e 16

Sinopse: Acompanhe a vida de Meredith Greye seus colegas médicos através de uma jornada de desafios profissionais e amorosos em um hospital de Seattle. Elenco: Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, ChandraWilson,JamesPickensJr., Justin Chambers, Kevin McKidd, Jesse Williams, Sara Ramirez, Jessica Capshaw.

American Horror Story – Temporada 9

Sinopse: Um grupo de amigos vai trabalhar como conselheiro no Acampamento Redwood. Porém, eles não esperavam que o jardineiro fosse um serial killer que foge do sanatório e retorna ao acampamento em busca de vingança. Elenco: Emma Roberts, Billie Lourd, Leslie Grossman, Cody Fern, Matthew Morrison, Gus Kenworthy, John Carroll Lynch, Angelica Ross, Zach Villa.

Santo Forte

Sinopse: Após uma experiência mística, o taxista João da Cruz passa a ter visões sobre seus passageiros. Além de se manter presente na família, ele encara o desafio de preservar seu dom. Elenco: Vinícius de Oliveira, José Araujo, Cassiano Carneiro, Guilherme Dellorto, Laila Garin, Thiago Justino, Davi Maia, Cacá Ottoni.

STARZPLAY

Séries

POWER BOOK II: GHOST - Estreia em 6 de setembro

“POWER Book II: Ghost” começa logo após os surpreendentes acontecimentos de “Power”, quando Tariq St. Patrick luta com uma nova ordem mundial: seu pai morto e sua mãe, Tasha, enfrentando acusações pelo assassinato que seu filho cometeu. Isso sem mencionar o rigor acadêmico da universidade da Ivy League que Tariq está cursando para ter direito a sua herança. Verdadeiramente sozinho pela primeira vez em sua vida, Tariq é forçado a dividir seu tempo entre a escola e se virar para pagar por Davis MacLean, o advogado de defesa desesperado por fama que é a única esperança de Tasha de sair da prisão e escapar da acusação do procurador Cooper Saxe. Sem opções melhores, Tariq se volta para o jogo familiar das drogas, entrelaçando-se com uma implacável família liderada por Monet Stewart Tejada, que está nesse meio há muito mais tempo que ele. À medida que Tariq tenta equilibrar sua operação de drogas com suas notas, vida amorosa e família, ele descobre que a única maneira de evitar o mesmo destino que seu pai encontrou é se tornar ele - só que melhor. Elenco: Michael Rainey Jr., Naturi Naughton, Mary J. Blige, Shane Johnson, Gianni Paolo, Quincy Tyler Bernstine, Daniel Bellomy, Paige Hurd, Cliff “Method Man” Smith, Melanie Liburd, Justin Marcel McManus, Woody McClain, Lovell Adams-Gray e LaToya Tonodeo.

Filmes

THE EQUALIZER - O Protetor

Gira em torno de um ex-agente secreto que oferece os seus serviços de investigação, a fim de reparar seus pecados passados. Baseado na série de TV de mesmo nome. Elenco: Denzel Washington, Chloe Grace Moretz, Melissa Leo, Bill Pullman, Markton Csokas.

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 - Jogos Vorazes: A Esperança Parte 2

O Final traz agora a saga para o seu poderoso capítulo final em que Katniss Everdeen percebe que as apostas não são mais apenas para a sobrevivência. Com a nação de Panem em uma guerra de grande escala, Katniss enfrenta o Presidente Snow em um confronto final. Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Sam Claflin, Julianne Moore.

UNDERWORLD: EVOLUTION - Anjos da Noite: A Evolução

A sexy vampira guerreira Selene está de volta! A guerra explosiva entre os Death Dealers e os Lycans continua a todo vapor enquanto Selene e seu amante lobisomem fogem, procurando por seu futuro através de uma busca em seu passado.

Elenco: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy, Tony Curran, Michael Sheen.