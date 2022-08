Streaming em agosto: dicas do que assistir em Disney+, Prime Vídeo, Star+ e outros

O mês de agosto chegou, e diversos filmes e séries estão entre os lançamentos que estreiam no streaming nas próximas semanas. Confira abaixo algumas dicas que o Estadão separou para você assistir.

'Lightyear' - 3/8 - Disney+

Leia Também Onde assistir às séries que concorrem ao Emmy 2022 no streaming

A aventura conta a origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo da franquia Toy Story. O filme gira em torno do lendário patrulheiro espacial após ficar preso em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra com sua comandante e tripulação. Junto com um grupo de recrutas ambiciosos e seu carismático gato-robô, Sox, o personagem tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo. Entretanto, a chegada de Zurg, uma imponente presença com um exército de robôs impiedosos e um plano misterioso, complicará a situação e ameaçará a missão de Buzz.

'Eu sou Groot' - 10/8 - Disney+

'Treze Vidas O Resgate' - 5/08 - Prime Video

'Uma Equipe Muito Especial' - 12/8 - Prime Vídeo

'O Predador: A Caçada' - 5/8 - Star+

'Em Nome do Céu' - 10/08 - Star+

'Luck' - 5/8 - Apple+

'Cinco Dias no Hospital Memorial' - 12/8 - Apple+

'Secret Headquarters' - 12/8 - Paramount+

'House of the Dragon' - 21/8 - HBO Max

'Rensga Hits' - 4/8 - Globoplay

'Babysitter' - Mubi

A série de curtas terá cinco episódios estrelados por Baby Groot mostrando a pequena árvore de Guardiões da Galáxia em novas aventuras na companhia de personagens já conhecidos e outros totalmente inéditos.A produção é baseada em um caso real de um time de futebol infantil que ficou preso em uma caverna em Tham Luang, na Tailândia em 2018. Estrelado por Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton, o filme conta a história desse difícil resgate.A League of Their Own é uma série derivada de um filme de mesmo nome de 1992, que por aqui ficou conhecido como Uma Equipe Muito Especial, que mostrava como o beisebol feminino ganhou força na América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A trama gira em torno de uma equipe feminina com o sonho de jogar baseball profissionalmente.O thriller de ação é o mais novo lançamento da franquia Predador. Ambientado no mundo da Nação Comanche em 1700, o filme conta a história de uma jovem guerreira decidida a proteger seu povo do perigo iminente. Ela consegue perseguir e confrontar sua presa, que na verdade é um predador alienígena muito evoluído e com tecnologia avançada. O resultado é um confronto brutal entre os adversários.A minissérie criminal estrelada por Andrew Garfield é baseada no livro de não-ficção de mesmo nome de Jon Krakauer. A trama acompanha o detetive Jeb Pyre, um mórmon devoto que irá investigar o assassinato de Brenda Wright Lafferty e sua filha, em 1984. Ao decorrer da investigação, ele acaba descobrindo coisas sobre as origens de uma Igreja que o levará a questionar sua própria fé.O filme conta a história de Sam Greenfield, a pessoa mais azarada do mundo que encontra uma moeda da sorte e de repente tudo em sua vida começa a dar certo. No entanto, ela acaba perdendo essa moeda e descobre a “Terra da Sorte”, curiosa, a personagem decide explorar o lugar. O problema é que humanos não são permitidos no local e sua única chance é se juntar às criaturas mágicas que lá vivem.Inspirada no livro Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital, da jornalista Sheri Fink, a série fala sobre os eventos reais após o impacto do Furacão Katrina e suas consequências em um hospital em New Orleans, nos Estados Unidos.Estrelado por Walker Scobell e Owen Wilson, o longa conta a história de Charlie Kincaid, um garoto que descobre sem querer um quartel general secreto no subsolo de sua casa com seus amigos. A partir disso, passa a suspeitar que seu pai ausente pode ter uma vida dupla. O jovem e seus colegas terão que defender o esconderijo enquanto os mais perigosos vilões atacam, para só assim, conseguirem salvar o mundo.Ambientada dois séculos antes dos acontecimentos de Game of Thrones (2011), a série vai mostrar a ascensão e a queda da Casa Targaryen, ocasionada por uma brutal guerra civil conhecida nos livros como a Dança dos Dragões.A série vai retratar o 'feminejo' com muito humor, diversão e drama, contando a história de Raíssa Medeiros, estrelada por Alice Wegmann. Uma jovem do interior que ao descobrir a traição de seu ex-noivo, decide abandoná-lo no altar para correr atrás de seu sonho de viver da música sertaneja em Goiânia. No caminho, Raíssa atola o carro e em meio ao caos da situação usa seu talento musical para compor o que mais tarde se tornaria o maior hit do 'feminejo' brasileiro.O segundo filme dirigido e estrelado por Monia Chokri, é uma comédia que encantou o Festival de Cinema de Sundance em 2022 e chega à plataforma. Uma sátira de gênero que combina o screwball comedy com um visual retrô promete narrar uma inesquecível história sobre assédio e ansiedades sexuais.