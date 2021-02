Streaming em fevereiro de 2021: O que estreia na Netflix, Amazon Prime, Disney+ e outras plataformas

O ano mal começou e as boas notícias seguem vindo do streaming. Em fevereiro, o Estadão reúne as principais estreias de séries, filmes e documentários nas plataformas. Como a pandemia está longe de acabar, tem conteúdo para esse verão sem Carnaval.

Vale dar uma espiada nas novidades que estreiam na Starzplay, Belas Artes à La Carte e Netflix.

Segue agora, a programação de fevereiro com as sinopses das atrações divulgadas pelas operadoras.

Netflix

SÉRIES

Cidade Invisível (5/2/2021)

Na primeira série em live-action do aclamado diretor Carlos Saldanha (A Era do Gelo, Rio, O Touro Ferdinando), um policial ambiental encontra uma estranha conexão entre a morte de sua mulher e o aparecimento de um boto cor-de-rosa morto numa praia do Rio de Janeiro. Conforme avança nas investigações, ele descobre um mundo oculto habitado por entidades do folclore brasileiro. Com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago e Wesley Guimarães.

Tribes of Europa (19/2/2021)

Em 2074, três irmãos lutam para mudar o destino da Europa depois que uma catástrofe global divide o continente em microestados que disputam o poder.

Amigas para Sempre (3/2/2021)

Tully e Kate se conheceram na infância e há 30 anos são amigas inseparáveis, encarando juntas todos os altos e baixos da vida. Com Katherine Heigl e Sarah Chalke.

Pit Stop (15/2/2021)

O chefe de uma equipe da NASCAR tem dificuldade em lidar com os jovens trazidos para modernizar o time. Estrelado por Kevin James.

Por Trás de Seus Olhos (17/2/2021)

Uma mãe solo tem um caso com o chefe, faz amizade com a esposa dele e acaba entrando em um jogo perigoso. Steve Lightfoot, de Justiceiro, e Angela La Manna, de Hannibal, escrevem o roteiro enquanto Suzanne Mackie, Andy Harries e Jessica Burdett estão na produção executiva pela Left Bank, responsável por The Crown.

Hache: Temporada 2 (5/2/2021)

Um ano depois, Hache tem a chance de construir um laboratório para produzir heroína, mas problemas familiares e sócios traidores complicam seus planos.

Funerária Família Bernard (12/2/2021)

Este reality mostra como a família Bernard administra uma funerária em Memphis, nos Estados Unidos, ajudando os clientes a se despedir dos entes queridos que perderam.

Intervenção Canina (24/2/2021)

Um renomado adestrador usa técnicas e métodos próprios para corrigir problemas de obediência e comportamento dos cachorros.

FILMES

Malcolm & Marie (5/2/2021)

Um cineasta (John David Washington) e a namorada (Zendaya) voltam para casa depois da estreia do filme dele e embarcam em um ajuste de contas detonado por tensões latentes e revelações dolorosas.

Para Todos os Garotos: Agora e para Sempre (12/2/2021)

O que começou com uma velha carta de amor acabou se transformando em um novo romance. O que o futuro reserva para Lara Jean e Peter? Com Lana Condor e Noah Centineo.

Ponto Vermelho (11/2/2021)

Um casal resolve fazer uma viagem para reacender a paixão, mas acaba fugindo de um atirador desconhecido em uma região inóspita no norte da Suécia.

Na Mesma Onda (26/2/2021)

Uma paixão de verão nascida sob o sol da Sicília, na Itália, rapidamente se transforma em uma dolorosa história de amor que obriga um jovem casal a amadurecer.

Eu Me Importo (19/2/2021)

Uma cuidadora profissional de idosos descobre que um dos clientes não é quem parece ser. Com Rosamund Pike, Peter Dinklage, Dianne Wiest, Chris Messina e Eiza González.

Loucura de Amor (26/2/2021)

Depois de uma noite intensa juntos, Adri descobre que o único jeito de voltar a ver Carla é se internando no hospital psiquiátrico onde ela vive.

Relatos do Mundo (10/2/2021)

Um veterano da Guerra Civil americana que vaga pelo país lendo as notícias decide fazer uma viagem perigosa pelo Texas para levar uma órfã até sua nova casa. Com Tom Hanks e Helena Zengel.

O Mediador (3/2/2021)

Um advogado promissor aceita negociar com um sequestrador que já foi seu amigo e acaba revivendo o próprio passado.

Mulheres Ocultas (5/2/2021)

Uma família tenta aceitar a morte do pai ausente e a vida que ele viveu longe de todos.

Nova Ordem Espacial (5/2/2021)

Em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide.

A Viagem de Heidi e Cokeman (10/2/2021)

Em Paris, dois traficantes sem noção usam os laços familiares para tentar melhorar seus negócios ilegais nesta comédia baseada em uma websérie.

Amor² (11/2/2021)

Um jornalista mulherengo começa a reavaliar suas escolhas quando se apaixona por uma misteriosa modelo com uma vida dupla.

Amigos de Escola (20/2/2021)

Com as histórias interligadas de quatro colegas de escola que passam por dificuldades pessoais, o filme apresenta os dramas dos homens de meia-idade. Missão: Impossível - Efeito Fallout (20/2/2021)

Por causa de uma missão que deu errado, Ethan Hunt e sua equipe precisam trabalhar com a CIA para salvar o mundo da destruição nuclear. Um filme de Christopher McQuarrie com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Sean Harris.

Tim Maia (4/2/2021)

Depois de uma viagem aos Estados Unidos, um talentoso cantor volta ao Brasil com um som cheio de soul e se transforma em ícone da música. Babu Santana, Robson Nunes, Alinne Moraes e Cauã Reymond no elenco.

A Garota Dinamarquesa (16/2/2021)

Na Dinamarca da década de 1920, um casal de artistas vive uma história de amor incondicional. Drama inspirado na vida da pioneira trans Lili Elbe (Eddie Redmayne).

Dragão Vermelho (16/2/2021)

À caça de um novo assassino em série conhecido como “Fada do Dente”, o ex-agente do FBI Will Graham (Edward Norton) é forçado a confrontar seu velho inimigo Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).

O virgem de 40 anos (16/2/2021)

Aos 40 anos, existe uma coisa que Andy ainda não fez e isso está incomodando seus colegas de trabalho obcecados por sexo, que decidem ajudá-lo nesse quesito.

Para os fãs de clássicos

Karate Kid (1/2/2021)

Ao se mudar para Beijing, na China, com sua mãe, Dre (Jaden Smith) precisa enfrentar um bully na escola e procura um mestre em artes marciais. Adaptação do clássico de 1984.

Scarface (16/2/2021)

Neste clássico de Brian De Palma, Al Pacino é Tony Montana, um chefe do tráfico cujos inimigos e ego crescem na mesma proporção de seu império.

De Volta para o Futuro (16/2/2021)

Marty McFly viaja acidentalmente ao passado. Agora, ele precisará bancar o cupido e fazer os pais se apaixonarem para não deixar de existir.

Coleção Crepúsculo

Crepúsculo (15/2/2021)

Depois de se mudar para a casa do pai, Bella Swan (Kristen Stewart) começa a estudar na nova escola, onde conhece Edward (Robert Pattinson), um rapaz misterioso que é na verdade um vampiro de 108 anos.

A Saga Crepúsculo - Eclipse (15/2/2021)

Enquanto é perseguida por uma vampira com sede de vingança, Bella tenta equilibrar seu amor pelo vampiro Edward e sua crescente atração pelo lobisomem Jacob (Taylor Lautner).

A Saga Crepúsculo - Lua Nova (15/2/2021)

Bella Swan sofre com a partida de seu amor vampiro, Edward Cullen, mas encontra conforto na amizade com Jacob Black, um lobisomem.

A Saga Crepúsculo - Amanhecer - Parte 1 (15/2/2021)

A vida de recém-casados de Bella e Edward não sai como o esperado em meio a reviravoltas causadas por uma grande surpresa.

A Saga Crepúsculo - Amanhecer - Parte 2 (15/2/2021)

No capítulo final da saga, o nascimento da filha de Bella e Edward provoca um confronto com os Volturi que pode mudar a vida deles para sempre.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Pelé (23/2/2021)

Este documentário conta a história de Pelé, a busca pela perfeição e o status de lenda do futebol que o jogador conquistou. Dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas e produzido pelo cineasta Vencedor do Oscar® Kevin Macdonald (Munique, 1972: Um Dia em Setembro)

Pole Dance: Dança do Poder (5/2/2021)

Para tentar recuperar o controle dos próprios corpos, um grupo de mulheres explora os movimentos e expressões em um programa de pole dance.

Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil (10/2/2021)

O Cecil Hotel ganhou fama quando a hóspede Elisa Lam desapareceu. Do criador de Conversando com um serial killer: Ted Bundy, esta série analisa as cenas dos crimes mais sombrios.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Kid Cosmic (2/2/2021)

Nesta série de animação do criador de As Meninas Superpoderosas, um garoto diferente e criativo ganha superpoderes ao encontrar cinco anéis cósmicos.

Você Radical - Safári (16/2/2021)

Nesse especial interativo, a cerca de proteção de um santuário de animais na África do Sul fica sem energia e só Bear Grylls pode resolver a situação.

Mighty Express: Temporada 2 (2/2/2021)

Transportar ossos de dinossauro e um polvo bebê? Encontrar um tesouro? Esta turminha de trens tira tudo de letra!

Xico, O Cachorro Mágico (12/2/2021)

Uma menina, seu melhor amigo e o cachorro de estimação Xico tentam salvar uma montanha de uma corporação mercenária.

A grande aventura de Barney: O Filme (16/2/2021)

Cody e Abby visitam a fazenda de seus avós com sua amiga Marcella e ficam surpresos quando o dinossauro Barney aparece com suas músicas e diversões.

ANIME

Assim Falava Kishibe Rohan (18/2/2021)

Um famoso criador de mangás se envolve em eventos paranormais enquanto viaja pelo mundo para se inspirar.

Tenku Shinpan - Sem Saída (25/2/2021)

Uma jovem é teletransportada para um terraço nas alturas e precisa escolher entre quatro opções perigosas para sobreviver.

Amazon Prime video

Bliss – 05 de Fevereiro

Homeland – 8ª Temporada – Com dia à confirmar

The Map of Tiny Perfect Things – 12 de Fevereiro

O Internado: Las Cumbres – 1ª Temporada – 19 de Fevereiro

Tell Me Your Secrets – 1ª Temporada – 19 de Fevereiro

A escalada

O detetive infantil

Jovens Bruxas

The Last Veermer

Soltos em Floripa – 2ª Temporada – 12 de Fevereiro

Assassination Classroom – 1ª Temporada

Homem de Família – 2ª temporada

Pequenas Coincidências – 3ª temporada

Criminal Minds – 15ª Temporada

Death Note – 1ª Temporada

Ataque dos Titãs – 1ª e 2ª Temporadas

Starzplay

SÉRIES:

LITTLE BIRDS — Estreia dia 14 de fevereiro — Um novo episódio disponível todo domingo

DRAMA|ROMANCE|18|6 EPISÓDIOS|50 MINS|2020

Acompanhamos a herdeira nova-iorquina Lucy Savage, recém-saída de um navio transatlântico e pronta para o amor e sua nova vida como uma mulher casada em um clima exótico. Mas quando seu casamento não é o que esperava, ela se volta para o surpreendente, diverso e degenerado mundo de Tânger em 1955. Mas esse não é um drama de época sobre uma ingênua estrangeira. Em vez disso, Little Birds é um conto muito moderno sobre uma mulher se perdendo e depois se reencontrando. O que Lucy descobre é um mundo em movimento, um país fervilhando à beira da independência, povoado por uma miríade de personagens, como a provocativa dominatrix Chrerifa Lamour, que cativa particularmente a imaginação de Lucy.

Elenco: Juno Temple, Hugh Skinner, Yumna Marwan, Raphael Acloque, David Costabile, Nina Sosanya e Rossy De Palma.

PENNYWORTH — 2ª Temporada — Estreia dia 28 de fevereiro — Um novo episódio disponível todo domingo

AÇÃO|SUSPENSE|DRAMA|17|10 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

A série de origem DC Pennyworth acompanha Alfred Pennyworth, um ex-soldado britânico do Serviço Aéreo Especial (SAS) em seus 20 anos, que formou uma empresa de segurança em Londres em 1960 e trabalha com o jovem bilionário Thomas Wayne, antes deste se tornar o pai de Bruce Wayne. Um ano depois dos explosivos eventos da última temporada, a Inglaterra se encontra envolvida em uma guerra civil devastadora, com a poderosa e neo-fascista Raven Union, liderada por Lord Harwood, ameaçando controlar o país inteiro. O Norte de Londres continua sendo uma das poucas resistências remanescentes. É aqui na Zona Neutra de West End que encontramos Alfred Pennyworth. Agora comandando o The Delaney, Alfred está em busca de uma saída – antes que Londres e seu país se incendeiem totalmente. A primeira temporada já está disponível.

Elenco: Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ian Puleston-Davies, Paloma Faith, Jason Flemyng, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram e Harriet Slater.

THE STAND — Disponível agora — Um novo episódio disponível todo domingo - Episódio final da temporada no dia 28 de fevereiro

FANTASIA|TERROR|16|8 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

The Stand é a visão apocalíptica de Stephen King de um mundo dizimado pela praga e envolto em uma luta elementar entre o bem e o mal. O destino da humanidade repousa sobre os ombros frágeis da Mãe Abagail (Whoopi Goldberg), de 108 anos, e um punhado de sobreviventes. Seus piores pesadelos estão personificados em um homem com um sorriso letal e poderes indizíveis: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), o Homem de Preto. The Stand se encerrará com um novo final escrito pelo próprio autor para esta adaptação.

Elenco: Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Nat Wolff, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Katherine McNamara, Eion Bailey e Hamish Linklater.

POWER BOOK II: GHOST — Disponível agora

DRAMA|AÇÃO|16|10 EPISÓDIOS|57 MINS|2020

POWER Book II: Ghost começa logo após os surpreendentes acontecimentos de “Power”, quando Tariq St. Patrick luta com uma nova ordem mundial: seu pai está morto e sua mãe, Tasha, enfrentando acusações pelo assassinato que seu filho cometeu. Isso sem mencionar o rigor acadêmico da universidade da Ivy League que Tariq está cursando para ter direito a sua herança. Verdadeiramente sozinho pela primeira vez em sua vida, Tariq é forçado a dividir seu tempo entre a escola e se virar para pagar por Davis MacLean, o advogado de defesa desesperado por fama que é a única esperança de Tasha de sair da prisão e escapar da acusação do procurador Cooper Saxe. Sem opções melhores, Tariq se volta para o jogo familiar das drogas, entrelaçando-se com uma implacável família liderada por Monet Stewart Tejada, que está nesse meio há muito mais tempo que ele. À medida que Tariq tenta equilibrar sua operação de drogas com suas notas, vida amorosa e família, ele descobre que a única maneira de evitar o mesmo destino que seu pai encontrou é se tornar ele - só que melhor.

Elenco: Michael Rainey Jr., Naturi Naughton, Mary J. Blige, Shane Johnson, Gianni Paolo, Quincy Tyler Bernstine, Daniel Bellomy, Paige Hurd, Cliff “Method Man” Smith, Melanie Liburd, Justin Marcel McManus, Woody McClain, Lovell Adams-Gray e LaToya Tonodeo.

NORMAL PEOPLE — Disponível agora

DRAMA|16|12 EPISÓDIOS|30 MINS|2020

Em uma escola em uma pequena cidade a oeste da Irlanda, Connell é um popular, bonito e atlético jogador de futebol. Marianne é uma solitária intimidadora, orgulhosa e nada popular que evita ativamente seus colegas de classe e questiona a autoridade de seus professores. Uma conexão profunda cresce entre os dois adolescentes quando Connell vai buscar sua mãe Lorraine em seu trabalho na casa de Marianne – uma conexão que eles estão determinados a esconder de seus colegas. Uma história de amor moderna viciante, Normal People acompanha o casal entrando e saindo da vida um do outro e explora o quão complicada a intimidade e o amor jovem podem ser.

Elenco: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal e Sarah Greene.

P-VALLEY — Disponível agora

DRAMA|16|8 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

Nas profundezas do Delta do Mississippi encontra-se um oásis de areia e brilho em um pedaço áspero da existência humana, onde a beleza pode ser difícil de encontrar. Esse drama tipicamente sulista conta a caleidoscópica história de um “pequeno clube de strip-tease que poderia” e dos grandes personagens que passam por suas portas — os esperançosos, os perdidos, os partidos, os jogadores, os belos e os condenados. A trap music encontra o filme noir nesta série lírica e atmosférica que ousa perguntar o que acontece quando o povo de uma cidade pequena sonha além dos limites de Piggly Wiggly e da casa de penhores.

Elenco: Brandee Evans, Nicco Annan, Shannon Thornton, Elarica Johnson, Skyler Joy, J. Alphonse Nicholson, Parker Sawyers, Harriet D. Foy, Tyler Lepley e Dan J.Johnson.

THE GREAT — Disponível agora

COMÉDIA DRAMÁTICA|HISTÓRICO|16|10 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

The Great é um drama cômico e satírico sobre a ascensão de Catarina, a Grande, de forasteira à mais longa governante feminina na história da Rússia. A primeira temporada é uma história fictícia, divertida e anacrônica de uma jovem romântica e idealista, que chega à Rússia para um casamento arranjado com o imperador temperamental Pedro. Esperando por amor e sol, ela se depara, de fato, com um mundo perigoso, depravado e atrasado, que resolve mudar. Tudo o que ela precisa fazer é matar seu marido, brigar com a Igreja, confundir os militares e trazer a Corte para o seu lado. Uma história muito moderna sobre o passado, que abrange os muitos papéis que Catarina assumiu ao longo da vida como amante, professora, governante, amiga e lutadora.

Elenco: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

FILMES:

BRIDESMAIDS — Missão Madrinha de Casamento — Disponível a partir de 1 de fevereiro

COMÉDIA|ROMANCE|14|125 MINS|2011

Annie está em uma fase difícil, mas descobre que sua vida virou de cabeça para baixo quando é convidada para ser dama de honra do casamento de sua melhor amiga, Lilian.

Elenco: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Jon Hamm.

LEAP YEAR — Casa Comigo? — Disponível a partir de 1 de fevereiro

COMÉDIA|ROMANCE|12|100 MINS|2010

Quando Anna descobre uma estranha tradição Irlandesa, que permite que mulheres peçam os namorados em casamento no ano bissexto, decide ir para a Irlanda ao encontro de seu namorado.

Elenco: Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott.

ROBIN HOOD — Casa Comigo? — Disponível a partir de 1 de fevereiro

AÇÃO|AVENTURA|DRAMA|14|140 MINS|2010

Descubra o segredo jamais revelado do lendário Robin, um heróico guerreiro que se torna ladrão ao reunir um bando de saqueadores para enfrentar a injustiça e liderar a revolta.

Elenco: Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, Mark Strong, Oscar Isaac.

THE 40-YEAR-OLD VIRGIN — O Virgem de 40 Anos — Disponível a partir de 1 de fevereiro

COMÉDIA|ROMANCE|16|116 MINS|2005

Andy tem quarenta anos e uma vida tranqüila: mora sozinho, trabalha numa loja de produtos eletrônicos e se diverte com seus bonecos de heróis dos quadrinhos.

Elenco: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd.

RED — RED: Aposentados e Perigosos — Disponível agora

AÇÃO|COMÉDIA|CRIME|14|111 MINS|2010

Quando o agente aposentado da CIA se considera o alvo de um assassino mortal, ele procura seus velhos amigos de trabalho em uma tentativa de saber a verdade, enquanto fica fora das garras do misterioso inimigo.

Elenco: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Brian Cox, Karl Urban.

RED 2 — RED2 : Aposentados e Ainda Mais Perigosos — Disponível agora

AÇÃO|COMÉDIA|CRIME|14|117 MINS|2013

O ex-agente da CIA Frank Moses e sua equipe de heróis desafortunados retornam para outra missão arriscada – desta vez com a tarefa de encontrar uma arma nuclear perigosa.

Elenco: Bruce Willis, Helen Mirren, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Brian Cox, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones.

Disney +

Flora e Ulisses - 19/2

Baseado no livro vencedor do prêmio Newberry da Disney, Flora e Ulisses, é uma comédia-aventura sobre Flora, uma cínica fã de quadrinhos de 10 anos cujos pais se separaram recentemente. Depois de resgatar um esquilo chamado Ulysses, Flora fica surpresa ao descobrir que Ulysses possui poderes únicos de super-herói que os conduzem em uma aventura divertida e complicada que mudará a vida de Flora e sua perspectiva para sempre. Flora e Ulisses é estrelado por Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo e Kate McCucci. O filme é dirigido por Lena Khan e produzido por Gil Netter, baseado no romance "Flora e Ulysses: As Aventuras Iluminadas" por Kate DiCamillo. O roteiro do filme é de Brad Copeland. Katterli Frauenfelder e James Powers atuaram como produtores executivos.

Bia: Um Mundo do Avesso - 19/2

Você gostaria de viajar ao mundo através do espelho? O que acha que aconteceria se tudo ficasse do avesso? Em este especial, o universo da série "Bia" totalmente revirado. Os personagens são os mesmos, mas seus comportamentos são opostos aos habituais. Uma viagem a uma dimensão paralela onde os heróis são vilões e vice e versa.

Séries

O Jardim de Clarilu, segunda temporada

“O Jardim da Clarilu” é uma aventura, uma viagem mágica onde as crianças aprendem os fundamentos da alfabetização através da música e da interação com a nossa protagonista. A cada episódio, Clarilu recebe uma carta misteriosa com um enigma. O desafio será encontrar as respostas com a ajuda de seu amigo inseparável, o cachorro Lápis. Durante sua busca, Clarilu encontrará amigos que lhe dará pistas para desvendar o mistério.Art Attack, quarta temporada

Art Attack

"Art Attack" é o programa que mostra que não é necessário ser um profissional para ser um grande artista! A versão latino-americana conta com a presença de Vicente Van Coco, um personagem representado por uma palmeira, que narra os passos de produção de cada projeto artístico, além de explicar à audiência como cuidar do planeta através da reciclagem de materiais. As artes gigantes características do programa representam algumas das diferentes culturas da região latino-americana e são lideradas pelo artista Alexiev Gandman. "Art Attack" oferece curiosas ideias para as crianças colocarem em prática com os materiais que as rodeiam: tudo pode ser transformado em uma obra de arte! Esta série estimula as crianças a descobrirem e expressarem o seu potencial artístico.

Quando Toca O Sino, segunda temporada

O recreio das aulas é o cenário ideal para se divertir com os nove amigos que protagonizam Quando Toca o Sino: Ana, Barbie, Lucía, Nati, Paola, Rodri, Pablo, Miguel e DJ. Quem não teve aquele amigo estudioso? E a diva, que só pensa em roupas e em falar ao celular? O famoso artista, mais difícil de encontrar, mas não menos divertido? Nunca falta aquele que está de humor diferente a cada dia, nem aquele que vive no mundo da lua. Há sempre o belo garoto da escola, que todas as meninas querem conhecer; a dançarina, que não deixa ninguém quieto; o amigo pessimista, que diverte os outros com suas preocupações ridículas, e aquele desalinhado que faz todo mundo rir alto. É com personagens com perfis tão diversos, embora ao mesmo tempo tão comuns em grupos de amigos da escola, que a série Quando o Sino Toca diverte os adolescentes e mostra os humores típicos dos alunos, como o desenvolvimento de personalidades, as paixões, o manuseio do dinheiro, as competições esportivas e, também, o estudo.

Os Segredos do Zoológico

Os Segredos do Zoológico segue as histórias que se passam no ‘Columbus Zoo and Aquarium’, um dos maiores e mais populares do país, e que ostenta Jack Hanna.

Glee, Temporadas 1 a 6

Uma comédia musical sobre um grupo de jovens ambiciosos e talentosos que sonham em ser estrelas, mas que lutam na vida real.

Mickey Go Local, primeira temporada

Mickey e seus amigos exploram o melhor de Singapura e Malásia, desde a sua comida e roupas tradicionais até à icónica arquitetura moderna. Em ocasiões serão turistas percorrendo o lugar, em outras, serão locais que mostram o estilo de vida, mas sempre conseguem se ver em situações divertidas e divertidas.

Bios: Mauricio de Sousa

O premiado cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, será retratado no programa Bios: Vidas que Marcaram a Sua, do National Geographic. Fabio Porchat mergulha na intimidade de Mauricio para descobrir a origem do universo do maior cartunista brasileiro. Juntos, eles visitam lugares emblemáticos na vida de Mauricio, pessoas e momentos da vida do ícone que serviram de inspiração para criar os personagens.

Mistérios do Submundo

Nat Geo Lab, primeira temporada

A produção original Nat Geo Lab torna a ciência fácil e divertida para experimentar em casa. Em um colorido laboratório, a youtuber e apresentadora Paula Stephânia nos ensina experiências e descobertas incríveis que surpreendem crianças e adultos, despertando em todos o entusiasmo pelo mundo da ciência.

Brasil Selvagem

Os episódios de Brasil Selvagem exploram histórias naturais e trabalhos de pesquisa nos diversos biomas do Brasil: Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e a região costeira. Cada episódio é estruturado em torno do bioma e apresenta a interação de seus habitantes, lutas diárias, trabalhos de pesquisa, habitantes locais e ameaças a sua sobrevivência.

CuriosaMente

Explora como a mente condiciona o comportamento e o riso, a atração, o dinheiro ou a linguagem. Acampados

Lou e os campistas voltam ao acampamento por mais um ano. Aventuras aguardam Lou e os campistas.

Filmes

Maravilhas Ocultas da África

De desertos selvagens e vulcões ativos a imensos lagos e rios, a África é uma terra de extremos. Em todo este continente inspirador, as bestas da natureza - das maiores às microscópicas - lutam pela sobrevivência em algumas das condições mais adversas do mundo. Nos habitats naturais mais épicos do planeta, grandes predadores vagam por savanas, macacos estranhos habitam altos picos de montanhas, enquanto insetos e cobras misteriosas ocupam as florestas mais impenetráveis do planeta.

Belas Artes

ESTREIAS 4 DE FEVEREIRO

Germinal (Germinal)

França, Bélgica e Itália, 1993, 160min, Drama

Direção: Claude Berri

Elenco: Gérard Depardieu, Miou-Miou; Renaud, Laurent Terzieff, Bernard Fresson, Annie Duperey, Jean-Roger Milo, Jean Carmet

Sinopse: No norte da França de meados do século XIX, os trabalhadores de uma cidade de mineração de carvão são explorados pelo proprietário da mina. Um dia, eles decidem entrar em greve e as autoridades os reprimem

Curiosidades: O filme custou 165 milhões de francos, o que o tornou o filme francês mais caro já feito, até a época do seu lançamento. No romance de Emile Zola, a personagem Catherine Maheu teria 15 anos, enquanto no filme ela foi interpretada por Judith Henry, que tinha 25 anos na época da filmagem. A maioria dos figurantes foi escolhida entre ex-mineiros ou seus filhos e netos.

Nahid - Amor e Liberdade (Nahid)

Irã, 2016, 104min, Drama

Direção: Ida Panahandeh

Elenco: Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammadzadeh

Sinopse: Na cidade de Teerã dos dias atuais, Nahid consegue obter o divórcio do marido. De acordo com as leis religiosas iranianas, o pai obtém automaticamente a guarda do filho, mas Nahid consegue ficar com o filho de 10 anos de idade, em troca de dinheiro e contanto que nunca mais se case. Um dia, porém, Nahid se apaixona, e teme quebrar as regras do acordo.

Curiosidades: Filme vencedor do prêmio Un Certain Regard, no Festival de Cannes 2015. A protagonista, Sareh Bayat, venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim 2011, pelo filme "A Separação", de Asghar Farhadi, prêmio compartilhado com Leila Hatami, atriz do mesmo filme. A diretora iraniana Ida Panahandeh nasceu em Teerã, e é formada em Direção de Fotografia para Cinema.

Empresta-me a tua mulher (Prestami tua moglie)

Itália, 1980, 99min, Comédia

Direção: Giuliano Carnimeo

Elenco: Lando Buzzanca, Janet Agren, Daniela Poggi

Sinopse: Um sulista de Milão vive atrás de sua amante, dona de uma agência de publicidade. Sua esposa, que havia partido cinco anos antes, reaparece e o pobre homem, temendo que vá pedir o divórcio e a pensão alimentícia, involuntariamente se mete em muitos problemas.

Curiosidades: O elenco conta com a participação de Claudine Auger (1941–2019), primeira atriz francesa a interpretar a personagem principal em um filme de 007, "James Bond em 007 Contra a Chantagem Atômica" (1965). Filme produzido por Ugo Tucci, o mesmo do clássico "A Classe Operária Vai para o Paraíso" (1971), de Elio Petri, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. A atriz Janet Agren, uma ex-modelo sueca, ganhou papel de grande destaque neste filme, após participações menores em filmes de diretores renomados, como "Avanti! Amantes à Italiana" (1972), de Billy Wilder, e "A Mais Bela Noite da Minha Vida" (1972), de Ettore Scola.

Medo e desejo (Fear and Desire)

EUA, 1953, 62min, Drama

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Frank Silvera, Kenneth Harp, Paul Mazursky

Sinopse: Quatro soldados sofrem uma queda de avião em terras inimigas e precisam voltar à base, mas os planos mudam quando uma camponesa cruza seus caminhos.

Curiosidades: Primeiro longa de Stanley Kubrick. O diretor não gostou do resultado e tentou banir todas as cópias existentes do filme, mas, a Kodak, ao reproduzir cópias de filmes para o lançamento, sempre imprimia uma a mais para os seus arquivos, e, graças a essa cópia extra, hoje conhecemos “Medo e Desejo”. Segundo relatos, o orçamento do filme era tão apertado que Stanley Kubrick não tinha atores suficientes para todos os personagens e alguns tiveram papéis duplos.

Vidas (in)visíveis: Um arsenal de esperança

Brasil, 2020, 65min, Documentário

Direção: Erica Bernardini

Sinopse: Acolher. Essa é a palavra que resume perfeitamente o Arsenal da Esperança, casa de acolhimento fundada em 1996 por Ernesto Olivero e Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Localizado nas instalações da antiga Hospedaria de Imigrantes, em São Paulo, o Arsenal recebe diariamente uma média de 1.200 homens que se encontram em estado de vulnerabilidade. “Vidas (in)visíveis – um arsenal de esperança” apresenta não somente o trabalho realizado pelo Arsenal, mas nos convida a refletir sobre acolhida, fraternidade e ajuda mútua.

ESTREIAS 11 DE FEVEREIRO

O Pai (Bashtata)

Bulgária, 2019, 87min, Drama

Direção: Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Elenco: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova

Sinopse: Vasil acaba de perder sua grande parceira de vida, a esposa Ivanka. Quando, após o funeral, uma parente afirma ter recebido chamadas da falecida no celular, Vasil decide viajar até um famoso médium, com a esperança de entrar em contato com ela. Seu filho, Pavel, tenta dissuadi-lo da ideia, mas Vasil insiste em seguir em frente. Os dois, então, partem numa louca jornada que os fará enfrentar a culpa que sentem acerca da perda, enquanto uma série de absurdos colocam à prova a relação entre eles.

Curiosidades: O filme é baseado em um fato ocorrido na família dos diretores, quando um vizinho, três horas depois do funeral de uma parente, apareceu mostrando uma chamada perdida da falecida, que ele acabara de receber em seu celular. "O Pai" é um projeto paralelo a uma trilogia inspirada em notícias de jornal, da qual fazem parte “A Lição”(2014) e “Glory”(2016). “A Lição” e “Glory” ganharam vários prêmios em festivais renomados, como os de San Sebastian, Tóquio, Locarno, Gotemburgo, Varsóvia, Edimburgo, Les Arcs, Gijon e muitos outros, ficando assim entre os filmes búlgaros de maior sucesso do século XXI.

Filhos do Tibete (Dreaming Lhasa)

Índia | Reino Unido, 2005, 90min, Drama

Direção: Ritu Sarin, Tenzing Sonam

Elenco: Tenzin Chokyi Gyatso, Tenzin Jigme, Jampa Kalsang

Sinopse: Uma jovem cineasta tibetana viaja à Índia para fazer um documentário sobre exilados políticos. Com a viagem, ela busca se reconectar com suas origens, mas acaba conhecendo um ex-monge que tenta realizar um desejo da mãe.

Curiosidades: Jeremy Thomas, o aclamado produtor britânico de "O Último Imperador" e outros filmes dirigidos por Bernardo Bertolucci, foi o principal produtor executivo de "Dreaming Lhasa". O ator Richard Gere, notório apoiador do Tibete, também foi um dos produtores executivos do filme. Andy Spence, o compositor da trilha musical, é membro fundador do grupo pop britânico New Young Pony Club.

Amante extra conjugal (Sissignore)

Itália, 1968, 105min, Comédia

Direção: Ugo Tognazzi

Elenco: Ugo Tognazzi, Maria Grazia Buccella, Gastone Moschi

Sinopse: Oscar é um motorista que para ficar nas boas graças de seu mestre, um conhecido empresário conhecido como o "Advogado" (Gastone Moschin), assume a responsabilidade de um grave acidente automobilístico, com 15 mortes, causado por O advogado". Após três anos de prisão, Oscar sai, mas é prontamente levado à igreja para se casar com uma bela jovem (Maria Grazia Buccella) que ele nunca tinha visto antes e que na verdade é amante do "Advogado".

Curiosidades: O ator Franco Fabrizi (1916–1995) participou de diversos filmes de Federico Fellini, entre eles "Os Boas Vidas" (1955), "A Trapaça" (1955), "Satyricon" (1969) e "Ginger e Fred" (1986), e também interpretou o barbeiro que muda o visual de Dirk Bogarde no clássico "Morte em Veneza" (1971), de Luchino Visconti. A atriz Maria Grazia Buccella foi um grande símbolo sexual na Itália, na época deste filme.

Minha mulher é uma atriz (Ma Femme Est Une Actrice)

França, 2001, 95min, Comédia

Direção: Yvan Attal

Elenco: Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg

Sinopse: Um cara "normal" que é casado com uma linda atriz fica preocupado que ela esteja envolvida com seu co-ator. Essa preocupação se transforma em ciúme e causa problemas no relacionamento. Esta é uma história sobre confiança e uma comédia sobre as ações entre homens e mulheres.

Curiosidades: Primeiro longa dirigido pelo ator Yvan Attal, diretor do sucesso “O Orgulho”, também disponível no À La Carte. A atriz principal, Charlotte Gainsbourg, era casada com o diretor na época em que o filme foi realizado. Noémie Lvovsky, presente no À La Carte nos filmes "Um Belo Verão" e "Os Dois Filhos de Joseph", foi indicada ao prêmio César de Melhor Atriz Coadjuvante por “Minha Mulher é Uma Atriz”.

ESTREIAS 18 DE FEVEREIRO

A inglesa e o duque (L’Anglaise At Le Duc)

França | Alemanha, 2001, 129min, Drama

Direção: Eric Rohmer

Elenco: Jean-Claude Dreyfus, Lucy Russell

Sinopse: Durante a Revolução Francesa, uma aristocrata escocesa e seu ex-amante, o duque de Orleans, se encontram em lados opostos do conflito.

Curiosidades: Filme baseado em parte na autobiografia de Grace Elliott (1754-1754), uma cortesã inglesa que residiu na França durante os eventos da Revolução Francesa, e foi amante de Luís Filipe II, Duque de Orleans, que era primo do rei Luís XVI. Eleito pela conceituada revista francesa "Les Cahiers du cinéma" como um dos 10 melhores filmes de 2001. Antepenúltimo longa do grande diretor francês Éric Rohmer (1920–2010).

Os filhos de Fierro (Los Hijos de fierro)

Argentina, 1972, 134min, Drama

Direção: Fernando E. Solanas

Elenco: Julio Troxler, Antonio Ameijeiras, Juan Carlos Gené

Sinopse: Visão peronista de sua história entre o outono de 1955 e o triunfo eleitoral de 1973 usando uma metáfora do poema Martin Fierro.

Curiosidades: O diretor argentino Fernando E. Solanas, nascido em 1936, chamou a atenção logo com o seu primeiro longa-metragem "La Hora de los Hornos" (1968), codirigido com Octavio Getino. O roteiro teve como base o poema “Martín Fierro”, de José Hernández, escrito em 1872, com história situada no período que vai do golpe que derrubou Perón, em 1955, até sua retomada ao poder, em 1973. O filme teve como locações fábricas, sindicatos, bares, ruas e residências, sendo interpretado por pessoas comuns e alguns atores profissionais.

A rainha Margot (La reine Margot – Version Restauree 2013)

França | Itália ! Alemanha, 1994, 159min, Drama

Direção: Patrice Chereau

Elenco: Isabelle Adjani, Jean-Hugues Anglade, Daniel Auteuil, Virna Lisi, Vincent Perez

Sinopse: A jovem rainha Margot se vê presa em um casamento arranjado em meio a uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Ela espera escapar com um novo amante, mas se encontra presa por sua família poderosa e implacável.

Curiosidades: Adaptação de "La Reine Margot", romance histórico escrito por Alexandre Dumas, publicado em 1845. O roteiro foi adaptado pelo diretor Patrice Chéreau (1944–2013), e por Danièle Thompson, diretora de "Um Lugar na Plateia", filme disponível no À La Carte. Indicado ao Oscar 1995, na categoria de Melhor Figurino, o filme ganhou diversos prêmios, entre eles o de Melhor Atriz, para Virna Lisi, e o Prêmio do Júri.

O segredo do bosque velho (Il secreto del bosco vecchio)

Itália, 1993, 144min, Fantasia

Direção: Ermanno Olmi

Elenco: Paolo Villaggio, Giulio Brogi, Riccardo Zannantonio

Sinopse: A história de um general que está prestes a derrubar uma velha floresta para obter ganhos financeiros, mas descobre que a floresta é habitada por espíritos invisíveis.

Curiosidades: Baseado no romance homônimo de Dino Buzzati. Do mesmo diretor do clássico "A Árvore dos Tamancos" (1978), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. O estilo do diretor Ermanno Olmi (1931–2018) foi fortemente influenciado pela obra de Roberto Rosselini.

Operação Camanducaia

Brasil, 2020, 75min, Documentário

Direção: Tiago Rezende de Toledo

Sinopse: A história de 93 meninos que foram presos em São Paulo e levados para Minas Gerais durante a Ditadura Militar.

Curiosidades: A ideia de realizar este documentário surgiu após o diretor e produtor mineiro Tiago Rezende de Toledo ler o livro “Infância dos Mortos”, de José Louzeiro. Segundo o diretor, o período de pesquisa e produção do documentário levou 10 anos. Mais de 50 pessoas foram entrevistadas para a realização do filme.

ESTREIAS 25 DE FEVEREIRO

O escafandro e a borboleta (Le Scaphandre Et Le Papillon)

França | EUA, 2007, 112min, Drama

Direção: Julian Schnabel

Elenco: Mathieu Almaric, Marie-Jose Croze, Anne Consigny, Emmanuelle Seigner

Sinopse: A verdadeira história do editor da Elle, Jean-Dominique Bauby, que sofre um derrame e tem de viver com o corpo quase totalmente paralisado; apenas seu olho esquerdo não está paralisado.

Curiosidades: Indicado ao Oscar em 4 categorias: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. O filme conta a história real do francês Jean-Dominique Bauby (1952–1997), um conhecido jornalista e escritor francês, editor da revista de moda Elle durante vários anos, que sofreu um grave acidente vascular cerebral e entrou em coma, acordando 20 dias depois, sem a capacidade de falar e se movimentar, conseguindo apenas piscar o olho esquerdo, recurso que ele usava pra se comunicar com sua fonoaudióloga, responsável por transcrever a história dele, que acabou virando livro e filme. Para dar mais realismo à história, o diretor Julian Schnabel filmou no mesmo hospital onde o personagem real foi tratado, encontrando muitos dos enfermeiros que o atenderam, e também filmou cenas na varanda onde ele relaxava, e na praia para onde sua família o levou.

Didier, meu melhor amigo (Didier)

França | Bélgica, 1997, 105min, Comédia

Direção: Alain Chabat

Elenco: Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri

Sinopse: Didier, o Golden Retriever de Annabelle, fica sob os cuidados de seu amigo Costa, um técnico que passa por uma má fase com sua equipe. Mas, quando a magia transforma o peludo Didier em humano, Costa vê uma chance de salvar sua carreira.

Curiosidades: Vencedor do Prêmio César de Melhor Filme de Diretor Estreante. Filme escrito e dirigido pelo ator e comediante francês Alain Chabat, presente nos filmes "O Gosto dos Outros" e "A Espuma dos Dias", ambos disponíveis no À La Carte. Jean-Pierre Bacri, um dos atores principais, atuou com o diretor Alain Chabat em "O Gosto dos Outros".

O pequeno diabo (Il piccolo diavolo)

Itália, 1988, 101min, Comédia

Direção: Roberto Benigni

Elenco: Roberto Benigni, Walter Matthau, Stefania Sandrelli

Sinopse: Durante um exorcismo, o padre Maurice conhece um diabinho chamado Giuditta, que se recusa a voltar para o inferno e decide descobrir o mundo.

Curiosidades: Comédia dirigida e protagonizada por Roberto Benigni, realizador de "A Vida é Bela" (1997), vencedor do Oscar em 3 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Roberto Benigni) e Melhor Música Original. O filme é dedicado a Donato Sannini e Andrea Pazienza, dois amigos do diretor e ator Roberto Benigni, que morreram durante a realização do filme. O ator americano Walter Matthau ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Uma Loura por um Milhão" (1966), comédia de Billy Wilder.

O homem ao lado (El hombre de al lado)

Argentina, 2009, 110min, Thriller

Direção: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Elenco: Rafael Spregelburd, Daniel Aráoz, Eugenia Alonso

Sinopse: Um pequeno incidente na parede comum de dois vizinhos desencadeia um conflito que afeta a intimidade da vista sobre a chaminé; o protagonista desencadeia um conflito e com a obsessão paranoica destrói a vida cotidiana.

Curiosidades: Este filme marca a quarta parceria entre os diretores argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat. Vencedor de 14 prêmios internacionais, entre eles os de Melhor Filme Argentino no Festival de Mar del Plata e Melhor Fotografia no Festival de Sundance. A única casa assinada pelo arquiteto suíço Le Corbusier na América, fica no número 320 do Boulevard 53, na cidade de La Plata, sudeste de Buenos Aires, e serve de cenário desta comédia, que soa indiretamente como uma homenagem ao mestre do modernismo.