Streaming em maio de 2020: o que ver na Netflix, HBO Go, Globoplay

Separamos as principais novidades do streaming para maio de 2020.

Na lista abaixo, confira as novidades dos principais serviços (Netflix, Globoplay, HBO Go, Prime Video, Starzplay) para abril de 2020, com as sinopses fornecidas para a imprensa.

Streaming em maio: veja o que chega à Netflix, HBO GO, Globoplay

NETFLIX

Séries

Hollywood (1/5)

Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, esta minissérie acompanha um grupo de atores e diretores que sonham com o sucesso na Hollywood do pós-guerra. Custe o que custar.

Noite Adentro (1/5)

Os passageiros de um voo noturno de Bruxelas fazem o que for preciso para sobreviver quando o sol começa a destruir tudo o que toca.

Billions: Temporada 5 (4/5)

De um lado, um procurador federal ambicioso. Do outro, um magnata e mago do mercado financeiro. Em jogo, bilhões de dólares.

The Eddy (8/5)

Em um bairro animado de Paris, o dono de um clube de jazz lida com o dia a dia dos negócios e os perigos da cidade. A série é dirigida pelo vencedor do Oscar Damien Chazelle (La La Land), pelo vencedor do Emmy Alan Poul (Crônicas de San Francisco), por Houda Benyamina (Divinas) e por Laïla

Valéria (8/5)

Com problemas na vida conjugal e profissional, a escritora Valéria conta com o apoio de suas três melhores amigas nesta série espanhola baseada nos livros de Elísabet Benavent.

Outlander: Temporada 4 (11/5)

Claire e Jamie reconstroem a vida na Carolina do Norte à beira da Revolução Americana. Brianna e Roger fazem uma descoberta alarmante.

White Lines (15/5)

Com a morte repentina de seu irmão, Zoe abandona a vida tranquila em Manchester e viaja para Ibiza em busca da verdade.

Batalha das Flores (18/5)

Nesta competição, equipes de floristas, escultores e paisagistas colocam seu talento à prova na criação de instalações florais extravagantes.

Control Z (22/5)

Solitária e observadora, Sofía está empenhada em descobrir quem está revelando os segredos dos alunos de sua escola nas redes sociais.

Space Force (29/5)

Esta divertida série acompanha a formação de uma nova divisão das Forças Armadas dos EUA. Criada por Greg Daniels e com Steve Carell no elenco.

Pra crianças

Thomas e Seus Amigos - Visitando a Rainha

Para participar de uma celebração da realeza em Londres, Thomas e sua turma enfrentam uma verdadeira corrida de obstáculos e confusões.

Thomas e Seus Amigos - Feira de Novidades

Thomas e sua turma têm de correr para completar todas as tarefas antes da abertura da feira de tecnologia em Sodor.

Thomas e Seus Amigos - O Futuro Chegou

Thomas e a turma temem ser substituídos por novas invenções. Agora, vão provar que são úteis em uma nova missão.

Filmes

Maior Viagem: Uma Aventura Psicodélica

Neste documentário divertido sobre a história dos psicodélicos, celebridades relembram suas viagens alucinógenas mais marcantes com animações, encenações e muito mais.

Psicose

Depois de roubar um monte de dinheiro e fugir em busca de uma vida nova, uma funcionária de uma imobiliária acaba se refugiando no sinistro Hotel Bates neste clássico de 1960.

TELECINE

Ad Astra: Rumo às Estrelas (Ad Astra)

O astronauta Roy McBride se questiona sobre o sumiço do pai, H. Clifford McBride, desaparecido há 30 anos. Quando a NASA recebe um sinal estranho, ele embarca numa missão para investigar sua origem e possível ligação com o desaparecimento. Diretor: James Gray. Elenco: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga.

Um Dia de Chuva em Nova York (A Rainy Day in New York)

A estudante Ashleigh Enright consegue uma entrevista com o famoso cineasta Roland Pollard em Nova York. Seu namorado Gatsby Welles, apaixonado pela cidade, a acompanha e programa um final de semana repleto de atividades. Lá, Ashleigh acaba se deparando com um artista frustrado, enquanto Gatsby reencontra a velha amiga Chan Tyrell. Diretor: Woody Allen. Elenco: Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning, Liev Schreiber.

GLOBOPLAY

Séries

Armadilhas da Mente

A renomada neurocientista Catherine Black sofre um transtorno bipolar. Entretanto, este é apenas um dos muitos segredos que ela esconde do noivo e da família.Elenco: Kelly Reilly, Ditch Davey, David Ajala, Ali Wong, David Chisum, Siobhan Williams, Terry Kinney, Laura Fraser, Vanessa Redgrave, Audrey Esparza, Tasso Feldman. 13 episódios

Mães A(r)madas

Quando a venda de utensílios domésticos resulta em um grave acidente, um quarteto de mulheres da Associação de Mães, Pais e Alunos da escola tenta esconder o crime a todo custo. Elenco: Malena Alterio, Toni Acosta, Nuria Herrero, Mamen García, Marta Belenguer, Ainhoa Santamaría, Alfonso Lara, Dafnis Balduz, Fernando Valdivielso. 13 episódios

Scorpion: Serviço de Inteligência

O excêntrico Walter O’Brien lidera o time Scorpion, um grupo de mentes brilhantes que age como uma linha de defesa contra complexas ameaças tecnológicas. Elenco: Elyes Gabel, Katharine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, Ari Stidham, Robert Patrick, Riley B. Smith, Scott Porter, Tina Majorino, Kevin Weisman. 94 episódios

Magicians – Temporada 4

Após entrar para uma escola secreta de magia, o jovem Quentin Coldwater descobre um mundo de fantasia que é real e representa um perigo à humanidade. Elenco: Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley, Jason Ralph, Jade Tailor, Brittany Curran. 13 episódios

Os Roni – Temporada 2

Os Roni são 3 irmãos repentistas que chegam na casa da irmã com o sonho de se dar bem na capital. Na cidade grande vão criando muita confusão e transformam a cobertura num pedacinho do Nordeste. Elenco: Whindersson Nunes, Tirullipa, Carlinhos Maia, Titina Medeiros, Ilva Niño, Oscar Magrini, Gessica Kayane. 10 episódios

FBI

No maior escritório do FBI, em Nova York, agentes de uma equipe altamente preparada resolvem grandes casos envolvendo corrupção, crimes de ódio e ataques terroristas. Elenco: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Sela Ward, James Chen, Alana De La Garza, John Boyd. 22 episódios

Nancy Drew

Em uma fase delicada após uma tragédia familiar, a jovem Nancy Drew volta à vida de detetive para investigar um crime misterioso em uma cidade cheia de suspeitos com segredos. Elenco: Kennedy McMann, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Alex Saxon, Riley Smith, Scott Wolf, Alvina August, Stephanie Van Dyck, Adam Beach. 22 episódios

The Good Doctor – Temporada 3

Um jovem médico com autismo começa a trabalhar em um famoso hospital. Além dos desafios da profissão, ele terá também que provar sua capacidade a seus colegas e superiores. Elenco: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia – Temporada 3

Gilead tem um regime que trata mulheres como propriedade. Offred é uma das poucas mulheres férteis e serva do Comandante, buscando sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela.

Cidade de Refúgio

No submundo dos refugiados em Israel, uma jovem investigadora precisa resolver o assassinato de uma jovem ativista, um caso repleto de suspeitos com algo a esconder. Elenco: Hani Furstenberg, Dvir Benedek, Doron Ben-David, Ori Yaniv, Chancela Mongoza, Alon Pdut, Michael Tesfahans-Aforki, Nathan Ravitz, Dan Kastoriano

Shades of Blue: Segredos Policiais

A detetive e mãe solteira Harlee Santos faz parte de um esquema com policiais corruptos e propina, mas encara um desafio quando precisa trabalhar como informante do FBI. Elenco: Jennifer Lopez, Ray Liotta, Drea de Matteo, Dayo Okeniyi, Vincent Laresca, Hampton Fluker, Sarah Jeffery, Warren Kole.

Vitória: a Vida de uma Rainha

A monarquia britânica entra em crise após a morte do rei sem herdeiros. O peso da coroa recai sobre uma jovem de apenas 18 anos, que comandará o império. Elenco: Jenna Coleman, Adrian Schiller, Jordan Waller, Tommy Knight, Nell Hudson, Tom Hughes, Ferdinand Kingsley, Anna Wilson-Jones

Ray Donovan – Temporada 6

Ray Donovan é um detetive de uma agência em Los Angeles que busca resolver os problemas causados pelos ricos e famosos. Ao mesmo tempo em que cuida das celebridades, ele também precisa lidar com os conflitos de sua própria família. Elenco: Liev Schreiber, Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Jon Voight, Katherine Moennig, Devon Bagby

Midnight, Texas – Temporada 2

Vampiros, bruxas, videntes e assassinos de aluguel se reúnem no estranho vilarejo, onde se juntam para proteger uns aos outros de ataques de gangues de motociclistas policiais e até de seus próprios e violentos passados. Elenco: François Arnaud, Dylan Bruce, Parisa Fitz-Henley, Arielle Kebbel, Jason Lewis, Peter Mensah, Sarah Ramos, Yul Vazquez, Bernardo Saracino.

Vossa Excelência

Com a carreira em ascensão, o juiz Micha Alkoby vê tudo se complicar quando seu filho se envolve em um acidente cuja vítima pertence a uma família criminosa. Elenco: Yoram Hattab, Hisham Suliman, Lucy Aharish, Ilanit Ben-Yaakov, Alma Dishi, Liran David, Michal Atlas, Nimrod Hochenberg.

Xilindró

Amadeus (Gustavo Mendes) é um detento que vive no regime semi-aberto e durante o dia tem um bike-food. Seja no Xilindró ou na rua, ele e sua turma estão sempre aprontando. Elenco: Gustavo Mendes, Caike Luna, Athayde Arcoverde, Oscar Filho, Juliana Guimarães, Robson Nunes, Lindsay

HBO GO

Séries

I Know This Much Is True (10/5)

Baseado no romance best-seller de Wally Lamb, escrito e dirigido por Derek Cianfrance, e estrelado por Mark Ruffalo, esta série limitada segue Dominick Birdsey enquanto ele luta para cuidar de seu irmão gêmeo, Thomas, enquanto descobre a verdade sobre sua própria história familiar.

Hard (17/5)

Hard (Natalia Lage) conta a história de Sofia, dedicada dona de casa que acaba de ficar viúva. Elegante e discreta, ela renunciou à carreira como advogada para cuidar da família. Após a morte repentina do marido, Sofia vê sua vida perfeita desmoronar ao descobrir que ele mentiu a vida toda sobre a profissão e que sua herança vem na forma de uma produtora de filmes pornô. Agora, ela deve se adaptar à sua nova vida.

Documentário

Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children (4/5)

Série de documentários em cinco partes que oferece uma visão sem precedentes do seqüestro e assassinato de pelo menos 30 crianças e jovens adultos afro-americanos em Atlanta entre 1979 e 1981. Quarenta anos depois, com a reabertura oficial do caso pelo prefeito de Atlanta Keisha Lance Bottoms, a série conta a história dessa tragédia chocante, lançando uma nova luz sobre os horríveis assassinatos por meio de entrevistas com os mais próximos das crianças e da investigação, além de material de arquivo exclusivo.

Natalie Wood: Aquilo Que Persiste (12/5)

O documentário combina cenas de filmes de Natalie Wood com um valioso material de arquivo, que inclui fotos, diários, vídeos domésticos e áudios, alguns deles encontrados por sua filha no acervo da família. Natalie Wood: Aquilo Que Persiste aborda a trajetória de ela por meio de depoimentos de amigos, colegas de trabalho e familiares.

Filmes

Uma Nova Chance (2/5)

O Peso do Passado (9/5)

Annabelle 3: De Volta Para Casa (16/5)

Raça e Redenção (23/5)

Angry Birds 2: O Filme (30/5)

AMAZON PRIME VIDEO

Séries

Battlestar Galactica (Temporadas 1-4)

A segunda guerra contra os Cylons terminou. As Doze Colônias foram destruídas e a Battlestar Galactica foi a única nave que escapou. Agora, o comandante Adama e a presidente Laura Roslin lideram uma frota de refugiados em uma suposta busca pela lendária colônia perdida, a Terra.

Upload (Temporada 1)

A história se passa em uma realidade futurista e apresenta Nora (Andy Allo), uma jovem que trabalha no atendimento ao cliente de um luxuoso ambiente de realidade virtual, para onde o festeiro Nathan (Robbie Amell) é levado após morrer prematuramente em um acidente de carro

Anne Edmonds: What'S Wrong With You? (Temporada 1)

A comediante australiana Anne Edmonds estreia um especial de 1h em que mostrará o que há de errado com você e todos os outros - menos com ela. Cheia de opiniões divertidas, ela nos faz refletir sobre diversos tipos de comportamentos.

Dispatches From Elsewhere (Temporada 1)

A série de drama acompanha a vida de quatro pessoas que, sentindo que algo está faltando em suas vidas, são reunidas por acaso quando se deparam com um quebra-cabeça escondido. Quando começam a aceitar os desafios, descobrem que o mistério é mais profundo do que imaginavam, e seus olhos estão abertos para um mundo de possibilidades e magia.

The Last Narc (Temporada 1)

A série documental de 4 partes mostra a investigação em detalhes feita pelo agente especial altamente condecorado Hector Berellez sobre o sequestro e assassinato, de 1985, do agente da DEA (órgão da Polícia Federal) Enrique "Kiki" Camarena.

Homecoming (Temporada 2)

Uma mulher (Janelle Monáe) acorda em um barco a remos à deriva em um lago, sem memória de como ela chegou lá e de quem ela é. Sua busca subsequente por identidade a levará ao coração do Geist Group, empresa de bem-estar não convencional por trás da Iniciativa Homecoming. A primeira temporada da série foi vencedora do prêmio Satellite Award de Melhor Série de Drama e nominada ao Prêmio Globo de Ouro de Melhor Série Dramática de TV.

Filmes

Malévola: Dona do Mal

Cinco anos pacíficos se passaram após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson) e aceita. A partir de então, Malévola (Angelina Jolie) e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem à medida que são puxadas em diferentes direções por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo.

Rogue One: Uma História Star Wars

Resgatada da prisão, a garota habilidosa Jyn Erso (Felicity Jones) é chamada para participar de uma equipe incumbida de roubar a Estrela da Morte - a arma mais poderosa do império -, com potencial para destruir planetas. A ideia é descobrir como a arma funciona, para que, então, a Aliança Rebelde possa lançar um ataque e destruí-la. O futuro de toda a galáxia agora repousa sobre seu sucesso.

Star Wars: Episódios 1 a 9

A saga, inicialmente criada pelo cineasta George Lucas, revela uma disputa política entre um império tirano e ditatorial e um grupo libertário. O enredo é composto pela tragédia pessoal de Anakin Skywalker, um jedi que sucumbe ao Lado Sombrio da Força, se transformando no vilão Darth Vader, um dos líderes do Império Galático.

Frozen 2

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven deixam sua terra Arendelle para embarcarem em uma nova jornada nas profundezas de uma antiga floresta. Após descobrirem uma história de seu pai, as garotas precisam encontrar a origem dos poderes de Elsa para que possam salvar o reino.

Pica-Pau: O Filme

O travesso pássaro ruivo entra em guerra de território mais uma vez. Agora, com o advogado da cidade, Lance Walters, e sua namorada Vanessa, que quer demolir a casa de Pica-Pau para construir uma mansão na floresta.

Distúrbio

Traumatizada por lembranças do passado, a jovem Sawyer procura ajuda em uma clínica psiquiátrica, onde acaba ficando presa. Lá, ela acredita que está sendo perseguida e começa a questionar se tudo é real ou se não passa de uma invenção da sua cabeça.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Em um lugar onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois jovens irmãos elfos embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor e trazer seu pai de volta por um dia.

Jurassic World: Reino Ameaçado

Quando o vulcão adormecido da ilha começa a entrar em erupção, três anos após o fechamento do Jurassic Park, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) decidem retornar à Nublar para resgatar os dinossauros e evitar que entrem em extinção.

A Hora da Sua Morte

Quando uma enfermeira baixa um aplicativo - chamado Countdown - que afirma prever o momento em que uma pessoa irá morrer, isso indica que ela só tem três dias de vida. Com o relógio correndo e uma figura a assombrando, ela deve encontrar uma maneira de salvar sua vida antes que o tempo acabe.

Medo Profundo: O Segundo Ataque

Quatro adolescentes que mergulham em uma cidade subaquática em ruínas descobrem rapidamente que entraram no território das espécies mortais de tubarões, em um labirinto claustrofóbico de cavernas submersas.

The Vast Of Night

No crepúsculo da década de 1950, em uma noite fatídica no Novo México, um jovem operador de central telefônica Fay e o carismático DJ Everett descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar sua pequena cidade e o futuro para sempre.

STARZPLAY

Séries

O Nome da Rosa (The Name Of The Rose)

Em 1327, um brilhante frade franciscano inglês, William de Baskerville é enviado pelo Sacro Imperador Romano para uma abadia isolada no Norte da Itália para uma cúpula dramática e crucial. William é acompanhado por um adolescente apaixonado e nobre, Adso, que aspira ser um monge enquanto sua família quer que ele seja um guerreiro. Assim que os dois chegam à abadia, entram num mundo assustador e inesperado. A abadia esconde a maior biblioteca do mundo medieval: um imenso labirinto de armadilhas, emboscadas em áreas secretas e passagens aparentemente inacessíveis. Enquanto estão na abadia, William e Adso descobrem que há um assassino perverso trabalhando nessa comunidade cristã fechada e o abade pede à William para investigar e ajudá-lo a pegar o assassino antes que o encontro de cúpula aconteça. Os sete dias e as sete noites que William e Adso passam neste lugar amaldiçoado são cheios de assassinatos, fantasmas e mistérios profundos. Com o serial killer ainda à solta, William e Adso estão numa corrida contra o tempo para parar os assassinatos e salvar a abadia. Elenco: John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Michael Emerson, James Cosmo, Fabrizio Bentivoglio e Greta Scarano. 8 episódios.

Hightown

Situada na bonita, mas sombria, Cape Cod, “Hightown” conta a jornada de uma mulher rumo à sobriedade, ofuscada pelos desdobramentos da investigação de um assassinato. Jackie Quiñones, uma agente do Serviço Nacional de Pescarias Marinhas, vê sua vida mudar quando encontra um corpo na praia, vítima da epidemia dos opióides em Cape Cod. Para lidar com esse trauma, Jackie dá os primeiros passos para se tornar sóbria – enquanto se convence de que precisa desvendar o assassinato. Elenco: Monica Raymund, James Badge Dale, Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond e Dohn Norwood. 16 episódios.