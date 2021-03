Streaming em março: O que estreia na Amazon, Disney+, Netflix e outras plataformas

Para começar esse novo ano, que chega para renovar esperanças, o Estadão continua se propondo a apresentar ao público as novidades nas plataformas de streaming. Agora em março, ainda com as restrições por causa da pandemia, vale dar uma espiada no que tem novidade na Netflix, Starzplay, Diney+, Globoplay, Belas Artes à La Carte, Telecine, HBO.

Segue agora, a programação de janeiro com as sinopses das atrações divulgadas pelas operadoras.

AMAZON PRIME VIDEO

5/3

Um príncipe em Nova York 2

Nesta nova aventura, Akeem (Murphy), que foi coroado rei de seu país. Mas ele decide retornar aos EUA após descobrir que tem um filho na América, seu herdeiro no trono. Ao seu lado, o fiel escudeiro e confidente Semmi (Hall). Integram também o elenco, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes e James Earl Jones, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.

15/3

After – Depois da Verdade

Acompanha a nova fase do relacionamento de Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa Young (Josephine Langford), que agora estão separados. Enquanto tenta esquecer o jovem que partiu seu coração, ela começa um estágio na Editora Vance. Lá, conhece Trevor (Dylan Sprouse), que tumultua ainda mais sua vida amorosa. Também no elenco, Shane Paul McGhie, Rob Estes, Candice King, Charlie Weber e Selma Blair.

26/3

Invincible

História é baseada nos quadrinhos da Skybound/Image de mesmo nome, de Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Sobre super-heróis, a série de animação para adultos gira em torno do jovem de 17 anos Mark Grayson (Steven Yeun), um garoto como qualquer outro de sua idade - exceto pelo detalhe de que seu pai é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Mas, conforme Mark desenvolve seus próprios poderes, ele descobre que o legado de seu pai pode não ser tão heroico quanto parece. Participação de Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells.

NETFLIX

SÉRIES

Quem Matou Sara? (24/3/2021)

Depois de passar 18 anos na cadeia, Álex busca vingança contra a família Lazcano, que o incriminou no assassinato de sua própria irmã.

Os Irregulares de Baker Street (26/3/2021)

Na Londres do século 19, um grupo de jovens desajustados trabalha para solucionar crimes sobrenaturais sob o comando do Dr. Watson e seu misterioso parceiro Sherlock Holmes.

The One (12/3/2021)

Os amores (e as mentiras) saem do controle quando torna-se possível encontrar a pessoa perfeita por meio de um serviço revolucionário baseado na análise do DNA. Série baseada no livro de John Marrs.

F1: Dirigir para Viver: Temporada 3 (19/3/2021)

Lewis Hamilton, Max Verstappen e outros grandes pilotos buscam a bandeira quadriculada enquanto a COVID-19 vira o mundo de pernas para o ar e encurta a temporada de 2020.

Sky Rojo (19/3/2021)

Para fugir de um cafetão e seus capangas, três mulheres embarcam em uma jornada alucinante em busca da liberdade. Dos criadores de La Casa de Papel.

Eu Vi: América Latina (31/3/2021)

Pessoas reais contam suas próprias histórias de fantasmas nesta série de terror que recria vividamente eventos sobrenaturais e paranormais.

A Casa-barco (9/3/2021)

Os amigos músicos Fynn Kliemann e Olli Schulz encaram dois anos de reforma para tentar recuperar a casa-barco do cantor Gunter Gabriel.

O Reino Perdido dos Piratas (15/3/2021)

Esta série documental mostra como os verdadeiros piratas do Caribe roubavam riquezas com violência e formaram uma república surpreendentemente igualitária.

Quem Casa Quer Casa (10/3/2021)

Uma organizadora de casamentos e uma corretora de imóveis competem para ganhar o coração e o orçamento desses casais. O que será que vão preferir: uma festa espetacular ou a casa dos sonhos?

O Traficante (10/3/2021)

Nesta série filmada no estilo documentário, tensões se acirram quando dois cineastas se infiltram em um bairro dominado por gangues para gravar um videoclipe.

Sob Suspeita: O Caso Wesphael (17/3/2021)

Baseada em um crime real, esta série traz o famoso caso do político belga Bernard Wesphael, acusado de assassinar a esposa em 2013.

Navillera (22/3/2021)

Um homem de 70 anos que tem um sonho. Um jovem de 23 anos que tem um dom. Os dois se ajudam a enfrentar as dificuldades e encarar os desafios da dança.

Paradise Police: Parte 3 (12/3/2021)

Os policiais nada exemplares de Paradise se envolvem em chantagem, roubo de esperma, intimidação numa confeitaria e outros crimes indescritíveis.

Mandou Bem: Temporada 5 (24/3/2021)

Na quinta temporada os desafios são em duplas: de melhores amigos a irmãos, esses confeiteiros são tudo de ruim.

FILMES

Cabras da Peste (18/3/2021)

Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, dois policiais (Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho) totalmente incompatíveis e de regiões diferentes do país são forçados a trabalhar juntos para desmascarar uma quadrilha que atua no Ceará e em São Paulo.

Dia do Sim (12/3/2021)

Acostumados a sempre dizer “não” para os filhos, um casal - interpretado por Jennifer Garner e Édgar Ramirez - resolve realizar os desejos mais malucos das crianças em um dia de poucas regras e muita diversão em família.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (3/3/2021)

Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma tímida adolescente publica um zine anônimo denunciando o sexismo na escola. Com Amy Poehler e Hadley Robinson.

A Sentinela (5/3/2021)

Transferida para casa depois de uma missão traumatizante, uma soldado francesa usa suas habilidades letais para caçar o homem que feriu sua irmã.

A Semana da Minha Vida (26/3/2021)

Neste musical inspirador, um jovem problemático vai para um acampamento de verão pela primeira vez e acaba encontrando amor, amigos e um propósito.

Bad Trip (26/3/2021)

Nesta comédia do mesmo produtor de Vovô Sem Vergonha, câmeras escondidas mostram dois amigos que caem na estrada fazendo pegadinhas com pessoas reais.

Sem Filhos (19/3/2021)

Ele se apaixonou por uma mulher que odeia crianças. Mas ele tem uma filha de 9 anos que decide fingir que é sua irmã. O que poderia dar errado?

Na Mesma Onda (25/3/2021)

Dois jovens se apaixonam em um acampamento de verão e, diante de uma realidade dolorosa, aprendem um com o outro a aproveitar a vida ao máximo.

Silenciadas (11/3/2021)

País Basco, 1609. Para adiar sua execução, um grupo de mulheres acusadas de bruxaria se oferece para realizar um Sabbath para o inquisidor.

Filhos de Istambul (12/3/2021)

Nas ruas de Istambul, na Turquia, o angustiado trabalhador de um depósito de lixo reciclável Mehmet acolhe um menino e logo precisa confrontar sua própria infância traumática.

Anjos e demônios (31/3/2021)

Um simbologista de Harvard (Tom Hanks) tenta impedir um ataque ao Vaticano planejado por uma sociedade secreta que quer se vingar da Igreja.

Sobrenatural: A Última Chave (1/3/2021)

Assombrada por memórias antigas, a médium Elise Rainier volta à casa onde cresceu para encarar velhos demônios — e abre a porta para segredos sombrios.

Halloween (8/3/2021)

Há 40 anos, um assassino cometeu uma carnificina na noite de Halloween. Agora ele está novamente à solta, e seu alvo é a única pessoa que conseguiu escapar — e a família dela. Com Jaime Lee Curtis, Nick Castle e Judy Greer.

Mais filmes brasileiros

A Febre do Rato (21/3/2021)

Febre do rato, no Nordeste, se refere a algo fora de controle. É como está Zizo (Irandhir Santos), poeta anarquista que publica o jornal que dá nome ao filme. Com Nanda Costa, Matheus Nachtergaele e Juliano Cazarré.

Viajo porque preciso, volto porque te amo (25/3/2021)

José Renato (Irandhir Santos) viaja a trabalho pelo sertão brasileiro. No percurso, ele se identifica com a sensação de abandono e isolamento dos lugares por onde passa. Dirigido por Karim Aïnouz e Marcelo Gomes.

Socorro, Virei uma Garota! (22/3/2021)

O tímido Júlio (Victor Lamoglia) vê uma estrela cadente e deseja ser a pessoa mais popular da escola. No dia seguinte, ele é Júlia (Thati Lopes), a garota mais popular do colégio. Escrito por Paulo Cursino, conta também com Manu Gavassi no elenco.

A Garota Invisível (2/3/2021)

Depois de divulgar uma confissão amorosa, Ariana (Sophia Valverde) se torna super popular na escola e até consegue a atenção do crush. Mas a ex dele não curtiu a ideia.

Trilogia Karatê Kid: os clássicos

Karatê Kid - A hora da verdade (1/3/2021)

Perseguido pelos valentões da escola, Daniel LaRusso conhece um mestre das artes marciais e acaba aprendendo muito mais do que defesa pessoal.

Karatê Kid II - A hora da verdade continua (1/3/2021)

Daniel LaRusso acompanha o Sr. Miyagi em uma viagem a Okinawa, onde o mestre visita o pai agonizante e reencontra um antigo amor.

Karatê Kid III - O Desafio Final (1/3/2021)

Daniel LaRusso e o Sr. Miyagi têm que se defender de um antigo rival: o sinistro mestre dos Cobra Kai, que eles derrotaram anos antes.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Educação Americana: Fraude e Privilégio (17/3/2021)

Este documentário investiga o responsável por um esquema de suborno que garantia a entrada de herdeiros de famílias ricas e famosas nas melhores faculdades dos Estados Unidos.

Seaspiracy: Mar Vermelho (24/3/2021)

Um cineasta apaixonado pelos oceanos decide documentar os danos que a humanidade causa às espécies marinhas — e descobre uma sinistra conspiração global.

O Falsificador Mórmon (3/3/2021)

Nesta história, os golpes arriscados de uma mente meticulosa causam uma reviravolta e abalam uma igreja sobre um crime verdadeiro.

Last Chance U: Basquete (10/3/2021)

A série documental Last Chance U chega às quadras de basquete, onde um técnico de Los Angeles motiva jovens que sonham alcançar todo seu potencial em faculdades de renome.

This is Personal: A Marcha das Mulheres (15/3/2021)

Este documentário mostra a mobilização de milhões de pessoas para a Marcha das Mulheres logo após a posse de Donald Trump em 2017.

Notorious B.I.G. - A Lenda do Hip Hop (01/03/2021)

Com filmagens raras e entrevistas aprofundadas, este documentário lança um novo olhar sobre um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos.

RebellComedy: Straight Outta the Zoo (16/3/2021)

Os comediantes do RebellComedy sobem ao palco e abordam temas como identidades trocadas, ser "o engraçado da turma" e a anatomia das estrelas-do-mar.

Loyiso Gola: Unlearning (23/3/2021)

O comediante sul-africano Loyiso Gola destila filosofia prática e humor sem filtros falando de temas como raça, identidade e política mundial.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Waffles + Mochi (16/3/2021)

Protagonizado por Michelle Obama, a produção apresenta dois bonecos curiosos que viajam pelo mundo explorando as maravilhas da comida e das culturas de onde passam, aprendendo sobre ingredientes de todo o planeta.

Alien TV: Temporada 2 (19/3/2021)

Os repórteres alienígenas Ixbee, Pixbee e Squee voltam à Terra e aprendem mais sobre estranhos costumes humanos e invenções como trens e a moda.

Família em Concerto (19/3/2021)

Uma jovem quer ser cantora country e encontra a banda ideal trabalhando como babá em uma família cheia de talentos musicais.

Agência Secreta de Controle de Magias (25/3/2021)

João e Maria, aqueles dos contos de fadas, agora são agentes secretos e precisam usar magia, esperteza e trabalho em equipe para encontrar um rei desaparecido.

Cidade de Fantasmas (5/3/2021)

Bem-vindos ao Clube Fantasma! Em suas aventuras por Los Angeles, esta turminha entrevista fantasmas, resolve problemas e aprende um pouco mais sobre a história da cidade.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 (29/3/2021)

Luccas e Gi se separam em uma competição. Meninas e meninos se enfrentam em um show de talentos por uma vaga em uma banda. Quem vai levar a melhor?

Pedro Coelho (31/3/2021)

Nesta combinação de live action e computação gráfica, Pedro Coelho enfrenta um novo e difícil rival na batalha pelos vegetais da horta do fazendeiro!

ANIME

Círculo de Fogo: The Black (4/3/2021)

Em um país tomado por monstros, dois irmãos procuram os pais e acabam encontrando criaturas desconhecidas, figuras estranhas e aliados inesperados.

B: The Beginning: Temporada 2 (18/3/2021)

Quando Keith é levado e alguém do passado de Koku ressurge, o assassino B e todos os outros são arrastados para uma conspiração envolvendo a coroa.

DOTA: Dragon's Blood (25/3/2021)

Depois de encontrar um dragão e uma princesa com sua própria missão, um Cavaleiro do Dragão se envolve em eventos muito maiores do que jamais poderia imaginar.

GLOBOPLAY

1/3

NOVELAS

Vamp (1991)

Elenco: Cláudia Ohana, Ney Latorraca, Reginaldo Faria, Joana Fomm, Nuno Leal Maia, Aída Leiner, Aleph del Moral, Vera Zimmerman, Pedro Vasconcelos, Tony Tornado, Vera Holtz, Zezé Polessa, Amora Mautner, André Gonçalves, Evandro Mesquita, Fábio Assunção, Fernanda Rodrigues, Flávio Silvino, Marcos Frota, Paulo Gracindo. Autor: Antônio Calmon. Direção: Jorge Fernando.

29/3

Mulheres de Areia (1993)

Elenco: Glória Pires, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Vivianne Pasmanter, Humberto Martins, Laura Cardoso, Sebastião Vasconcelos, Susana Vieira, Raul Cortez, Paulo Betti. Autora: Ivani Ribeiro. Direção: Wolf Maya.

SÉRIE

8/3

Filhas de Eva (2021)

A série conta a trajetória de três mulheres que estão presas a padrões que não as fazem felizes. Após 50 anos de casamento, Stela decide se separar e acaba mudando a vida das pessoas a sua volta, principalmente a de Lívia, sua filha, e a da, até então desconhecida, Cléo. Elenco: Renata Sorrah, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Dan Stulbach, Stênio Garcia, Cacá Amaral, Debora Ozório. Temporada 1 - 12 episódios

15/3

Os Maias (2001)

Elenco: Ana Paula Arósio, Fábio Assunção, Walmor Chagas, Selton Mello, Paulo Betti, Stênio Garcia, Osmar Prado, Matheus Nachtergaele, Maria Luísa Mendonça, Eliane Giardini. Autora: Maria Adelaide Amaral. Direção: Luiz Fernando Carvalho, Emilio Di Biasi e Del Rangel.

Outros lançamentos de março

SÉRIES

Um Maluco No Pedaço (1990-1996)

O jovem e descolado Will Smith se muda da Filadélfia para morar com seus tios e primos na mansão deles em Bel-Air e tenta se adaptar, sem sucesso, à realidade da elite do local. Elenco: Will Smith, James Avery, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Reid, Janet Hubert. Temporada 1 a 6 - 148 episódios

Quiz – Quem Quer Ser um Milionário (2020)

Baseado em um escândalo real, conheça a história de Charles Ingram, ex-major do exército acusado de fraude após vencer o game show ‘Quem Quer Ser um Milionário?’ na TV. Elenco: Matthew Macfadyen, Sian Clifford, Mark Bonnar, Aisling Bea, Elliot Levey, Risteard Cooper, Trystan Gravelle, Michael Jibson. Temporada 1 - 3 episódios

Sanditon (2019)

Após conhecer o entusiasta Tom Parker, a jovem Charlotte se muda da fazenda de sua família para a cidade de Sanditon, um lugar com grande potencial de se tornar um resort de luxo. Elenco: Rose Williams, Kris Marshall, Kate Ashfield, Crystal Clarke, Anne Reid, Theo James, Charlotte Spencer, Jack Fox, Mark Stanley. Temporada 1 – 8 episódios

Trickster: O Agente Do Caos (2020 - em produção)

O jovem Jared não mede esforços para sustentar sua família disfuncional. Tudo se complica quando ele nota eventos sobrenaturais ligados à mitologia indígena e a sua própria origem. Elenco: Joel Oulette, Crystle Lightning, Kalani Queypo, Anna Lambe, Nathan Alexis, Craig Lauzon, Joel Thomas Hynes. Temporada 1 – 6 episódios

East Los High: No Ritmo De L.A (2013 - 2017)

Um grupo de amigos de uma comunidade latina de Los Angeles encara as dificuldades da adolescência em uma trama repleta de amor, sexo e vingança. Elenco: Danielle Vega, Gabriel Chavarria, Alicia Sixtos, Vannessa Vasquez, Alexandra Rodriguez, Tracy Perez, Andrea Sixtos. Temporada 1 a 3 - 37 episódios

A Bela e o Padeiro (2020)

Após uma noite agitada com a celebridade da moda Noa Hamilton, Daniel, um padeiro de Miami, precisa conviver com o holofote da mídia em sua vida. Elenco: Victor Rasuk, Nathalie Kelley, Dan Bucatinsky, David Del Rio, Michelle Veintimilla, Belissa Escobedo, Lisa Vidal, Carlos Gómez. Temporada 1 – 9 episódios

Unidade Básica (2020)

Paulo é médico de uma Unidade Básica de Saúde na periferia de São Paulo e precisa lidar diariamente com todas as dificuldades do local e com a chegada da recém-formada Dra. Laura. Elenco: Caco Ciocler, Carlota Joaquina, Bianca Müller, Vinícius de Oliveira, Ana Petta, Ivo Müller. Temporada 1 a 2 – 16 episódios

Balthazar (2020)

Com o poder de falar com os mortos, Raphael Balthazar trabalha como médico forense junto à polícia de Paris e consegue desvendar os crimes mais complexos da cidade. Elenco: Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles, Yannig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin, Pauline Cheviller, Leslie Medina. Temporada 1 – 6 episódios

Perrengue (2017)

Amigos inseparáveis, Pérola, Miguel e Cadu vão morar juntos em um mesmo casarão, onde compartilham experiências e encaram os perrengues da vida adulta. Elenco: Mariana Molina, Guilherme Dellorto, Vinícius Redd, Christiana Ubach, Giovana Echeverria, Rafael Sieg, Bruno Ferrari. Temporada 1 – 13 episódios

Academia de Dança (2010-2013)

A jovem Tara Webster é uma bailarina sonhadora que vai aprimorar suas técnicas na Academia Nacional de Dança. Além dos desafios constantes, ela aprende a cultivar fortes amizades. Elenco: Xenia Goodwin, Alicia Banit, Dena Kaplan, Jordan Rodrigues, Tara Morice, Thom Green, Tim Pocock, Isabel Durant. Temporada 1 a 3 – 65 episódios

BELAS ARTES À LA CARTE

4/3

Conversando com mamãe (Argentina, 2004, Drama, 90min)

Direção: Santiago Carlos Oves. Elenco: China Zorrilla, Eduardo Blanco, Ulises Dumont. Jaime perdeu o emprego e tem que sustentar sua esposa, filho e filha. Pressionado por essa situação, ele visita sua mãe, que mora em um apartamento de sua propriedade, para pedir que ela se mude com ele para que ele venda o apartamento. Mas ela não vai cooperar. E, para surpresa de Jaime, ela também tem namorado!

Curiosidades: No papel da mamãe do título está a uruguaia China Zorrilla (1922–2014), a inesquecível Elsa, de "Elsa & Fred". O diretor argentino Santiago Carlos Oves (1941-2010) realizou seu primeiro longa em 1987, "Revancha de Un Amigo", estrelado por Ricardo Darín. No Brasil, “Conversando com Mamãe” teve uma elogiada adaptação teatral, em 2014, com Beatriz Segall e Herson Capri nos papeis de mãe e filho.

O corcunda de Notre Dame (EUA, 1939, Drama, 117min)

Direção: William Dieterle. Elenco: Charles Laughton, Maureen O'Hara, Cedric Hardwicke. Sinopse: Quasímodo, o deformado sineiro da catedral de Notre Dame, localizada em Paris, é injustamente condenado a ser açoitado. Quando pede água apenas uma cigana sente compaixão por ele. Quando ela é injustamente acusada de assassinato, ele decide protegê-la.

Curiosidades: O único filme exibido no primeiro Festival de Cannes (o restante do festival foi cancelado quando Adolf Hitler invadiu a Polônia em 1 de setembro de 1939). Este foi o primeiro trabalho da irlandesa Maureen O'Hara nos Estados Unidos, e ela foi convidada após o ator Charles Laughton, que já havia trabalhado com ela em Londres, insistir que a atriz seria a Esmeralda perfeita para o filme. Para interpretar de forma convincente um personagem ensurdecido pelo toque dos sinos da catedral, Charles Laughton teve seus ouvidos tampados com cera para que ele não reagisse a nenhum som inesperado.

Yves Montand: uma vida imaginada (França, 1988, Drama, 106min)

Direção: Jacques Demy. Elenco: Yves Montand, Mathilda May, Françoise Fabian. Sinopse: Um pseudo-documentário sobre a vida de Yves Montand, que interpreta a si mesmo, nesta homenagem à sua longa carreira. Durante uma digressão musical, Montand regressa a Marselha e revisita os muitos destaques da sua vida, encontrando figuras do seu passado e relembrando os velhos tempos.

Curiosidades: Penúltimo trabalho do grande diretor francês Jacques Demy (1931–1990), realizador do clássico "Os Guarda-Chuvas do Amor" (1964), Palma de Ouro no Festival de Cannes. Para Jacques Demy, o filme foi bastante familiar: o figurino foi feito por sua filha adotiva Rosalie Varda, filha de sua esposa Agnès Varda e de seu ex-amante Antoine Bourseiller, que também desempenha um papel no filme; o filho de Agnès e Jacques, Mathieu Demy e um enteado de Antoine chamado Christophe Bourseiller, junto com Katy Varda, sobrinha de Agnès, fizeram parte do elenco. A trilha musical foi assinada por Michel Legrand (1932–2019), o mesmo de "Os Guarda-Chuvas do Amor, compositor francês 3 vezes ganhador do Oscar.

O médico e o charlatão (Itália, 1957, Comédia, 102min)

Direção: Mario Monicelli. Elenco: Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Marisa Merlini. Sinopse: A comédia "O Médico e o Charlatão" (1957) conta a saga de um médico que vai morar em uma pequena cidade, abre um consultório e tenta implantar campanhas de saúde para tratar a população segundo os princípios científicos. Ele, no entanto, precisa enfrentar a crença popular no curandeiro local, um homem idolatrado pelos habitantes locais

Curiosidades: A atriz Marisa Merlini (1923–2008) trabalhou em filmes de grande sucesso do cinema italiano, entre eles "Pão, Amor e Fantasia" (1953), de Luigi Comencini. O diretor Mario Moniccelli foi duas vezes indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, por "Os Companheiros" (1963) e "Casanova 70" (1965). O roteiro foi coescrito por Ennio De Concini (1923–2008), ganhador do Oscar de Melhor Roteiro por "Divórcio à Italiana" (1961), prêmio compartilhado com Alfredo Giannetti e Pietro Germi.

11/3

Sessão especial de justiça (França |Itália | Alemanha Ocidental, 1975, Drama, 118min)

Direção: Constantin Costa-Gavras. Elenco: Louis Seigner, Hans Bennent, Pierre Dux, Julien Guiomar, Ivo Garrani, Michael Lonsdale, Claude Pieplu. Sinopse: Na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, um oficial alemão é assassinado. O governo colaboracionista de Vichy decide atribuir o assassinato a seis pequenos criminosos. Juízes leais são chamados para condená-los o mais rápido possível.

Curiosidades: Por este filme o diretor grego Costa-Gavras dividiu o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes 1975 com o canadense Michel Brault (1928–2013), pelo filme "Les Ordres". Indicado ao Globo de Ouro 1976 de Melhor Filme Estrangeiro. O diretor Costa-Gavras recebeu o Oscar 1983 de Melhor Roteiro pelo Filme "Missing", dirigido por ele.

Jejum de amor (EUA, 1940, Comédia, 92min)

Direção: Howard Hawks. Elenco: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy. Sinopse: Na noite de seu novo casamento, a repórter Hildy Johnson é convencida a fazer mais uma pauta por seu editor e ex-marido, Walter Burns. Enquanto entrevista um homem condenado, Hildy percebe que seu enforcamento é uma armação para conseguir votos. Espontaneamente ela ajuda o homem a escapar.

Curiosidades: Rosalind Russell pensou, enquanto filmava, que ela não tinha tantas falas boas quanto Cary Grant, então ela contratou um redator publicitário, por meio de seu cunhado, e o fez escrever falas mais inteligentes para seus diálogos com Grant. Ginger Rogers revelou que lhe foi oferecido o papel de Hildy Johnson, mas ela leu o roteiro e recusou a proposta antes de saber que iria contracenar com Cary Grant, o que lhe causou grande arrependimento depois de saber que ele estaria no filme. Este é um dos filmes favoritos de Quentin Tarantino.

Sangue do Meu Sangue (Itália, 2015, Drama, 107min)

Direção: Marco Bellocchio. Elenco: Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio, Lidiya Liberman. Sinopse: Federico é confundido com seu irmão gêmeo padre e é seduzido pela freira Benedetta, que acaba condenada a ser murada viva. Anos depois, um outro homem de nome Federico retorna à construção onde tudo aconteceu e descobre que um estranho conde ainda vive lá, mas só aparece à noite.

Curiosidades: Um dos atores principais, Pier Giorgio Bellocchio, é filho do diretor. Vencedor do Prêmio da Crítica no Festival de Veneza de 2015. A atriz Alba Rohrwacher, a mesma de "As Maravilhas" (2014), já havia trabalhado com o diretor Marco Bellocchio, no aclamado "A Bela que Dorme" (2012).

Volere, Volare - A comédia (Itália, 1991, Comédia, 94min)

Direção: Guido Manuli, Maurizio Nichetti. Elenco: Maurizio Nichetti, Angela Finocchiaro, Mariella Valentini. Sinopse: Martina é uma profissional cujos clientes são inofensivos, embora excêntricos; ela se vê como uma assistente social. O tímido Maurizio dubla o som para desenhos animados, enquanto seu irmão extrovertido dubla material mais picante e conquista as garotas. Depois que Maurizio acidentalmente ajuda Martina em alguns de seus encontros, ela decide descobrir se ele quer ajudar regularmente. Seja ou não a possibilidade de romance, Maurizio fica horrorizado ao descobrir no primeiro encontro que suas mãos foram substituídas por outras de desenho animado com mente própria.

Curiosidades: Filme vencedor do prêmio David di Donatello de Melhor Roteiro. O diretor e ator Maurizio Nichetti ficou famoso internacionalmente pela comédia "Ladrões de Sabonete" (1989). A trilha sonora inclui "Funeral March of a Marionette", música composta por Charles Gounod, em 1872, e escolhida por Alfred Hitchcock como tema da sua série de TV "Alfred Hitchcock Presents" (1955).

18/3

Confissões de um tira (França | Alemanha, 1975, Crime, 112min)

Direção: Jacques Deray. Elenco: Denis Manuel, Jean-Louis Trintignant, Alain Delon, Renato Salvatori, André Pousse, Marco Perrin. Sinopse: Este filme retrata a autêntica história da caça ao perigoso criminoso Emile Buisson, que escapou da prisão em 1947. Durante três anos, Buisson conseguiu se esconder do detetive Borniche matando repetidamente seus informantes. Quando finalmente for capturado com a ajuda do pequeno criminoso Paul, Buisson terá cometido mais de 100 roubos e matado 30 pessoas.

Curiosidades: Émile "Mimile" Buisson, em cuja história o roteiro do filme se baseou, era um gângster inimigo nº 1 da sociedade francesa nos anos 1950, sendo responsável por mais de trinta assassinatos e cem assaltos. Jean-Baptiste Buisson, irmão do criminoso retratado no filme, não aceitou a forma como a vida de Émile Buisson foi retratada, mas se calou diante de um cheque generoso que Alain Delon deu a ele. O diretor Jacques Deray foi aconselhado a convidar o ator André Pousse para o papel de Jean-Baptiste Buisson, irmão do criminoso protagonista, mas Deray não concordou e causou indignação no ator rejeitado, até que seu amigo Alain Delon interferiu na decisão e ele entrou para o elenco.

Puerto escondido (Itália, 1992, Comédia, 110min)

Direção: Gabriele Salvatores. Elenco: Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio. Sinopse: Mario leva uma vida normal, trabalhando em um banco milanês. Sua rotina diária é destruída quando ele testemunha um assassinato e leva um tiro do assassino, um comissário de polícia demente. Para salvar sua vida, ele deve abandonar sua vida e fugir para Puerto Escondido, no México. Quando fica sem dinheiro, ele se junta a Alex e Anita, um casal de italianos que o levará a uma série de aventuras e encontros com traficantes de drogas, policiais corruptos e outros personagens estranhos.

Curiosidades: Um filme de Gabriele Salvatores, mesmo diretor de "Mediterrâneo" (1991), vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e de "Estranhos Normais" (2010). Produzido por Mario Cecchi Gori (1920–1993), o mesmo de "O Carteiro e o Poeta". Diego Abatantuono, um dos protagonistas, conheceu o diretor Gabriele Salvatores em 1985, e juntos eles realizaram diversos filmes importantes.

A caixa de Pandora (Alemanha, 1929, Drama, 109min)

Direção: Georg Wilhelm Pabst. Elenco: Louise Brooks, Fritz Kortner, Francis Lederer. Sinopse: A jovem dançarina Lulu se envolve com o dr. Schön, um rico dono de jornal. Ele está de casamento marcado, mas sua noiva, ao flagrá-lo com a amante, rompe o compromisso. Assim, o homem resolve se casar com Lulu. Depois de uma cena de ciúme, o marido tenta matá-la, mas Lulu escapa e, em legítima defesa, é ela quem o mata. Acusada de assassinato, a garota foge com Alwa, o filho da vítima e também apaixonado por ela. Os dois se envolvem num jogo de sedução, fugas e exploração sexual.

Nosferatu (Alemanha, 1922, Horror)

Direção: F.W. Murnau. Elenco: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wangenheim. Sinopse: Hutter, agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando o terror na região. Curiosamente quem pode reverter esta situação é Ellen, a esposa de Hutter, pois Orlock está atraído por ela.

A morte cansada (Alemanha, 1921, Thriller/Drama, 97min)

Direção: Fritz Lang. Elenco: Bernhard Goetzke, Lil Dagover, Walter Janssen. Sinopse: Num vilarejo europeu do século 19, a Morte leva um jovem quando ele estava prestes a se casar. Sua noiva, aos prantos, suplica que devolva a vida do seu amor. A Morte decide dar uma chance à jovem desesperada, prometendo devolver a vida do noivo se ela conseguir evitar a morte de uma das três vidas prestes a perecer. Lang mostra, então, a história das três luzes; na exótica Pérsia, na Veneza Renascentista, e na China Imperial. Três tentativas de esperança. Três conflitos entre o amor e a morte.

As mãos de Orlac (Alemanha, 1924, Terror, 70min)

Direção: Roberte Wiene. Elenco: Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Fritz Strassny. Sinopse: Pual Orlac, um famoso pianista, perde as mãos em um acidente. Através de um procedimento ele consegue substituí-las, porém, o que Orlac não sabia é que as novas mãos pertenciam à um assassino.

Curiosidades: Considerado um dos mais aclamados filmes Austríacos, tanto de público quando de crítica. Na Alemanha e na Austria o filme foi proíbido para adolecentes, mesmo sem a indicação de conteúdo impróprio para menores.

25/3

De amor e de sombras (Argentina | EUA, 1994, Drama, 103min)

Direção: Betty Kaplan. Elenco: Antonio Banderas, Jennifer Connelly, Stefania Sandrelli. Sinopse: O Chile 1973 é governado pelo ditador Pinochet. Os ricos não veem a violência, o terror, as execuções, etc., incluindo Irene. Ela está noiva de um oficial do exército fascista. Ela conhece Francisco que abre os olhos para a verdade e o amor.

Curiosidades: Adaptação do livro "De Amor y de Sombra", de Isabel Allende. Este foi o primeiro papel do espanhol Antonio Banderas como protagonista em um filme falado em inglês. Este é o primeiro longa da diretora A Betty Kaplan, que nasceu em Nova York, mas cresceu na Venezuela, e já recebeu diversos prêmios por documentários e produções realizadas para a TV americana.

Neste mundo e no outro (Reino Unido, 1946, Comédia, 104min)

Direção: Michael Powell, Emeric Pressburger. Elenco: David Niven, Kim Hunter, Robert Coote. Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial o avião do piloto inglês Peter Carter é abatido. Antes de cair ele faz contato com June, operadora de rádio da Força Aérea norte-americana, por quem se apaixona imediatamente. Ele salta para a morte, mas esta não chega. Surpreso com sua segunda chance, ele decide ir atrás de seu novo amor, mas um enviado do céu logo chega para levá-lo, informando que sua sobrevivência foi um equívoco.

Curiosidades: A enorme escada rolante que liga este mundo ao outro levou 3 meses para ser construída, tinha 106 degraus, cada um com 6 metros de largura, e era movido por um motor de 12 cavalos de potência. Foi durante uma visita a Hollywood, em 1945, que o diretor Michael Powell decidiu escalar a então desconhecida Kim Hunter para interpretar June, a criada americana, após ela ser recomendada por Alfred Hitchcock, que a conheceu durante testes de atores e atrizes para sua próxima produção, "Interlúdio" (1946). Michael Powell (1905–1990) e Emeric Pressburger (1902–1988) foi a mais renomada dupla de diretores do cinema, realizando clássicos como "Narciso Negro" e "Os Sapatinhos Vermelhos", e Michael Powell foi eleito o quarto maior diretor de cinema da história da Grã-Bretanha, segundo o jornal The Telegraph, mas ele quase teve a carreira destruída por causa do perturbador "Peeping Tom: A Tortura do Medo" (disponível no À La Carte), que ele dirigiu sozinho, e foi retirado de cartaz após apenas 5 dias de seu lançamento na Inglaterra, por pressão da crítica e do público.

O Imigrante Russo (Alemanha, 2015, Drama, 97min)

Direção: Stanislav Güntner. Elenco: Mark Filatov, Emilia Schüle, Alex Brendemühl. Sinopse: Dima é um alemão-russo que decide mudar de vida e ir para Berlin, para fugir de seu passado criminoso. Ele conhece a estudante de arte Nadja, por quem se apaixona. No entanto, as antigas conexões criminosas de Dima o perseguem e podem causar grandes desastres para ele e sua amada.

Curiosidades: Primeiro longa-metragem do diretor russo Stanislav Güntner. Longa de estreia do ator Mark Filatov no cinema. O ator Alex Brendemühl atuou com Marion Cotillard e Louis Garrel em "Um Instante de Amor" (2016), de Nicole Garcia.

Os homens que eu amei (França, 1980, Romance, 105min)

Direção: Claude Berri. Elenco: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Alain Souchon, Serge Gainsbourg. Sinopse: Uma mulher convida todos os quatro homens que amou na vida para o jantar da véspera de Ano Novo ao mesmo tempo e os reúne em sua casa. Em flashbacks sentimentais, eles se lembram dos tempos anteriores.

Curiosidades: O compositor, músico e ator francês" Serge Gainsbourg, que atua no filme, escreveu a trilha musical de "Os Homens que Eu Amei", na qual se destaca a canção "Dieu Est un Fumeur de Havanes", um dueto cantado por ele em uma cena com Deneuve. Filme indicado a 2 prêmios César, considerado o Oscar do cinema francês, nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Alain Souchon) e Melhor Música Original (Serge Gainsbourg). A atriz Catherine Deneuve declarou que todos acreditavam que o filme contava um pouco da vida dela, mas, segundo ela, sua personagem era o diretor Claude Berri (e ele concordou), uma pessoa cujo egoísmo a irritava.

MOSTRAS ESPECIAIS

6 a 28/3

24ª edição do Cultura Inglesa Festival com uma Mostra de cinema britânico

Filmes: French Dressing, Contraponto, O Golpe – The Hit, O Criado, O Último Imperador, A fortuna de Ned, Mistérios e Paixões, Traídos pelo Desejo, Beleza Roubada, Ventos da Liberdade, Caravaggio, Quando o Coração Floresce, Peeping Tom – A tortura do Medo, Vozes Distantes, Glastonbury e Joe Strummer: O futuro não está escrito.

8 a 31/3

Mostra Isabelle Huppert - Especial Mês das Mulheres

Filmes: Um amor em Paris, Fique Comigo, Souvenir, Barreiras, A câmera de Claire.

TELECINE

1/3

Première Telecine | Followed: Influência Maligna

Irmão de Sangue

2/3

Sexy Por Acidente

3/3

Adam

6/3

Meu Ex é um Espião

8/3

Première Telecine | Mulheres Fazem Cinema – Mulheres ao Poder

9/3

Operação Obscura

11/3

O Retorno do Duende

13/3

Ponto Cego

17/3

Première Telecine | Mulheres Fazem Cinema - Nunca, Raramente, às vezes, sempre

23/3

Première Telecine | Mulheres Fazem Cinema – De Frente Com Meu Ex

24/3

Entidade Maligna

25/3

Procura-se

27/3

Première Telecine | Mulheres Fazem Cinema – A Batida Perfeita

29/3

Première Telecine | Mulheres Fazem Cinema – Banana Split

3/3

Três Cristos

31/3

A Maldição do Espelho

DISNEY+

5/3

Raya e o Último Dragão

Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Passaram-se 500 anos até que esses mesmos monstros voltassem e agora a humanidade depende de Raya, uma guerreira independente que precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com os Drunn. Ao longo de sua viagem, Raya aprende que além do dragão também é preciso mais uma coisa para salvar o mundo: confiança.

Flicka 2

Carrie é uma adolescente da cidade grande que se muda para um rancho equestre com seu pai. Tudo muda quando Carrie conhece Flicka, uma égua selvagem de espírito livre e força de vontade. Carrie abre seu o coração ao pai e a um jovem, mas quando uma rival põe a Flicka em perigo, Carrie fará de tudo para salvar a sua melhor amiga.

Flicka 3

Decidida a ajudar sua mãe, Kelly Jenkins (Kacey Rohl) começa a treinar Flicka, uma égua selvagem que pertenceu a Toby (Clint Black), o novo administrador das cavalariças, que espera converter Flicka em campeã para recuperar sua autoestima.

WandaVision - Último Episódio

A série da Marvel Studios “WandaVision” combina o estilo das comédias clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel para contar a história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), um casal de super-heróis com uma vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. Com direção de Matt Shakman e roteiro de Jac Schaeffer.

19/3

Falcão e o Soldado Invernal

Dando continuidade aos eventos de Vingadores: Ultimato, na série Falcão e o Soldado Invernal da Marvel Studios, Sam Wilson (Falcão) e Bucky Barnes (Soldado Invernal) vivem juntos uma aventura ao redor do mundo que põe à prova suas habilidades e paciência. A nova série é dirigida por Kari Skogland, e Malcolm Spellman como roteirista principal.

26/3

Virando o Jogo dos Campeões

Na série que se passa nos dias de hoje em Minnesota, os Mighty Ducks deixaram de ser um grupo desajeitado e tornaram-se uma equipe de hockey juvenil extremamente competitiva e poderosa. Depois que Evan Morrow (Brady Noon), de 12 anos de idade, se separa dos Ducks, ele e sua mãe, Alex (Lauren Graham), se propõem a construir uma própria equipe de ‘desajeitados’ para desafiar a atual e implacável cultura desportiva de vencer a qualquer custo. Com a ajuda de Gordon Bombay, redescobrem a alegria de jogar apenas por amor ao esporte.

Projeto Mercury: Os Sete Escolhidos

O documentário Projeto Mercury: Os Sete Escolhidos, criado pela National Geographic, leva os espectadores ao final dos anos cinquenta para lhes contar a história dos primeiros astronautas do país conhecidos como os "Mercury Seven". Entrelaçando arquivos de notícias, relatórios de rádio, áudios recém transformados e nunca antes ouvidos da NASA e material nunca antes visto, este documentário envolve o espectador em um dos períodos mais dramáticos da história americana.

Gnomeo e Julieta

A obra de Shakespeare experimenta uma transformação: a história de amor é protagonizada por duendes. Gnomeo e Julieta tem que superar obstáculos e lutar para que sua história de amor tenha um final feliz.

HBO

9/3

Bertha lutz – A Mulher na Carta da ONU

173

Covid Diaries NYC

5/3

Lego DC Shazam! : Magic and Monsters

6/3

Segredos Oficiais

13/3

Deep Blue Sea 3

20/3

Midway Batalha em Alto Mar

27/3

A Galeria dos Corações Partidos

STARZPLAY

1/3

Sicario

No México, sicario significa assassino. Na zona fronteiriça sem lei que se estende entre os EUA e o México, uma agente idealista do FBI está inscrita por uma força-tarefa oficial de elite do governo para ajudar na crescente guerra contra as drogas. Elenco: Benicio del Toro, Josh Brolin, Emily Blunt, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Victor Garber, Julio Cedillo, Maximiliano Hernández, Bernardo Saracino, Hank Rogerson.

Horizonte Profundo

Baseada em eventos reais, a história se passa no Golfo do México, na plataforma de perfuração marítima Deepwater Horizon. Diante de um dos piores vazamentos de petróleo na história dos EUA, Mike Williams e os demais trabalhadores embarcados lutam para escapar com vida do terrível acidente. Elenco: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Jon Malkovich, Kate Hudson, Gina Rodrigues, Dylan O’Brien, Etham Suplee, Douglas M. Griffin, Brad Leland, Joe Chrest, James DuMond, Trace Adkins.

14/3

The Attaché

The Attaché conta a história de Avshalom, um judeu israelense de ascendência marroquina - músico de sucesso - que se muda para Paris para acompanhar a esposa Annabelle em seu novo emprego como adido da embaixada israelense em Paris. Tornar-se um imigrante anônimo em uma terra estrangeira logo assume um novo significado, pois Avshalom chega no mesmo dia em que acontece o maior ataque terrorista da história francesa. O ano romântico de seus sonhos no exterior rapidamente se transforma em pesadelo ao viver uma crise conjugal na eterna capital do romance; uma crise pessoal de imigração no coração da Europa e uma crise de masculinidade e paternidade. Elenco: Eli Ben-David, Héloise Godet, Ilay Lax, Patrick Braoudé, Florence Bloch, Ohad Knoller, Olivier Broche, Albert Iluz, Omer Dror, Karim Saidi, Ilan Hazan.

13/3

O Último Caçador de Bruxas

O mundo moderno tem muitos segredos, mas o mais assustador deles é que bruxas ainda vivem entre nós, perversas criaturas sobrenaturais que querem libertar a Morte Negra sobre o mundo. Elenco: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, Julie Engelbrecht, Ólafur Darri Ólafsson, Joe Gilgun, Rena Owen, Lotte Verbeek, Isaach de Bankolé, Dawn Olivieri, Inbar Lavi.

28/3

Step Up: High Water - 1ª e 2ª temporadas

Step Up é baseado na franquia de filmes Ela Dança, Eu Danço, que gerou US$650 milhões mundialmente e iniciou um fenômeno cultural, este emocionante drama reinventado mostra diversos jovens dançarinos ambiciosos em uma contemporânea escola de artes performáticas em Atlanta. Elenco: Lauryn McClain, Petrice Jones, Marcus Mitchell, Terrence Green, Carlito Olivero, Jade Chynoweth, Kendra Oyesanya, Eric Graise, Faizon Love, Ne-Yo, Naya Rivera, R. Marcos Taylor, Terayle Hill, Al Calderón, Saidah Nairobi.