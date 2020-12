Streaming em dezembro de 2020: O que ver na Netflix, Globoplay, Disney+

Todos os meses, o Estadão faz uma varredura e junta em páginas como esta os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Na Netflix, os destaques são os filmes. Em Céu da Meia-Noite, dirigido por George Clooney, um cientista solitário no Ártico, Augustine (o próprio Clooney) precisa impedir uma equipe de astronautas liderada por Sully (Felicity Jones) de voltar do espaço depois de uma misteriosa catástrofe global. Em Mank, a Hollywood da década de 1930 é retratada pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), em meio ao trabalho para terminar o roteiro de Cidadão Kane. O filme é dirigido por David Fincher.

Leia Também Consumo de podcasts na principal plataforma de áudio cresceu 200% em 2020

A Globoplay encerra o ano com documentário original sobre o trabalho na imprensa na pandemia, nova temporada de Hospital New Amsterdam, spin-off de FBI, e comédias como Diário de um Confinado – Episódio Especial e O Clube das Divorciadas.

Entre os lançamentos mais aguardados do Disney+, estão os filmes “Mulan”, “Soul” e “Fada Madrinha”.

Na Mubi, um dos destaques é uma mostra sobre Win Wenders. Homenageado em um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, o Festival de Berlim, o prolífico cineasta é tema da retrospectiva Jornadas sem retorno, com os longas Paris, Texas, Alice in the Cities, Kings of the Road, The American Friend e mais.

Confira abaixo o calendário de lançamentos de cada plataforma em dezembro de 2020 com as sinopses divulgadas para a imprensa.

NETFLIX

Séries

Bridgerton (25/12/2020)

Baseada nos romances de sucesso do mundo literário, a série acompanha os oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor e por si mesmos na alta sociedade de Londres do começo do século XIX.

O Mundo Sombrio de Sabrina - Parte 4 (31/12/2020)

A série reinventa a origem e as aventuras de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, em uma história de amadurecimento que combina horror, ocultismo e, é claro, bruxaria. Ao longo dos oito episódios da Parte 4, o coven precisa enfrentar várias ameaças terríveis, derrotando uma por uma até chegar à batalha final.

Selena: A Série (4/12/2020)

Enfrentando desafios e dando tudo de si, a cantora norte-americana de origem mexicana Selena e sua família conseguem alcançar a fama no mundo da música latina.

Alice in Borderland (10/12/2020)

Um jovem obcecado por videogames se vê em uma estranha versão de Tóquio, na qual ele e outros visitantes devem competir em jogos mortais para sobreviver.

Big Mouth: Temporada 4 (4/12/2020)

Prestes a começar a oitava série, os amigos têm que lidar com o acampamento de verão, alter egos duvidosos, novos limites para os amassos e Tito, o Mosquito da Ansiedade.

O Preço da Perfeição (14/12/2020)

Uma bailarina é convidada a substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas.

Por Trás Daquele Som: Volume 2 (15/12/2020)

Na continuação da série, The Killers, Natalia Lafourcade, Dua Lipa e Nine Inch Nails falam sobre a experiência de compor músicas.

Detention (5/12/2020)

Traições e um encontro paranormal mudam a vida de uma garota que descobre segredos perturbadores sobre sua escola, localizada em uma região remota.

Professor Iglesias: Parte 3 (8/12/2020)

Gabe incentiva os alunos a enfrentar os medos, pensar grande e acreditar em si mesmos — conselhos que ele próprio tenta seguir ao começar um novo relacionamento.

A Desordem que Ficou (11/12/2020)

Após ficar sabendo de uma morte suspeita no novo colégio onde trabalha, uma professora teme ser a próxima vítima.

Sweet Home (18/12/2020)

Monstros selvagens aterrorizam e ameaçam a humanidade, e um adolescente problemático é a única esperança de sobrevivência do bairro.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 5 (29/12/2020)

A tripulação da Waverider está de volta com mais aventuras e viagens no tempo, mas agora o grupo precisará enfrentar uma crise como nunca se viu.

Vikings: Temporada 6 (31/12/2020)

Na temporada final, Bjorn é o rei de Kattegat, Ivar se torna um fugitivo na Rússia, e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

Séries natalinas

Como Acabar com o Natal: O Casamento (16/12/2020)

A filha pródiga Tumi vai passar as festas em casa e consegue arruinar os planos de casamento da irmã. Agora, precisa acertar as coisas antes que seja tarde demais.

Filmes que Marcam Época: Natal (1/12/2020)

Descubra as verdadeiras histórias por trás dos campeões de bilheteria do Natal, com cenas de bastidores e entrevistas com o elenco.

Namorado de Natal: Temporada 2 (18/12/2020)

Johanne está em um relacionamento promissor, mas continuam as brigas com novos vizinhos, ex-namorados e sua turbulenta família.

Filmes

Tudo Bem No Natal Que Vem (3/12/2020)

Com Leandro Hassum, este é o primeiro filme de Natal brasileiro na Netflix. Depois de levar um tombo na véspera de Natal, o rabugento Jorge desmaia e acorda um ano depois sem lembrança do que se passou. Ele logo percebe que está condenado a continuar acordando na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que seu outro "eu" fez nos demais 364 dias.

O Céu da Meia-Noite (23/12/2020)

Esta história pós-apocalíptica acompanha Augustine (George Clooney), um cientista solitário no Ártico que precisa impedir uma equipe de astronautas liderada por Sully (Felicity Jones) de voltar do espaço depois de uma misteriosa catástrofe global. Clooney também dirige esta adaptação do aclamado romance Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. O elenco traz David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

MANK (4/12/2020)

A Hollywood da década de 1930 é retratada pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), em meio ao trabalho para terminar o roteiro de Cidadão Kane. Dirigido por David Fincher.

A Festa de Formatura (11/12/2020)

Um grupo de estrelas da Broadway que está na pior agita a vida de uma cidadezinha em Indiana (Estados Unidos) quando lutam para que uma adolescente possa levar a namorada ao baile de formatura. Dirigido por Ryan Murphy e estrelado por Nicole Kidman, Meryl Streep e Kerry Washington.

A Voz Suprema do Blues (18/12/2020)

Na Chicago de 1927, o clima fica tenso quando a Mãe do Blues se reúne com a banda em um estúdio de gravação. Adaptação da peça de August Wilson. Estrelado por Chadwick Boseman e Viola Davis.

Duas por Uma (16/12/2020)

Uma estrela do cinema contrata uma dublê para se internar em uma clínica de reabilitação em seu lugar. Acontece que a substituta acaba se empolgando com o papel. Estrelado por Drew Barrymore.

Polícia e Ladrão (28/12/2020)

Este curta de animação se baseia em um vídeo de poesia falada criado em resposta ao assassinato de Ahmaud Arbery em 6 de maio de 2020.

Bombay Rose (4/12/2020)

Em meio à agitação de uma cidade magnética e multifacetada, o amor que floresce entre dois sonhadores é posto à prova pelo dever e pela religião nesta animação de origem indiana.

A Incrível História da Ilha das Rosas (9/12/2020)

Um engenheiro idealista constrói a própria ilha no litoral da Itália e a declara nação independente, chamando a atenção do mundo — e do governo.

Canvas (11/12/2020)

Após uma grande perda, um avô se empenha para resgatar a paixão pela pintura e encontra inspiração para voltar a criar.

Duelo no Asfalto (26/12/2020)

O casamento de Roy é cancelado e ele acaba aceitando o desafio de um novo adversário: competir pela noiva na famosa pista de Nürburgring, na Alemanha.

Seu Nome Gravado em Mim (23/12/2020)

Tendo como pano de fundo a Taiwan de 1987, com o fim recente da Lei Marcial, dois rapazes se apaixonam contrariando as expectativas da sociedade.

Liga da Justiça (15/12/2020)

Batman (Ben Affleck) forma um grupo de super-heróis com a Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Ciborgue (Ray Fisher) para enfrentar inimigos terríveis.

O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro (1/12/2020)

O Homem-Aranha (Andrew Garfield) luta contra Rino (Paul Giamatti) e Electro (Jamie Foxx) e tenta cumprir sua promessa de manter Gwen Stacy (Emma Stone) fora de sua vida perigosa.

No Limite do Amanhã (1/12/2020)

Preso em um loop temporal, Bill Cage (Tom Cruise) revive repetidamente o momento de sua morte. A única saída é sobreviver e derrotar os invasores extraterrestres.

Difícil de Matar (1/12/2020)

Baleado durante uma investigação, Mason Storm (Steven Seagal) sobrevive, se recupera e sai em busca de vingança.

300: A Ascensão do Império (1/12/2020)

Nos acontecimentos que antecedem 300, o deus Xerxes (Rodrigo Santoro) volta para comandar o exército persa e invadir a Grécia.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (9/12/2020)

O prédio mais alto do mundo é atacado por terroristas, e um consultor de segurança faz de tudo para salvar a família.

Entre Abelhas (31/12/2020)

Deprimido depois de uma separação, Bruno (Fábio Porchat) começa a perceber algo muito estranho: as pessoas estão desaparecendo. Mas só para ele.

Vestido pra Casar (31/12/2020)

Bem no dia de seu casamento, Fernando (Leandro Hassum) rasga sem querer o vestido de alta costura de uma mulher. O problema é que ela é namorada de um homem muito perigoso.

Tatuagem (7/12/2020)

No Brasil conservador da década de 1970, o soldado Fininho (Jesuíta Barbosa) começa um tórrido romance com Clécio (Irandhir Santos), líder de uma trupe teatral.

O Juiz (1/12/2020)

Um advogado volta à cidade onde nasceu para defender o pai, acusado de assassinato, e desvendar os segredos da família.

O Segredo: Ouse Sonhar (2/12/2020)

Atravessando um momento difícil, uma viúva conhece um professor misterioso que guarda uma informação reveladora.

Quando Ninguém Vê (10/12/2020)

Pamela ganha um antigo teatro de marionetes de presente de aniversário. De repente, um dos bonecos ganha vida e promete revelar segredos misteriosos.

A Primeira Noite de Crime (23/12/2020)

Um traficante tenta sobreviver a uma noite de delinquência no bairro onde mora e acaba despertando sua consciência política.

Amor em Little Italy (27/12/2020)

Dois jovens tentam esconder seu amor para evitar conflitos entre as famílias, donas de pizzarias concorrentes. Um filme de Donald Petrie com Emma Roberts e Hayden Christensen.

O Diário de Bridget Jones (31/12/2020)

Cansada de sua vida sem graça, Bridget (Renée Zellweger) tenta apostar no amor nesta história que revela um pouco sobre a mente feminina.

A Chegada (31/12/2020)

Uma linguista (Amy Adams) procura uma forma de se comunicar com alienígenas que chegaram à Terra e acaba descobrindo uma conexão que pode mudar sua vida e a humanidade.

Os 12 Macacos (31/12/2020)

No ano 2035, um prisioneiro viaja no tempo para descobrir a origem de um vírus mortal que dizimou a população décadas antes. Com Brad Pitt e Bruce Willis

Mad Max: Estrada da Fúria (01/12/2020)

Em um mundo pós-apocalíptico, Max (Tom Hardy) ajuda uma mulher rebelde e um grupo de prisioneiras a escapar de um líder tirano e encontrar um lugar para viver.

Divã (06/12/2020)

No divã do psicanalista, Mercedes (Lília Cabral), uma mulher de 40 anos casada e com filhos, fala sobre a vida e reflete sobre suas escolhas.

Tim Maia (15/12/2020)

Esta cinebiografia de Tim Maia acompanha os momentos mais marcantes da vida do cantor, da infância no Rio de Janeiro até a morte aos 55 anos de idade.

Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (25/12/2020)

Um geólogo atravessa o sertão nordestino a trabalho e percebe que tem muito em comum com os lugares por onde passa, do vazio à sensação de abandono.

Febre do Rato (25/12/2020)

O poeta anarquista Zizo (Irandhir Santos) vive em uma realidade regada a sexo e maconha, mas sua vida muda totalmente quando conhece Eneida (Nanda Costa).

Mais filmes natalinos

O Presente de Natal de Angela (1/12/2020)

Determinada a reunir a família para o Natal, uma mulher inventa um plano para viajar da Irlanda até a Austrália.

Natal Sob Fogo Cruzado (4/12/2020)

Um homem impede um assassinato e foge dos criminosos junto com a vítima. Enquanto isso, uma mulher que ele acabou de conhecer tenta encontrá-lo.

Coleção Divergente

Divergente (1/12/2020)

Em um mundo dividido e devastado pela guerra, Tris (Shailene Woodley) descobre seus poderes especiais e se une a Quatro (Theo James) para combater um plano sinistro contra aqueles que são como eles. Com Kate Winslet (Jeanine), Ansel Elgort (Caleb), Maggie Q (Tori), Jai Courtney (Eric), Miles Teller (Peter) e Zoë Kravitz (Christina).

A Série Divergente: Convergente - Parte 1 (1/12/2020)

Beatrice (a Tris), Tobias, Caleb e outros conseguem escapar das muralhas da cidade e exploram o mundo proibido do lado de fora.

A Série Divergente: Insurgente (1/12/2020)

Enquanto a guerra eclode entre as facções, Jeanine procura Tris e seus poderes de divergente para abrir uma relíquia misteriosa.

Documentários e especiais

Emicida: AmarElo - É Tudo Pra Ontem (8/12/2020)

Com o show de Emicida no Theatro Municipal em 2019 como espinha dorsal, o filme explora a produção do projeto de estúdio AmarElo e, ao mesmo tempo, a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos.

Anitta: Made in Honório (16/12/2020)

A nova série documental mostra, de forma inédita, a vida privada e a carreira da cantora Anitta, ícone do funk e do pop. Acompanhamos de perto a controversa e fascinante artista na sua intimidade e durante os preparativos de shows importantes, em palcos diversos pelo mundo, na estrada e em reuniões com a equipe, acumulando as funções de artista e empresária da própria carreira.

O Melhor do Stand-Up 2020 (31/12/2020)

Compilação das melhores piadas de 2020, diretamente dos especiais de comediantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Cirurgiões Inovadores (9/12/2020)

Eles são filósofos, contadores de histórias e pioneiros nas suas respectivas especialidades. Quatro cirurgiões refletem sobre a vida e a profissão nesta inspiradora série documental.

Vozes que Inspiram (11/12/2020)

Estudantes de todos os Estados Unidos tentam conseguir um lugar em um concurso de monólogos para chegar à empolgante rodada final em um palco da Broadway.

O Estripador (16/12/2020)

Investigadores e testemunhas lembram como uma versão moderna de Jack, o Estripador, aterrorizou o norte da Inglaterra no final dos anos 1970.

A Maldição de Oak Island: Temporada 4 (1/12/2020)

Obcecados pela busca do tesouro, os irmãos Lagina investem tempo, dinheiro e recursos nas escavações.

Segredos de Estado: Temporadas 1 e 2 (1/12/2020)

Esta série explora os segredos das lendas dos Estados Unidos, como as portas indestrutíveis do Fort Knox e os símbolos ritualísticos dos maçons. A segunda temporada gira em torno de organizações como a Ku Klux Klan, a Máfia e os Hells Angels, além de mistérios como o Pé Grande, alienígenas e muito mais.

Casos Arquivados – Clássicos: Temporada 1 (1/12/2020)

Em busca de justiça, um grupo de detetives usa a ciência forense e a psicologia para analisar crimes antigos que nunca foram resolvidos.

Crianças e família

Capitão Cueca - Feliz Meganatal (4/12/2020)

George e Haroldo voltam no tempo para mudar algumas tradições de fim de ano, mas acabam deixando o Natal muito esquisito.

Ashley Garcia: A de Amor: Natal (9/12/2020)

É a época mais maravilhosa do ano... até aparecerem visões de um futuro não tão festivo dançando na mente de Ashley na véspera de Natal.

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto: Temporada 3: Saara (26/12/2020)

Quando Ms. Nowhere e Gary desaparecem no Saara, Echo lidera os Espiões do Asfalto em uma missão para derrotar inimigos do passado.

Go! Go! Cory Carson: Temporada 3 (26/12/2020)

Mais uma temporada de Cory Carson, o carrinho animado que vive mil aventuras com a família e os amigos pela cidade.

O Natal do Zé Coleta (11/12/2020)

Quando o Papai Noel faz uma aterrissagem forçada em um ferro-velho na véspera de Natal, Hank, Zé Coleta e seus amigos animais vão ajudar a salvar as festas de todo mundo.

Mighty Express: Natal a Todo Vapor (5/12/2020)

O Mighty Express recebe um novo trem e atravessa uma tempestade de neve para entregar os presentes do Papai Noel e salvar o Natal das crianças da Vila Férrea.

Chico Bon Bon - A Maior Festa do Ano (3/12/2020)

A Liga Faz-Tudo cria um plano para entregar bolos em todas as casas da cidade o mais rápido possível e evitar um desastre de fim de ano.

Super Monstros: Ajudando o Papai Noel (8/12/2020)

Quando o Papai Noel precisa de ajuda para preparar todos os presentes, os Super Monstros dão uma mãozinha e um pouco de magia monstruosa para entregar tudo a tempo!

Spirit - Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente (8/12/2020)

Acompanhe Lucky e seus amigos em uma missão para salvar a égua de estimação de Maricela, que foi sequestrada por uma gangue de ladrões de cavalos.

The Big Show Show: Natal (9/12/2020)

Ho, ho, nããão! Depois que uma lesão obriga o Big Show a interromper todas as atividades de Papai Noel, Cassy entra em ação como Mamãe Noel para manter vivo o espírito de Natal.

O Ônibus Mágico Decola Novamente: O Fuso Confuso (26/12/2020)

A Professora Frizzle e a turma voltam no tempo, hora a hora, para salvar seu querido ônibus na véspera de Ano-Novo mais longa de todos os tempos!

Luccas Neto em: Um Natal Muito Atrapalhado (15/12/2020)

Nessa aventura natalina com novas canções, Luccas e Gi precisarão driblar as pegadinhas de Raíssa no sítio e ainda salvar a magia do Natal.

A Estrela de Belém (1/12/2020)

Nesta versão inovadora da história do Natal, um asno sonhador foge do estábulo e faz amizade com animais livres e destemidos.

Shaun, o Carneiro: As Lhamas do Fazendeiro (22/12/2020)

Shaun convence o fazendeiro a comprar três lhamas exóticas em um leilão de animais. Elas parecem muito divertidas, mas logo começam a provocar confusões na fazenda.

Tom e Jerry: o Filme (3/12/2020)

Tom e Jerry, uma das duplas mais famosas de todos os tempos, estrelam este longa-metragem cheio de mágica, música e aventura.

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (6/12/2020)

Nesta série, Mulher Maravilha, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde combatem o crime, fazem os trabalhos do ensino médio e lidam com os crushes.

Os Flintstones - o Filme (31/12/2020)

Fred e Barney lutam para lidar com as pressões do trabalho e da família nesta comédia imperdível.

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (31/12/2020)

Um médico especialista em fantasmas é contratado para expulsar espíritos de uma mansão. O problema? Um deles é o fantasminha mais camarada do pedaço.

Anime

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Capítulo 2: O nascer da Terra (30/12/2020)

Em busca de respostas nas profundezas do espaço, Optimus Prime e os Autobots encontram seus criadores, que acabam sendo adversários piores do que os Decepticons.

GLOBOPLAY

Me Chama de Bruna (1/12)

Série. Sinopse: A jovem Raquel Pacheco passa por traumas na adolescência e sai de casa para viver no mundo da prostituição, onde ficará famosa sob o codinome Bruna Surfistinha. Elenco: Maria Bopp, Simone Mazzer, Stella Rabello, Nash Laila, Ludmilla Cohen, Ariclenes Barroso, Clarice Niskier, Wallie Ruy.

Cercados (3/12)

Filme. Sinopse: Um mergulho nos bastidores da imprensa durante os meses de pandemia mostrando a luta diuturna de jornalistas para levar informação apurada para milhões de pessoas mesmo num ambiente intoxicado politicamente. Diretores: Caio Cavechini, Eliane Scardovelli

Kubanacan (7/12)

Novela. Ano de produção: 2003 - 2004. Elenco: Marcos Pasquim, Humberto Martins, Danielle Winits, Adriana Esteves, Carolina Ferraz, Vladimir Brichta, Betty Lago, Werner Schünemann, Iran Malfitano, Rafaela Mandelli. Autor: Carlos Lombardi. Direção: Wolf Maya e Roberto Talma

Felicidade (21/12)

Novela. Ano de produção: 1991 -1992. Elenco: Maitê Proença, Tony Ramos, Vivianne Pasmanter, Herson Capri, Marcos Winter, Tatyane Goulart, Eduardo Caldas, Umberto Magnani, Ariclê Perez, Laura Cardoso, Edney Giovenazzi, Esther Góes, Othon Bastos. Autor: Manoel Carlos. Direção: Denise Saraceni

Hospital New Amsterdam

Série. Sinopse: Novo na direção do hospital mais antigo dos EUA, Max promete mudar o burocrático sistema. Enquanto aposta no lado humano da medicina, ele lida com seu diagnóstico e sua família. Elenco: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher, Alejandro Hernandez, Lisa O'Hare.

O Clube das Divorciadas

Série. Sinopse: Três amigas de longa data se reaproximam após o divórcio de uma delas. Unido, o trio de mulheres segue se apoiando na carreira, no amor... e nas pequenas vinganças. Elenco: Ryan Michelle Bathe, Jill Scott, Michelle Buteau, Ron Reaco Lee, Malik Yoba, Mark Tallman, Tobias Truvillion, Chase W. Dillon.

FBI: O Mais Procurado

Série. Sinopse: A equipe altamente treinada do agente Jess LaCroix do FBI é capaz de rastrear e capturar os criminosos mais procurados pela justiça dos Estados Unidos. Elenco: Julian Mc Mahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Nathaniel Arcand, YaYa Gosselin, Irene Bedard.

Diário de um Confinado – Episódio Especial

Especial. Sinopse: Murillo enfrenta agora a realidade das festas de fim de ano em meio ao confinamento. Elenco: Bruno Mazzeo, Debora Bloch, Renata Sorrah, Arlete Salles

Dance Academy

Série. Sinopse: A jovem Tara Webster é uma bailarina sonhadora que vai aprimorar suas técnicas na Academia Nacional de Dança. Além dos desafios constantes, ela aprende a cultivar fortes amizades. Elenco: Xenia Goodwin, Alicia Banit, Dena Kaplan, Jordan Rodrigues, Tara Morice, Thom Green, Tim Pocock.

DISNEY+

Mulan (4/12)

O novo remake com atores reais chega diretamente à plataforma (sem passar pelos cinemas) no dia 4 de dezembro, e será integrado ao valor da assinatura (ou seja, o assinante não precisa pagar a mais para ver o filme, como funcionou em outros países). Releitura atualizada de um dos filmes mais controversos da empresa, Mulan foi recebido com frieza mundo afora, embora a pandemia tenha atrapalhado e muito o lançamento do filme da diretora Niki Caro.

Godmothered (Fada Madrinha) (4/12)

O filme é uma comédia de Natal sobre uma jovem e inexperiente fada madrinha em formação chamada Eleanor (Jillian Bell), que ao descobrir que sua profissão está em vias de extinção decide mostrar ao mundo que as fadas madrinhas ainda são necessárias. Godmothered (Fada Madrinha) é dirigido por Sharon Maguire e produzido por Justin Springer. Diane L. Sabatini, Tom Pollock, Ivan Reitman e Amie Karp atuaram como produtores executivos.

Safety (11/12)

Beleza Negra (18/12)

O filme segue a vida de Beleza Negra (Kate Winslet), um cavalo selvagem nascido na selva do oeste americano. Longe de sua família, Beleza é levado para Birtwick Stables, onde conhece uma adolescente enérgica, Jo Green (Mackenzie Foy), com quem estabelece um vínculo inquebrável. Lá, Beleza aprenderá sobre o amor, a perda, a alegria e o enorme poder da amizade. Beleza Negra é dirigido por Ashley Avis, que também escreveu o roteiro.

Em Busca do Sonho (18/12)

Escola de Balé Americano (18/12)

Soul (23/12)

Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que ganha a grande chance de sua vida, tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses, antes de irem para a Terra.

Por dentro da Pixar (25/12)

Disney Gallery: The Mandalorian, especial segunda temporada (25/12)

A Vida Secreta dos Chimpanzés (25/12)

AMAZON PRIME VIDEO

Lost (Temporada 1-6)

Os sobreviventes de um voo que estava milhas fora do curso caem em uma ilha deserta que abriga um sistema de segurança monstruoso, uma série de abrigos subterrâneos e um grupo de sobrevivencialistas violentos escondidos nas sombras. Liderados pelo médico Jack Shephard (Matthew Fox) e pelo misterioso John Locke (Terry O'Quinn), os passageiros irão descobrir que o local esconde perigosos segredos. Com o passar do tempo, serão reveladas informações sobre o passado de cada um dos sobreviventes.

Where's Waldo (Temporada 1)

Os jovens aventureiros Waldo e Wenda usam suas habilidades de resolução de problemas e a ajuda de uma sociedade bruxa internacional para impedir o viajante rival Odlulu de usar sua magia para causar problemas.

The Wilds: Vidas Selvagens (Temporada 1) 11 de dezembro

Parte drama de sobrevivência, parte festa do pijama distópica, The Wilds: Vidas Selvagens segue um grupo de meninas adolescentes de diferentes origens que devem lutar pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixa em uma ilha deserta. As garotas brigam e se unem enquanto aprendem mais umas sobre as outras, os segredos que guardam e os traumas que todas enfrentaram. Há apenas uma reviravolta neste drama emocionante...essas meninas não acabaram nesta ilha por acidente.

Me Chama De Bruna (Temporada 4) 15 de dezembro

A jovem de classe média Raquel (Maria Bopp) decide virar garota de programa, adotando o apelido "Bruna Surfistinha". A cafetina experiente Stella abriga a jovem em sua casa, onde ela não demora muito para se sobressair e gerar inveja nas colegas de trabalho, se tornando a favorita da clientela. Mas, como nem tudo são flores, Bruna começa a se confrontar com a dura realidade do ramo da prostituição. Porém, a garota supera todos os desafios e, em pouco tempo, se torna a prostituta mais requisitada de São Paulo.

The Expanse (Temporada 5) 16 de dezembro

The Expanse se passa no futuro, onde a humanidade colonizou o sistema solar e as pessoas da Terra, Marte e Cinturão de Asteróides vivem em conflito há muito tempo. Quando a tripulação do Rocinante descobre uma antiga tecnologia alienígena, uma vasta conspiração começa a surgir, que levará o sistema solar à beira da guerra. The Expanse é uma aventura de ficção científica realista de ação que explora as profundezas da humanidade contra os confins do universo conhecido. A série está enraizada na ciência e na ficção, embora permaneça uma análise completa e cuidadosa a respeito de algumas das questões sociais mais vitais de nossos dias.

El Cid (Temporada 1) 18 de dezembro

A série conta a história de Rodrigo "Ruy" Diaz de Vivar (também conhecido como "El Cid") - interpretado por Jaime Lorente -, um herói nacional da Espanha, mas também um dos personagens mais misteriosos e complexos da história do país. El Cid explora os anos de juventude de Ruy, quando ele se torna um fiel vassalo, cavaleiro e herói para a coroa. O enredo se passa no século XI, um dos períodos mais fascinantes da história espanhola, onde cristãos, árabes e judeus viveram juntos na Península Ibérica, enfrentando guerras e forjando alianças. El Cid é uma história de amor, intriga, traição e luta entre aqueles com poder e autoridade.

The Grand Tour (Temporada 4)

O destemido trio se encontra de volta às quatro rodas para sua última aventura. Equipados com carros esportivos, Richard, James e Jeremy acham que terão uma viagem confortável ao chegar à exótica ilha da Reunião, no Oceano Índico, e correr na pista de asfalto mais cara do mundo. Mas, um desafio bizarro os leva a Madagascar, onde devem enfrentar a estrada mais difícil do mundo.

Filmes

Ghostbusters

Um clássico de 1984 em que 3 ex-professores de parapsicologia, Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Egon Spengler (Harold Ramis), decidem se tornar caçadores de fantasma após perderem o emprego em uma universidade de Nova York. Com muita confusão, eles começam a ir atrás das assombrações que aterrorizam a cidade.

Return Of The Hero

Na França de 1809, o capitão Neuville (Jean Dujardin) é chamado para uma batalha, deixando sua noiva com o coração partido. Vendo a tristeza da moça, sua irmã decide escrever cartas em nome do amado para animá-la. Porém, tudo muda quando Neuville reaparece.

Can You Keep A Secret?

Emma Corrigan (Alexandra Daddario) é uma mulher cheia de segredos e, com medo de morrer durante uma viagem turbulenta de avião, acaba contando todos eles para um estranho. O que Emma não esperava era que tal homem - agora conhecendo todos os detalhes humilhantes sobre ela - seria Jack Harper (Tyler Hoechlin), o novo presidente da empresa onde trabalha.

Sound Of Metal

Um jovem baterista (Riz Ahmed) teme por seu futuro quando percebe que está, gradualmente, ficando surdo. Duas paixões estão em jogo: a música e sua namorada, que é integrante da mesma banda de heavy metal que o rapaz. Essa mudança drástica gera muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio.

One Night in Bangkok

O assassino profissional Kai (Mark Dacascos) chega em Bangkok atrás de vingança contra os criminosos que mataram sua família. Com a ajuda de uma jovem motorista de táxi, a vingança sangrenta de Kai alerta um policial ansioso.

The Wedding Year

Mara Hickey (Sarah Hyland) é uma jovem fotógrafa que vive em Los Angeles. No auge de sua juventude, ela não acredita que um dia irá se casar. No entanto, logo após começar um novo relacionamento, Mara é convidada não só para um, mas para quinze casamentos no mesmo ano. Depois de ouvir tantos votos e comer uma grande quantidade de bem-casado, a fotógrafa se sente pressionada e precisa, urgentemente, decidir quais são os seus objetivos em relação à sua vida amorosa.

I'm Your Woman

Drama policial situado em 1970, o filme conta a história de Jean (Rachel Brosnahan), uma mulher que é obrigada a fugir com seu bebê após seu marido trair seus parceiros. Porém, o que ela não espera é que será caçada pelos ex-comparsas do marido.

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Decidido a fazer de Berk um verdadeiro libelo ao ideal da convivência pacífica entre homens e dragões, Soluço e seus amigos seguem atrás de caçadores, não só para libertar suas presas mas para impedir a matança desenfreada dos animais. O esforço do grupo desperta a atenção de Grimmel ao descobrir que entre eles está Banguela, um legítimo Fúria da Noite. Então, o vilão desenvolve um plano para capturá-lo a todo custo, usando como arma uma fêmea capturada da mesma espécie.

Sylvie's Love

Na era do jazz em Nova York, entre os anos 50 e 60, Sylvie (Tessa Thompson) é uma jovem mulher que trabalha na loja de discos de seu pai, no Harlem. Seu coração se apaixona intensamente quando conhece Robert (Nnamdi Asomugha), um aspirante a saxofonista que consegue um emprego na mesma loja em que ela trabalha.

Novidades de dezembro no Prime Video Channels

Starzplay

Orgulho e Preconceito

A história é baseada no romance de Jane Austen sobre cinco irmãs - Jane (Rosamund Pike), Elizabeth (Keira Knightley), Mary (Talulah Riley), Kitty (Carey Mulligan) e Lydia Bennet (Jena Malone) -, na Inglaterra georgiana. Suas vidas viram de cabeça para baixo quando o jovem rico Sr. Bingley (Simon Woods) e seu melhor amigo, Sr. Darcy (Matthew Macfadyen), chegam em sua vizinhança.

MGM

The Good, the Bad and the Ugly

Em meio à Guerra Civil Americana, três homens - um pistoleiro misterioso e dois estrangeiros - formam uma aliança inesperada para encontrar uma fortuna que está enterrada em um cemitério desconhecido. O problema é que nenhum deles tem a intenção de dividir a riqueza.

Paramount+

Os Mercenários 2

O Sr. Church (Bruce Willis) reúne os Mercenários para uma nova empreitada. Liderados por Barney Ross (Sylvester Stallone), o grupo conta com Christmas (Jason Statham), Gunner (Dolph Lundgren), Hale (Terry Crews), Toll (Randy Couture), Trench (Arnold Schwarzenegger) e Booker (Chuck Norris). Quando um de seus homens é assassinado no trabalho, a busca por vingança os coloca em território inimigo e contra uma ameaça inesperada.

Noggin

Butterbean's Café

Uma fada chamada Butterbean administra o café do bairro com suas amigas. Servindo lanches saudáveis e doces para os moradores de sua comunidade de Puddlebrook, ela vive grandes aventuras.

MUBI

MUBI | dezembro 2020 Data Título Diretor Categoria/contexto 1/12 António Um Dois Três Leonardo Mouramateus Novo Cinema Brasileiro 2/12 Faith Valentina Pedicini Desvendados 3/12 Trippin with Nils Frahm Benoite Toulemonde Lançamento MUBI 4/12 Berenice Éric Rohmer Foco em Éric Rohmer 5/12 Land of Ashes Sofia Quiros 6/12 Paris, Texas Wim Wenders Wim Wenders: Jornadas sem retorno 7/12 Meu Corpo é Político Alice Riff Novo Cinema Brasileiro 8/12 Barbs Wastelands Marta Mateus Breves Encontros 9/12 Invasión Hugo Santiago 10/12 La sonate à Kreutzer Éric Rohmer Foco em Éric Rohmer 11/12 Cold Meridian Peter Strickland Breves Encontros 12/12 Alice in the Cities Wim Wenders Wim Wenders: Jornadas sem retorno 13/12 Fando and Lis Alejandro Jodorowsky A Psicomágica de Alejandro Jodorowsky 14/12 Last Night Massy Tadjedin 15/12 So Long, My Son Wang Xiaoshuai 16/12 The Wayward Girl Edith Carlmar 17/12 Hilary and Jackie Anand Tucker 18/12 Farewell Amor Ekwa Msangi Estreantes 19/12 El Topo Alejandro Jodorowsky A Psicomágica de Alejandro Jodorowsky 20/12 Kings of the Road Wim Wenders Wim Wenders: Jornadas sem retorno 21/12 Un film dramatique Eric Baudelaire Perspectivas 22/12 Underwater Love Shinji Imaoka 23/12 La collectionneuse Eric Rohmer Foco em Éric Rohmer 24/12 Carol Todd Haynes 25/12 Merry Christmas, Mr. Lawrence Nagisa Ôshima 26/12 The Holy Mountain Alejandro Jodorowsky A Psicomágica de Alejandro Jodorowsky 27/12 The American Friend Wim Wenders Wim Wenders: Jornadas sem retorno 28/12 All the Vermeers in New York Jon Jost Redescobertas 29/12 Claire Knee's Éric Rohmer Foco em Éric Rohmer 30/12 Jeune Femme Léonor Serraille 31/12 Maps to the Stars David Cronenberg

BELAS ARTES À LA CARTE

3/12

Pink Narcissus (Pink Narcissus)

EUA, 1971, 65min, 18 anos

Direção: James Bidgood

Elenco: Don Brooks, Bobby Kendall, Charles Ludlam

Sinopse: Inicialmente lançado sob autoria anônima, Pink Narcissus conta a história de Narcissus, um jovem prostituto homossexual, que incessantemente explora suas mais diversas fantasias sexuais de dentro das rosadas paredes de seu quarto enquanto espera pela chegada de um de seus clientes

O cônsul honorário (Honorary Consul)

Reino Unido | México, 1983, 104min, ?? anos

Direção: John Mackenzie

Elenco: Michael Caine, Richard Gere, Bob Hoskins

Sinopse: Durante a Guerra Suja, um médico meio inglês na Argentina faz amizade com a polícia, os rebeldes e o alcoólatra Cônsul Honorário Britânico, cuja esposa latina ele seduz. Quando o cônsul é sequestrado por engano pelos rebeldes, ele deve escolher um lado.

Lamarca

Brasil, 1994, 130min, 14 anos

Direção: Sergio Rezende

Elenco: Paulo Betti, Carla Camurati, José de Abreu

Sinopse: A verdadeira história de um capitão que, durante a ditadura militar no Brasil, abandonou o Exército Brasileiro e se envolveu em grupos guerrilheiros de esquerda, tornando-se um de seus líderes mais destacados.

Querida, vou comprar cigarros e já volto (Querida, voy a comprar cigarillos y vuelvo)

Argentina, 2011, 80min, 14 anos

Direção: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Elenco: Mónica Duprat, Daniel Aráoz, Diego Bliffeld

Sinopse: O filme se passa em diferentes épocas e países. Narra a história de um homem comum, que após fazer um trato com um estranho personagem com superpoderes, tem a possibilidade de voltar ao seu próprio passado e reviver a juventude. Ernesto, o protagonista, tentará recuperar oportunidades perdidas e refrear certos comportamentos para mudar seu presente cinza e insípido. Apesar de ter a vantagem de conhecer todas as informações necessárias sobre o futuro, a experiência lhe mostrará que essa personalidade plana e seu ressentimento podem ir além desses benefícios e que não há desculpa possível para superar sua mediocridade infinita

A noite dos mortos-vivos (Night of livin deade)

EUA, 1968, 96min, 14 anos

Direção: George A. Romero

Elenco: Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman

Sinopse: Um grupo desorganizado de habitantes da Pensilvânia se barricou em uma velha casa de fazenda para permanecer a salvo de uma raça de monstros sanguinários e carnívoros que estão devastando a costa leste dos Estados Unidos.

10/12

De corpo e alma (The Company)

EUA | Alemanha, 2003, 112min, 14 anos

Direção: Robert Altman

Elenco: Neve Campbell, James Franco, Malcolm McDowell

Sinopse: Ry é uma bailarina de grande talento, que se dedica como poucas ao balé. Porém ela entra em conflito com sua própria carreira logo após se tornar a principal estrela de uma conceituada companhia.

Sympathy for the devil (Sympathy for the devil)

Reino Unido, 1968, 100min, 14 anos

Direção: Jean-Luc Godard

Elenco: Sean Lynch, Mick Jagger, Brian Jones

Sinopse: Enquanto os Rolling Stones ensaiavam "Sympathy for the Devil" no estúdio, Godard reflete sobre a sociedade, a política e a cultura de 1968 por meio de cinco vinhetas diferentes.

Quase nada

Brasil, 2000, 100min, 14 anos

Direção: Sergio Rezende

Elenco: Camilo Beviláqua, Genésio de Barros, Jurandir de Oliveira

Sinopse: Três histórias tendo como cenário o interior do Brasil. O primeiro é sobre dois velhos amigos. Na segunda, um cowboy tem medo do passado. O terceiro retrata uma relação entre um florista e sua bela esposa, marcada pelo ciúme.

O corvo (The raven)

EUA, 1963, 86min, 10 anos

Direção: Roger Corman

Elenco: Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff

Sinopse: Um mago, que foi transformado em um corvo, pede ajuda a um ex-feiticeiro.

Kennedy e eu (Kennedy et moi)

França, 1999, 86min, 14 anos

Direção: Sam Karmann

Elenco: Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia, Patrick Chesnais

Sinopse: Um excêntrico escritor fica obcecado com o relógio de seu terapeuta pois acredita que é o mesmo relógio que F. Kennedy usava no dia que foi assassinado.

17/12

A longa caminhada (Walkabout)

Reino Unido | Austrália, 1971, 100min, 14 anos

Direção: Nicolas Roeg

Elenco: Jenny Agutter, David Gulpilil, Luc Roeg

Sinopse: Dois irmãos criados na cidade estão presos no Outback australiano, onde aprendem a sobreviver com a ajuda de um menino aborígine em sua "caminhada": um ritual de separação de sua tribo.

Felicidade não se compra (It's a wonderful life)

EUA, 1946, 130min, livre

Direção: Frank Capra

Elenco: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

Sinopse: Um anjo é enviado do céu para ajudar um empresário desesperadamente frustrado, mostrando-lhe como seria a vida se ele nunca tivesse existido.

O homem da capa preta

Brasil, 1986, 120min, 14 anos

Direção: Sergio Rezende

Elenco: José Wilker, Marieta Severo, Jonas Bloch

Sinopse: Biografia do deputado brasileiro Tenório Cavalcanti, que aparecia em público com metralhadora e capa preta.

Caramelo (Sukkar banat)

França | Libano, 2007, 95min, 14 anos

Direção: Nadine Labaki

Elenco: Nadine Labaki, Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad

Sinopse: Uma comédia romântica centrada na vida de cinco mulheres que vivem em Beirute.

Tangos - O Exílio de Gardel (Tangos, exílio de Gardel)

Argentina, 1985, 119min, 14 anos

Direção: Fernando E. Solanas

Elenco: Marie Laforêt, Philippe Léotard, Miguel Ángel Solá

Sinopse: Alguns argentinos exilados em Paris decidem apresentar um tango-ballet, dedicado a Carlos Gardel, lendário astro do tango argentino.

21/12

SUPER LANÇAMENTOS

5 é o número perfeito (5 è il numero perfetto)

Itália, 2019, 100min, 14 anos

Direção: Igor Tuveri

Elenco: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso

Sinopse: Baseado no livro homônimo, o filme segue Peppino, um velho assassino em uma Nápoles de 1970, forçado a voltar em ação pelo assassinato de seu filho. Esse trágico acontecimento também suscita reflexões sobre a vida e a sociedade em todos os personagens.

24/12

Califórnia Suite (Califórnia Suite)

EUA, 1978, 103min, 12 anos

Direção: Herbert Ross

Elenco: Jane Fonda, Alan Alda, Maggie Smith

Sinopse: Desventuras de quatro grupos de hóspedes no Beverly Hills Hotel.

O jovem Adam (Young Adam)

Reino Unido, 2003, 98min, 14 anos

Direção: David Mackenzie

Elenco: Ewan McGregor, Tilda Swinton, Peter Mullan

Sinopse: Na década de 1950, o amoral Joe vai trabalhar na barca de um casal, Les e Ella, e se envolve com a esposa do patrão. Um dia, o corpo de uma moça é encontrado no rio, e aos poucos, torna-se claro que Joe a conhecia.

Souvenir (Souvenir)

Bélgica | Luxemburgo | França, 2016, 90min, 14 anos

Direção: Bavo Defurne

Elenco: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen

Sinopse: Uma esquecida cantora do European Song Contest, desaparecendo em uma fábrica de patês, se apaixona por um jovem aspirante a boxeador. Juntos, eles decidem tentar seu retorno.

O sonho não acabou

Brasil, 1982, 99min, 16 anos

Direção: Sergio Rezende

Elenco: Miguel Falabella, Lucélia Santos, Louise Cardoso

Sinopse: Uma esquecida cantora do European Song Contest, desaparecendo em uma fábrica de patês, se apaixona por um jovem aspirante a boxeador. Juntos, eles decidem tentar seu retorno.

Crônica de um amor louco (Storie di ordinaria follia)

Itália, 1981, 101min, 14 anos

Direção: Marco Ferreri

Elenco: Ben Gazzara, Ornella Muti, Susan Tyrrell

Sinopse: O poeta alcóolico e viciado em sexo, Charles Serking, lê um de seus poemas em uma palestra para estudantes entediados, e se interessa por uma jovem nos bastidores, com quem têm relações após a apresentação. Logo depois, ele viaja para Los Angeles a fim de aproveitar as bebedeiras, a poesia e o erotismo, no modo mais lírico possível. Então ele conhece a bela prostituta Cass, se apaixona e passa a viver um romance ardente.

31/12

Eles só usam black tie (Necktie Youth)

África do Sul, 2016, 86min, 14 anos

Direção: Sibs Shongwe-La Mer

Elenco: Bonko Cosmo, Sibs Shongwe-La Mer, Colleen Balchin

Sinopse: Um ano após o sombrio suicídio de uma menina misteriosamente transmitido ao vivo na internet, um grupo de jovens ricos vive, em Joanesburgo, em busca de respostas, drogas, distração e salvação. A tragédia os obriga a reavaliar suas próprias vidas e debater assuntos como raça, política e sexualidade.

Farinelli (Farinelli)

França | Itália | Bélgica | Reino Unido, 1994, 111min, 18 anos

Direção: Gérard Corbiau

Elenco: Stefano Dionisi, Enrico Lo Verso, Elsa Zylberstein

Sinopse: A história do cantor de ópera castrato Carlo Broschi, que cativou o público europeu do século 18 com seu nome artístico Farinelli, ganha vida neste drama de notas agudas e paixões ainda mais altas.

Apenas o fim

Brasil, 2008, 80min, livre

Direção: Matheus Souza

Elenco: Gregório Duvivier, Érika Mader, Marcelo Adnet

Sinopse: Uma garota decide deixar o namorado e fugir para um lugar desconhecido. Antes de sair, ela decide se encontrar com ele, mas eles têm apenas uma hora para refletir sobre o tempo que passaram juntos.

Charada (Charade)

EUA, 1963, 113min, 14 anos

Direção: Stanley Donen

Elenco: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau

Sinopse: Romance e suspense acontecem em Paris, quando uma mulher é perseguida por vários homens que querem uma fortuna que seu marido assassinado roubou. Em quem ela pode confiar?

Ciganos da Ciambra (A Ciambra)

Itália, 2017, 118min, 14 anos

Direção: Jonas Carpignano

Elenco: Pio Amato; Koudous Seihon; Damiano Amato

Sinopse: Em A Ciambra, uma pequena comunidade romana na Calábria, Pio Amato não vê a hora de virar adulto. Aos 14 anos, ele já bebe, fuma e é um dos poucos a circular com facilidade entre os grupos da região: os italianos locais, os refugiados africanos e o grupo de ciganos Romani. Pio tem como referência seu irmão mais velho Cosimo, com quem aprende como se virar nas ruas de sua cidade natal. Quando Cosimo desaparece, Pio vê uma oportunidade para provar sua maturidade, mas logo se encontra diante de uma decisão que colocará tudo à prova.

9a Mostra de Cinema Coreano

Petra Belas Artes A LA CARTE – de 04 a 13 de dezembro

Em chamas (Beoning)

Coréia do Sul, 2018, 148 min, 16 anos

Direção: Chang-dong Lee

Elenco: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon

Sinopse: Durante um dia normal de trabalho como entregador, Jong-soo reencontra Hae-mi, uma antiga amiga que vivia no mesmo bairro que ele. A jovem está com uma viagem marcada para o exterior e pede para Jong-soo cuidar de seu gato de estimação enquanto está longe. Hae-mi volta para casa na companhia de Ben, um jovem misterioso que conheceu na África. No entanto, o forasteiro tem um hobby peculiar, que está prestes a ser revelado aos amigos.

Hahaha (Hahaha)

Coréia do Sul, 2010, 116 min, 12 anos

Direção: Hang Sang-Soo

Elenco: Sang-kyung Kim, So-Ri Moon, Joon-Sang Yoo

Sinopse: O diretor de cinema Jo Moon-Kyeong faz uma viagem para uma pequena cidade costeira de Tongyeong, na Coreia do Sul. Lá ele encontra um amigo, o crítico de cinema Jong-sik Bang, e os dois se sentam para conversar e tomar algo. Durante a conversa, eles falam sobre uma viagem que fizeram para o mesmo lugar, e acabam por descobrir que conheceram as mesmas pessoas: um poeta e guia cultural e uma encantadora mulher.

Crocodilo (Ag-o)

Coréia do Sul, 1996, 102 min, 18 anos

Direção: Kim Ki-duk

Elenco: Jae-Hyun Cho, Jae-Hong Ahn, Mu-song Jeon

Sinopse: Uma mulher forma um estranho laço com um violento sem-teto que impediu seu suicídio.

Sonho (Bi-Mong)

Coréia do Sul, 2008, 95 min, 18 anos

Direção: Kim Ki-duk

Elenco: Joe Odagiri, Nayoung Lee, Mi-hee Chang

Sinopse: Artista plástico tem um pesadelo com um acidente que realmente acontece. A partir daí, sua vida começa a se confundir entre sonho, delírio e realidade.

O dia depois (Geu-Hu)

Coréia do Sul, 2017, 92 min, 12 anos

Direção: Hang Sang Soo

Elenco: Yunhee Cho, Ki Joabang, Min-Hee Kim

Sinopse: É o primeiro dia de Areum em uma pequena editora. Bongwan, seu chefe, terminou há pouco tempo o relacionamento que mantinha com a funcionária que trabalhava ali anteriormente. Ainda nesse mesmo dia, Bongwan, que é casado, sai de casa na manhã escura e parte para o trabalho. Sua esposa encontra um bilhete de amor, explode em fúria no escritório e acaba confundindo Areum com a mulher que ele deixou.

Primavera, verão, outono, inverno e...primavera (Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom)

Coréia do Sul, 2003, 105 min, 14 anos

Direção: Kim Ki-duk

Elenco: Ki-duk Kim, Yeong-su Oh, Jong-ho Kim

Sinopse: Um menino é criado por um monge budista em um isolado Templo, onde os anos passam como as estações do ano.

Mostra Grandes Artistas do Cinema Espanhol

Petra Belas Artes A LA CARTE – de 14 a 27 de dezembro

AY, CARMELA! (Ay, Carmela!)

Espanha/Itália, 1990, cor, 102 min., comédia, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Carlos Saura

Elenco: Carmen Maura, Gabino Diego e Rafael Diaz.

Paulino e Carmela, marido e mulher, vivem no período da Guerra Civil Espanhola. Um dia, com o seu assistente, Gustavete, eles entram acidentalmente em território rebelde. Presos, eles terão de se esforçar para não acabar como alvo de um pelotão de fuzilamento.

MORTE AO VIVO (Tesis)

Espanha, 1996, cor, 125 min., suspense, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Alejandro Amenábar

Elenco: Ana Torrent, Fele Martínez e Eduardo Noriega.

Enquanto faz uma tese sobre violência, Ángela, uma estudante espanhola de cinema, encontra um vídeo caseiro onde uma garota é torturada até a morte. Ela logo descobre que a garota era uma antiga aluna de sua faculdade.

AZUL ESCURO QUASE PRETO (Azuloscurocasinegro)

Espanha, 2006, cor, 105 min., drama, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Daniel Sánchez Arévalo

Elenco: Marta Etura, Antonio de la Torre e Quim Gutiérrez.

Os destinos de vários personagens se interligam em torno de Jorge, um rapaz que acredita ter sido responsável pelo derrame do seu pai e que assume seu trabalho de porteiro enquanto termina a faculdade. Além disso, tenta ajudar seu irmão que está na cadeia e que é apaixonado por Paula, com quem desenvolve um relacionamento bastante incomum e ainda convive com as incertezas do amigo Israel que descobriu que seu pai é homossexual. Com tudo isso em jogo Jorge resolve mudar de vida...ou não.

PELOS MEUS OLHOS (Te doy mis ojos)

Espanha, 2003, cor, 109 min., drama, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Icíar Bollaín

Elenco: Laia Marull, Luis Tosar e Candela Peña.

Pilar decide, em uma noite de inverno, fugir de casa. Ela leva consigo apenas alguns poucos pertences e o filho. Pilar sabe que seu marido, Antonio, irá procurá-la, o que a deixa apavorada.

O QUE VOCÊ FARIA? (El Método)

Espanha/Argentina, 2005, cor, 115 min., suspense, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Marcelo Piñeyro

Elenco: Eduardo Noriega, Najwa Nimri e Eduard Fernández.

Sete executivos disputam uma única vaga em uma empresa. Eles chegam para o teste de seleção no mesmo dia em que Madri é movimentada devido a marchas de protesto contra a globalização e a política monetária do FMI, que realiza sua reunião no mesmo prédio em que estão. Logo os candidatos são informados que serão submetidos a uma seleção diferente, chamada de Método Grönhom. Nele o grupo é deixado a sós em uma sala, sendo promovidos vários testes via computador que têm por objetivo analisar a interação entre eles. De início todos acreditam ter total controle sobre seu comportamento e emoções, mas os jogos os colocam em situações-limite que, aliado ao fato de saberem estar sendo observados, os colocam em um nível de tensão insuportável.

UM CONTO CHINÊS (Un cuento chino)

Espanha/Argentina, 2011, cor, 100 min., comédia, idioma: espanhol (legendado), 14 anos.

Direção: Sebastián Borensztein

Elenco: Ricardo Darín, Ignacio Huang e Muriel Santa Ana.

Roberto é um argentino recluso e mal humorado. Ele leva a vida cuidando de uma pequena loja e tem o hobbie de colecionar notícias incomuns. A comodidade de sua vida é interrompida quando ele encontra um chinês que não fala uma palavra de espanhol. O imigrante acabara de ser assaltado e não tem lugar para ficar em Buenos Aires. Inicialmente relutante, Roberto acaba deixando o asiático viver com ele e aos poucos vai descobrindo fatos sobre o chinês.