Streaming em janeiro de 2021: O que estreia na Netflix, Globoplay, Disney+ e outras plataformas

Para começar esse novo ano, que chega para renovar esperanças, o Estadão continua se propondo a apresentar ao público as novidades nas plataformas de streaming. Agora em janeiro, ainda com as restrições por causa da pandemia, vale dar uma espiada no que tem novidade na Netflix, Mubi, Starzplay, Diney+, Globoplay, Belas Artes à La Carte.

Segue agora, a programação de janeiro com as sinopses das atrações divulgadas pelas operadoras.

NETFLIX

SÉRIES

Cobra Kai: Temporada 3 (1/1)

O novo ano da produção começa logo após a violenta briga entre os dois dojos na escola, que deixou Miguel gravemente ferido. Enquanto Daniel Larusso (Ralph Macchio) revisita o passado à procura de respostas e Johnny Lawrence (William Zabka) busca redenção, John Kreese (Martin Kove) manipula ainda mais os alunos com suas ideias de dominação.

Headspace - Meditação Guiada (1/1)

Headspace analisa as práticas de meditação e seus efeitos com uma visão simpática e moderna. Cada episódio termina com uma meditação guiada.

Monarca: Temporada 2 (1/1)

Atitudes do passado ameaçam o futuro do império Monarca, e os irmãos Carranza enfrentam uma nova inimiga: a prima Sofía.

Da Decoração ao Makeover: Temporada 2 (1/1)

Shea e Syd McGee criam ambientes que refletem o estilo e a personalidade dos clientes, seja uma casinha confortável ou uma mansão com decoração esportiva.

Pose: Temporada 2 (1/1)

Em Nova York, em 1987, Blanca, uma frequentadora de bailes LGBTQ, acolhe como filhos um dançarino talentoso e uma trabalhadora do sexo apaixonada por um cliente yuppie.

A Rainha do Sul: Temporada 4 (1/1)

Forçada a trabalhar para o cartel que recentemente matou seu namorado, Teresa (Alice Braga) só pode contar com sua esperteza, um misterioso caderno e uma pessoa leal.

Mandou Bem - México: Temporada 3 (5/1)

Bolos tortos, biscoitos queimados e muita pressão... Para ganhar o prêmio, confeiteiros amadores precisam enfrentar desafios profissionais.

A História do Palavrão (5/1)

Uma série irreverente que explora as origens, o uso, a ciência e o impacto dos palavrões na sociedade.

Por Dentro Das Prisões Mais Severas do Mundo: Temporada 5 (8/1)

Raphael Rowe passou anos na cadeia por um crime que não cometeu. Agora, ele volta para trás das grades por vontade própria, para mostrar como é a vida nos piores presídios do mundo.

Lupin (8/1)

Inspirado nas aventuras de Arsène Lupin, o elegante ladrão Assane Diop busca vingar o pai por uma injustiça cometida por uma família milionária.

(Des)encanto: Parte 3 (15/1)

A Princesa Bean precisa se virar para escapar de tramoias reais, mistérios cada vez mais profundos, a instabilidade do Rei Zog e as brigas pelo governo de Dreamland.

Bling Empire (15/1)

Este reality show acompanha asiáticos podres de ricos e suas vidas californianas cheias de festas, glamour e muito drama.

Dawson's Creek: Temporadas 1-6 (15/1)

Esta série dramática sobre um grupo de amigos retrata com franqueza os conflitos típicos da adolescência, como sexualidade e amores não correspondidos.

Mãe Só Tem Duas (20/1)

Duas mulheres muito diferentes formam uma família peculiar ao descobrir que suas bebês de seis meses foram trocadas na maternidade.

O Arsenal dos Espiões (20/1)

Conheça os equipamentos por trás dos maiores casos de espionagem da história e veja como foram inventados e usados.

Dix Pour Cent: Temporada 4 (21/1)

A equipe da ASK está de volta para a quarta temporada. Agora, Andrea está no comando, e a agência de talentos não está em seu melhor momento.

Fate: A Saga Winx (22/1)

Enquanto aprendem a controlar suas magias em um colégio interno mágico, cinco fadas adolescentes fazem novas amizades, se apaixonam e tentam encontrar suas verdadeiras identidades. De Brian Young, a série é uma versão em live action da animação italiana "O Clube das Winx", de Iginio Straffi.

O Jogo do Detetive: Temporada 3 (22/1)

Na terceira temporada desta série que combina realidade e ficção, celebridades tentam resolver pequenos crimes que fazem parte de um grande mistério.

Vidrados: Temporada 2 (22/1)

A oficina está aberta! Um novo grupo de fabricantes de vidro artesanal enfrenta o calor e o relógio, competindo entre si em 10 desafios bem dinâmicos.

Amor Casamento e Divórcio (23/1)

Três mulheres bem-sucedidas do mundo do rádio passam por uma reviravolta quando seus casamentos desmoronam.

Expresso do Amanhã: Temporada 2 (26/1)

A nova temporada do drama pós-apocalíptico no qual a Terra congelou e os últimos sobreviventes vivem em um enorme trem que gira ao redor do globo.

Amizade Dolorida: Temporada 2 (sem data)

Falidos e banidos de todas as masmorras de Nova York, Tiff e Pete tentam recuperar suas reputações na comunidade de sadomasoquismo.

The Netflix Afterparty (sem data)

É um show inédito de comédia que traz painéis semanais com comediantes, elenco e criadores conversando sobre os programas e filmes mais badalados. É apresentado por David Spade, Fortune Feimster e London Hughes, que estarão acompanhados por comediantes diferentes da Netflix para completar o painel.

50M2 (sem data)

Um assassino de aluguel trai os chefes, foge e se esconde em uma alfaiataria vazia. Confundido com o filho do dono, ele decide adotar essa nova identidade.

FILMES

Full Out 2: You Got This! (1/1)

Depois de perder sua atleta principal, a equipe de ginástica da Universidade de Oklahoma faz de tudo para vencer mais um campeonato nacional.

Apenas o Começo (1/1)

Leo (Tommy Lee Jones) vai morar em uma casa de repouso. Só que, em vez de paz e tranquilidade, ele encontra Duke (Morgan Freeman), um senhor disposto a tudo para manter sua popularidade.

Duelo no Asfalto (2/1)

O casamento de Roy é cancelado e ele acaba aceitando o desafio de uma nova adversária: competir pela noiva na famosa pista de Nürburgring na Alemanha.

Ratones Paranoicos: Por Trás das Câmeras (6/1)

Este documentário conta a história da banda argentina Ratones Paranoicos, com entrevistas e imagens de arquivo nos palcos e nos bastidores.

Pieces of a Woman (7/1)

O triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída, isolada do parceiro e da família por um profundo luto. Com Vanessa Kirby e Shia LaBeouf.

Pai Em Dobro (15/1)

Vicenza (Maisa), uma garota de 18 anos que passou a vida toda numa comunidade hippie, aproveita uma viagem da mãe e vai para a cidade grande em busca do pai biológico. Acontece que no caminho ela acaba encontrando dois possíveis candidatos. Com Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Laila Zaid no elenco.

Zona de Combate (15/1)

No futuro próximo, um piloto de drones enviado a uma zona de guerra trabalha em parceria com um androide militar para impedir um ataque nuclear.

Jumanji: Bem-vindo à Selva (16/1)

Quatro adolescentes são transportados para dentro de um videogame, se transformam em personagens e vivem uma grande aventura. Com Dwayne Johson, Karen Gillan e Jack Black.

Vovó Saiu do Armário (22/1)

Eva está noiva de um homem aristocrático, de família conservadora. O que será que eles vão pensar quando souberem que a avó dela vai se casar com a melhor amiga?

O Tigre Branco (22/1)

O ambicioso motorista de uma família indiana usa sua inteligência e astúcia para escapar da pobreza e alcançar o sucesso. Baseado no best-seller homônimo.

A Escavação (29/1)

Uma viúva rica contrata um arqueólogo amador para escavar antigos montes em sua fazenda. Juntos, eles descobrem um tesouro que vai mudar a história.

Em busca de 'Ohana (29/1)

Dois irmãos criados na cidade grande vão passar as férias no Havaí. Lá, eles encontram um diário que fala sobre um tesouro perdido e embarcam em uma aventura incrível.

Abaixo de Zero (29/1)

Quando um ônibus penitenciário é atacado, um policial sobrevivente precisa impedir os criminosos de terminar o que começaram.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Tony Parker – Entre os Maiores (6/1)

Este documentário analisa a história e a carreira de Tony Parker, um dos maiores jogadores de basquete franceses de todos os tempos.

Vida Após a Morte (6/1)

O que acontece depois da morte? Esta série documental conta histórias pessoais e analisa experiências de quase-morte, reencarnação e fenômenos paranormais.

Lixo Extraordinário (7/1)

O famoso artista Vik Muniz trabalha com os catadores de lixo que buscam tesouros no aterro sanitário Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração (11/1)

Durante uma recessão econômica, surge uma droga poderosa e barata. Impulsionada pelo racismo, a sociedade entra em pânico moral. Conheça a complexa história do crack na década de 1980.

Night Stalker: Tortura e Terror: Minissérie (13/1)

Los Angeles, 1985. Por trás de todo o glamour da cidade, um serial killer terrível está à espreita, e dois detetives não vão descansar até encontrá-lo.

Brooklyn Saints: Paixão pelo Esporte (29/1)

Esta série acompanha as vidas de jovens jogadores e técnicos de futebol americano que lutam pela sobrevivência contra tudo e contra todos.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Power Rangers: Morfagem Feroz (1/1)

Os novos Power Rangers precisam impedir um impiedoso vírus de computador de roubar a fonte de energia ilimitada que os criou.

Ninjago: Mestres do Spinjitzu- Temporadas 4-9 (1/1)

Kai, Jay, Cole e Zane precisam aprender a usar seus poderes e as armas de Spinjitzu para proteger Ninjago dos seres que habitam o submundo.

Lego Jurassic World - A Fuga do Indominous Rex (1/1)

Os cientistas de Jurassic World criam uma criatura cativante e assustadora que adora cachorros-quentes. Mas... e quando os cachorros-quentes acabam?

Lego DC Comics Super Heroes Batman: Asediado (1/1)

Os integrantes da Liga da Justiça começam a desaparecer um a um, e agora só Batman poderá solucionar o mistério e salvar o mundo.

Lego Ninjago: A Série: Temporadas 1-2 (2/1)

A amizade dos ninjas de Ninjago é posta à prova enquanto embarcam em aventuras inéditas, ganham novos aliados e enfrentam inimigos poderosos.

A Casa Mágica da Gabby (5/1)

Gatinhos fofos, muita arte e magia colorida! Junte-se a Gabby e seu amigo Pandy Gato em aventuras mirabolantes.

As Aventuras de Poliana (13/1)

A vida de Poliana mudou completamente depois de uma grande perda. Mas, com novas amizades e em uma nova cidade, ela vai aprender a ver o lado bom das coisas.

Carmen Sandiego: Temporada 4 (15/1)

Dos picos nevados do Himalaia até as pirâmides do Egito, Carmen e seus amigos embarcam em novas aventuras, sempre correndo para estar um passo à frente da V.I.L.E.

Oi Ninja: Temporada 4 (19/1)

Na quarta temporada, Wesley, Georgie e o gato Pretzel vivem mais aventuras divertidas, resolvem mistérios e aprendem lições de vida importantes.

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 2 (22/1)

Os dinossauros continuam à solta e um grupo de turistas pode ser uma esperança para a turma. Só que nem tudo é o que parece.

ANIME

Memórias de Idhún: Temporada 2 (8/1)

Na segunda parte desta trilogia de fantasia, Jack, Victoria e Kirtash cresceram — e seus problemas também. Será que eles continuam determinados a mudar o destino de Idhún?

Kuroko no Basket (15/1)

Cinco astros do basquete foram para escolas diferentes no ensino médio. Agora, Tetsuya Kuroko e seu time terão que dar tudo de si para alcançar a glória.

BELAS ARTES À LA CARTE

DIA 7

Psicosíssimo (1961)

Direção de Steno, com Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Edy Vessel. Ugo e Raimondo, dois atores sem dinheiro, mostram a um produtor a cena de um filme fingindo matar Marcella, a esposa de Ugo. Os dois, no entanto, são vistos por Arturo, que os considera dois autênticos assassinos e os contrata para matar sua esposa Annalisa. Annalisa, por sua vez, trama a morte de seu marido. Além disso, Marcella está com inveja da viúva Scarponi, que também está apaixonada por seu marido, Ugo, e quer matar o suposto amante de Ugo. Alguém será capaz de completar seus planos diabólicos e escapar da polícia?

Charada (1963)

Direção de Stanley Donen, com Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau. Romance e suspense acontecem em Paris, quando uma mulher é perseguida por vários homens que querem uma fortuna que seu marido assassinado roubou. Em quem ela pode confiar?

Dalida (2016)

Direção: Lisa Azuelos, com Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve. Baseado na história verídica do aclamado ícone da música "Dalida", nascida no Cairo, que ganhou fama nos anos 50, cantando em francês, espanhol, árabe, hebraico, alemão, italiano, tocando no premiado filme de Youssef Chahine "Le Sixième Jour", e que mais tarde cometeu suicídio em 1987 em Paris, depois de vender mais de 130 milhões de discos em todo o mundo

As quatro irmãs (1933)

Direção de George Cukor, com Katharine Hepburn, Joan Bennett, Paul Lukas. Durante a Guerra Civil Americana, um painel da vida de quatro irmãs que tem como chefe da família a mãe, pois o pai está lutando com as tropas. A situação financeira da família é precária. Elas são ajudadas por um rico vizinho e seu tutor, mas mesmo assim existem limites nestes tempos difíceis. O tutor se casa com uma das irmãs, mas o jovem e rico vizinho é rejeitado por outra, que decide partir sozinha para Nova York mas retorna quando sua irmã, que já tinha estado gravemente enferma, volta a piorar de maneira assustadora.

DIA 14

Festival - My French Film Festival - De 15 de janeiro a 15 de fevereiro

DIA 21

As oito vítimas (1949)

Direção de Robert Hamer, com Dennis Price, Alec Guinness, Valerie Hobson. Na véspera de sua execução, Louis (Dennis Price), condenado à morte, começa a recordar toda sua vida. Tudo começou quando sua mãe, uma bela jovem que pertencia à aristocracia, decidiu fugir de casa e se casar com um cantor de ópera. Ela logo ficou viúva, mas continuou sendo rejeitada pela família, que sequer permitiu que ela fosse enterrada no mausoléu da família anos mais tarde. Revoltado, Louis jurou vingar-se de todo o clã e recuperar seu título de nobreza.

Quanto Mais Frio Melhor (1960)

Direção de Steno, com Ugo Tognazzi, Yvonne Furneaux, Raimondo Vianello. Um relato cômico dos acontecimentos em Roma em 1943, quando o exército aliado e os guerrilheiros lutaram contra os nazistas.

A Árvore dos Frutos Selvagens (2018)

Direção de Nuri Bilge Ceylan, com Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yildirimlar. Sinan é um jovem apaixonado por literatura que sempre sonhou em se tornar um grande escritor. Ao retornar para o vilarejo em que nasceu, ele faz de tudo para conseguir juntar dinheiro e investir na sua primeira publicação. O problema é que seu pai deixou uma dívida que atrapalhará os seus planos.

Dois homens contra uma cidade (1973)

Direção de Jose Giovanni, com Alain Delon, Jean Gabin, Mimsy Farmer. Um ex-assaltante de banco é libertado após 10 anos de prisão. Ele recebe ajuda de uma assistente social, mas é assediado por um velho policial de seu passado.

DIA 28

O Hotel às Margens do Rio (2018)

Direção de Hong Sang-Soo, com Ju-bong Gi, Min-hee Kim e Hae-hyo Kwon. Um poeta de idade avançada está convencido de que vai morrer. No que podem ser seus últimos dias de vida ele arruma estadia de graça em um hotel e chama seus filhos para visitá-lo. Traída pelo homem com quem vivia, uma jovem mulher busca estadia no mesmo hotel, tendo sua vida casualmente entrelaçada nessa história.

Sonho de Uma Noite de Verão (1968)

Direção de Peter Hall, com Derek Godfrey, Barbara Jefford, Nicholas Selby. As aventuras de quatro jovens amantes, um grupo de atores amadores e suas interações com fadas vêm à tona em uma floresta iluminada pela luz da lua.

Uma Cama Para Três (1994)

Direção de Josiane Balasko, com Victoria Abril, Josiane Balasko, Alain Chabat. Depois de saber das infidelidades do marido, uma dona de casa convida uma lésbica itinerante para morar com eles. Nenhuma de suas vidas será a mesma novamente.

Cavadoras de Ouro (1933)

Direção de Mervyn LeRoy, com Warren William, Joan Blondell, Aline MacMahon. Um grupo de dançarinas da Broadway perde o emprego durante a Grande Depressão nos EUA. Um rico compositor resolve financiar um novo espetáculo, mas quando seu irmão ameaça o projeto, as garotas precisam dar um jeito de arrecadar dinheiro.

GLOBOPLAY

4/1

Riacho Doce (1990)

Série com Vera Fischer, Carlos Alberto Riccelli, Fernanda Montenegro, Herson Capri, Luíza Tomé, Denise Milfont, Nelson Xavier, Ewerton de Castro, Beth Goulart, Suzy Rego, Roberto Frota, Luiz Maçãs. Autores: Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn. Direção: Paulo Ubiratan e Reynaldo Boury

Doctor Who – Episódio Especial

No especial de fim de ano, a Doutora é trancada em uma prisão alienígena de alta segurança. Na Terra, seus melhores amigos, Yaz, Ryan e Graham, descobrem um plano perturbador, envolvendo um Dalek. Com Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill, Tosin Cole, John Barrowman, Nicholas Briggs, Chris Noth, Harriet Walter.

5/1

Rotas do Ódio (2018-2019)

A delegada Carolina Ramalho lidera o departamento de crimes raciais e de intolerância em São Paulo. Enquanto tenta salvar sua unidade, ela luta contra uma violenta facção. Com Mayana Neiva, Antonio Saboia, André Bankoff, Michel Joelsas, Rafael Losso, Marat Descartes, Pathy Dejesus. Temporada 1 a 3 - 14 episódios

6/1

Cartas para Eva (2020)

Série documental. O programa é uma busca inspiradora protagonizada por Angélica, que pretende fazer uma espécie de coleção de mulheres incríveis para ajudar sua filha Eva a explorar todo seu potencial no futuro, e se transformar em uma influência positiva para outras mulheres. Essas conversas são sempre alinhavadas por uma carta de mãe para filha, em que Angélica pontua aprendizados, dores, dúvidas e sentimentos, iluminando os assuntos discutidos em cada conversa. 5 episódios

18/1

Chocolate com Pimenta (2003-2004)

Novela com Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Elizabeth Savalla, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Drica Moraes, Marcello Novaes, Lília Cabral, Fúlvio Stefanini, Laura Cardoso, Osmar Prado.

Autor: Walcyr Carrasco. Direção: Jorge Fernando.

Outros lançamentos de janeiro, sem data

Por Que As Mulheres Matam (2019)

Série. Infidelidade, mistério e assassinato. Na mesma mansão – mas em diferentes décadas – a série antológica acompanha a vida de três mulheres casadas. Com Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste, Alexandra Daddario, Sam Jaeger, Sadie Calvano, Jack Davenport. Temporada 1 - 10 episódios

No Escuro (2019)

Série. Deficiente visual, a jovem Murphy leva uma vida de excessos, mas encontra um propósito quando um amigo é assassinado, e ela é a mais interessada em solucionar o crime. Com Perry Mattfeld, Rich Sommer, Brooke Markham, Morgan Krantz, Casey Deidrick, Keston John, Nicki Micheaux, Calle Walton. Temporada 1 e 2 - 26 episódios

A Cor do Poder (2020)

Série. Filmada na África do Sul e ambientada em uma realidade distópica, a trama promove reflexões sobre as relações entre negros e brancos. O pano de fundo é o romance impossível entre Sephy, filha de um político de destaque e integrante da 'Elite', classe dominante negra, e Callum, branco da classe baixa de escravos recém-libertados. Com Masali Baduza, Jack Rowan, Jonathan Ajayi, Rakie Ayola, Luke Bailey, Helen Baxendale, Kiké Brimah, Shaun Dingwall. Temporada 1 - 6 episódios

Legacies – Temporada 2 (2019)

Série. Na série derivada de The Vampire Diaries e The Originals, a poderosa jovem Hope ingressa na Escola Salvatore, onde aprenderá a controlar suas habilidades sobrenaturais. Com Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Quincy Fouse, Peyton 'Alex' Smith, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Matthew Davis. Temporada 2 - 16 episódios

Transplant (2020)

Série. Refugiado sírio, o médico Bashir vive no Canadá, onde trabalha em um restaurante. Porém, tudo muda após um acidente com múltiplas vítimas – entre elas o diretor de um hospital. Com Hamza Haq, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa, Jim Watson, Kenny Wong, Torri Higginson, John Hannah, Sirena Gulamgaus.

Temporada 1 - 13 episódios.

Big Brother Brasil 2021

Mom – Temporada 7 (2019)

Série. Em recuperação do vício em álcool e outras drogas, Christy tenta mudar de vida. Porém, os conflitos com a mãe e a filha adolescente são um desafio constante. Com Allison Janney, Anna Faris, Mimi Kennedy, Beth Hall, Jaime Pressly, William Fichtner. Temporada 7 - 20 episódios

Jovem Sheldon – Temporada 3 (2019)

Série. Para Sheldon, infância não é nada fácil. Um gênio da matemática e das ciências, enfrenta dificuldades no cotidiano e uma família 'normal' que busca uma forma de lidar com ele. Com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Jim Parsons, Annie Potts, Wallace Shawn. Temporada 3 - 21 episódios

DISNEY+

FILMES

DIA 15

Magic Camp

DIA 22

O Grande Ivan

DIA 29

Clouds

SÉRIES

1/1

Acredite, É Verdade!

Temporada 2

8/1

Minha Intuição: Nos Bastidores de Frozen 2

Lendas da Marvel

DIA 15

WandaVision

Super Cães. Apresentado por Bill Farmer

DIA 22

Agora Muppets

Sessão Pipoca com a Pixar

High School Musical: O Musical: Cante com a gente

DIA 29

Marvel’s 616

ESTREIA DE ESPECIAIS

DIA 15

High School Musical: O musical: A série: Especial de Festas

OUTRAS ESTREIAS

DIA 1

Kim Possible

DIA 8

Reino Escondido

DIA 15

Dr Dolittle 3

Eragon

Expedição Everest

A Revolução do Gênero

DIA 22

Festa no Céu

Expedição Amélia: A Busca Pelo Corpo

Wild Uganda

Ritmo Total

Flicka 2

DIA 29

Ramona e Beezus

SÉRIES

DIA 1

Lizzie McGuire

Temporada 1 e 2

DIA 8

O Jardim De Clarilu

Art Attack - Temporada 3

Quando Toca O Sino

DIA 15

X-Men - Temporada 2, 3, 4 e 5

TOTS: Serviço de entrega de filhotes

As aventuras de Timão e Pumba - Temporada 1, 2 e 3

DIA 22

Os Segredos do Zoológico - Temporada 1 e 2.

Ciência do absurdo - Temporada 2

DIA 29

A Feia Mais Bela

CURTAS

DIA 1

Vampirina: O show das sinistras

DIA 15

Bluey

DIA 29

Canções de Ninar do Disney Junior

VARIEDADES

DIA 15

Pijama Party - Temporada 2.

STARZPLAY

SÉRIES

DIA 3

The Stand

The Stand é a visão apocalíptica de Stephen King de um mundo dizimado pela praga e envolto em uma luta elementar entre o bem e o mal. O destino da humanidade repousa sobre os ombros frágeis da Mãe Abagail (Whoopi Goldberg), de 108 anos, e um punhado de sobreviventes. Seus piores pesadelos estão personificados em um homem com um sorriso letal e poderes indizíveis: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), o Homem de Preto. The Stand se encerrará com um novo final escrito pelo próprio autor para esta adaptação. Com Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Nat Wolff, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Katherine McNamara, Eion Bailey e Hamish Linklater.

Power Book Ii: Ghost — 2ª parte da temporada

Série começa logo após os surpreendentes acontecimentos de “Power”, quando Tariq St. Patrick luta com uma nova ordem mundial: seu pai está morto e sua mãe, Tasha, enfrentando acusações pelo assassinato que seu filho cometeu. Isso sem mencionar o rigor acadêmico da universidade da Ivy League que Tariq está cursando para ter direito a sua herança. Verdadeiramente sozinho pela primeira vez em sua vida, Tariq é forçado a dividir seu tempo entre a escola e se virar para pagar por Davis MacLean, o advogado de defesa desesperado por fama que é a única esperança de Tasha de sair da prisão e escapar da acusação do procurador Cooper Saxe. Sem opções melhores, Tariq se volta para o jogo familiar das drogas, entrelaçando-se com uma implacável família liderada por Monet Stewart Tejada, que está nesse meio há muito mais tempo que ele. À medida que Tariq tenta equilibrar sua operação de drogas com suas notas, vida amorosa e família, ele descobre que a única maneira de evitar o mesmo destino que seu pai encontrou é se tornar ele - só que melhor. Com Michael Rainey Jr., Naturi Naughton, Mary J. Blige, Shane Johnson, Gianni Paolo, Quincy Tyler Bernstine, Daniel Bellomy, Paige Hurd, Cliff “Method Man” Smith, Melanie Liburd, Justin Marcel McManus, Woody McClain, Lovell Adams-Gray e LaToya Tonodeo.

DIA 10

No Man’s Land

mergulha nas profundezas da Guerra Civil da Síria pelos olhos de Antoine, um jovem francês, em busca de sua distante e presumidamente irmã morta. Enquanto desvenda o mistério, peça por peça, Antoine acaba unindo forças com uma unidade de lutadoras curdas, mulheres fortes e o maior pesadelo do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), e com o grupo desorganizado de idealistas internacionais que viajou para ajudá-las a lutar. Com aventureiros, anarquistas, espiões e vítimas inocentes, No Man’s Land pinta um retrato afiado dos homens e mulheres presos neste conflito global e fornece um olhar único sobre os trágicos eventos na Síria e a forma como eles afetam o mundo inteiro. Com Félix Moati, Souheila Yacoub, Mélanie Thierry, James Floyd, Julia Faure, James Purefoy, Dean Ridge, Françoise Caron, Céline Samile.

The Night Manager

A série é baseada no romance aclamado internacionalmente do grande contador de histórias John Le Carré. O suspense acompanha Jonathan Pine em sua tentativa de derrubar o famoso traficante de armas Richard Roper. Descrito como “o pior homem do mundo”, Roper também é responsável pelo assassinato da namorada de Pine, Sophie. Pine é recrutado para criar uma nova identidade e se infiltrar no mundo secreto de poder e riqueza inimagináveis de Roper. Porém, a missão de levar Roper à justiça é comprometida quando uma guerra territorial dentro da inteligência britânica coloca a missão e a vida de Pine em risco. Com Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Tom Hollander, David Harewood, Tobias Menzies, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Adeel Akhtar, Natasha Little, Michael Nardone.

FILMES

DIA 1

Lucy

Morgan Freeman, vencedor do Oscar® e Scarlett Johansson estrelam este suspense de ação, dirigido por Besson, sobre Lucy – uma mulher que é forçada a transportar drogas em seu corpo. Com Scarlett Johansson, Luc Besson, Morgan Freeman, Amr Waked, Analeigh Tipton, Choi Mon-sik, Johan Philip Asbaek, Julian Rhind-Tutt.

The Divergent Series: Insurgent

Beatrice Prior deve enfrentar seus demônios internos e continuar sua luta contra uma aliança poderosa que ameaça separar sua sociedade com a ajuda de outros do seu lado. Com Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Miles Teller, Kate Winslet, Naomi Watts, Jai Courtney, Suki Waterhouse, Zoe Kravitz.

American Gangster — O Gângster

A história de um poderoso chefe do tráfico de drogas. Com Denzel Washington, Lymari Nadal, Russell Crowe, Carla Gugino, Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Armand Assante, RZA.

Bad Boys II

Ação e comédia nunca param quando os superstars Martin Lawrence e Will Smith se reúnem novamente como os explosivos policiais parceiros contra o crime. Com Will Smith, Michael Bay, Gabrielle Union, Joe Pantoliano, Theresa Randle, Jordi Mollà, Peter Stormare, Michael Shannon.

O Procurado

Para Wesley Gibson (James McAvoy) a vida está um horror! Ele trabalha num escritório com um chefe arrogante e tem uma namorada infiel. Com Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Chris Pratt, Thomas Kretschmann, Common, Kristen Hager, Terence Stamp.

Van Helsing

O projeto do famoso conde romeno é se aproveitar da tecnologia desenvolvida pelo Dr. Victor para ele próprio criar milhares de filhos-vampiros com suas três noivas. Com David Wenham, Robbie Coltrane, Dwight Schultz, Alun Armstrong, Grey DeLisle, Julia Fletcher, John DiMaggio, Roger L. Jackson.

MUBI