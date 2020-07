Streaming em agosto de 2020: o que ver na Netflix, Mubi

Todos os meses, o Estadão faz uma varredura e junta em páginas como esta os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Entre as principais novidades da Netflix para agosto de 2020, está a quarta e última temporada da série brasileira 3%. Segundo a plataforma, "o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática ao Maralto". A proposta de paz acaba sendo o pretexto do novo ano. Entre os filmes, chega à plataforma O Destino de uma Nação, com o qual Gary Oldman ganhou um Oscar interpretando Winston Churchill.

Na Mubi, o especial pelo cinema brasileiro contemporâneo acrescenta quatro filmes: Divino Amor e Ventos de Agosto, do premiado Gabriel Mascaro, questionam as estruturas sociais. O Processo, premiado no festival IndieLisboa, documenta o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e Apiyemiyeki?, exibido na Bienale e no Festival de Rotterdam, relata o curioso encontro do povo indígena com o homem branco.

NETFLIX

Séries

Mundo Mistério (4/8/2020)

O youtuber e apresentador Felipe Castanhari explora enigmas da história e da ciência com seus colegas de laboratório. Juntos, eles usam humor e experiências científicas para responder perguntas como “O que acontece no Triângulo das Bermudas?”, “É possível viajar no tempo?” e “Como eram os cães pré-históricos?". Cada episódio teve a consultoria de especialistas como professores, médicos e pesquisadores.

3%: Temporada 4 (14/8/2020)

Na última temporada desta série brasileira, o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática ao Maralto. A proposta de paz acaba sendo o pretexto para a destruição que definirá o futuro desse mundo dividido.

The Rain: Temporada 3 (6/8/2020)

Anos após a chuva dizimar a população da Escandinávia, Simone e Rasmus se desentendem sobre como salvar a humanidade.

Lucifer: Temporada 5 (21/8/2020)

Lucifer faz um retorno triunfal, Chloe repensa o amor, Ella finalmente encontra um cara legal e Amenadiel se adapta à paternidade.

Cobra Kai: Temporadas 1 e 2 (28/8/2020)

Trinta anos depois, a rivalidade entre Johnny e Daniel ressurge. Ralph Macchio e William Zabka voltam a seus papéis marcantes nesta continuação de Karatê Kid.

Dirty John - O Golpe do Amor (14/8/2020)

Uma socialite chega ao limite durante um divórcio complicado que acaba em tragédia. Baseado em um crime real.

Biohackers (20/8/2020)

Mia vai cursar medicina atrás de um professor que ela suspeita estar ligado a uma tragédia do passado de sua família e acaba envolvida no mundo do biohacking.

Gatunas: Temporada 2 (25/8/2020)

Três garotas de diferentes círculos sociais se tornam amigas após descobrirem que têm algo em comum: o hábito de furtar. Agora, elas estão de volta para a segunda temporada.

Teenage Bounty Hunters (14/8/2020)

Após capturarem um fugitivo por acidente, duas gêmeas unem forças com um veterano caçador de recompensas para entregar criminosos à justiça de Atlanta, Estados Unidos.

Greenleaf: Temporada 5 (12/8/2020)

Com a igreja da família à beira da destruição, os Greenleaf enfrentam seus rivais e tentam resolver os problemas do passado.

Assalto ao Banco Central (14/8/2020)

Baseada no roubo de 33 milhões de dólares do banco central da Colômbia, em 1994, que abalou o país. Estrelando Andrés Parra e Christian Tappan.

Natureza Discreta (7/8/2020)

Esta série documental mostra animaizinhos fascinantes lutando para sobreviver em diversos mundos escondidos.

Sou um Assassino: Em Liberdade (28/8/2020)

Será que um assassino que foi condenado à morte por um crime brutal há quase 30 anos consegue se reintegrar a uma sociedade que mal conhece?

Alto Mar: Temporada 3 (7/8/2020)

Quando o navio Bárbara de Braganza sai da Argentina para o México, Eva aceita a missão de acabar com um cientista que leva um vírus fatal a bordo. Com Marco Pigossi no elenco.

Glow Up: Temporada 2 (14/8/2020)

Um novo grupo de competidores precisa usar muita técnica e criatividade para ser o próximo astro ou estrela da maquiagem no Reino Unido.

Vem Cantar! Alemanha (7/8/2020)

Neste campeonato de karaokê apresentado por Palina Rojinski, os competidores mais afinados podem ganhar até 30.000 euros.

Hoops (21/8/2020)

Nesta série de animação, um técnico de basquete mal-humorado faz de tudo para colocar seu time na linha e chegar às divisões principais. Não vai ser mole!

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 3 (7/8/2020)

Grandes mudanças chegam ao Oppenheim Group: após fecharem uma grande venda, uma corretora enfrenta um fim de namoro complicado.

Mansão de Praia (26/8/2020)

Conheça as mansões luxuosas dos ricos e famosos na badalada região norte-americana dos Hamptons.

Filmes

Power (14/8/2020)

Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans, Estados Unidos, durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma. Com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback e Rodrigo Santoro.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo (5/8/2020)

Um especial interativo da Kimmy! Ela vai se casar, mas antes precisa acabar com o plano maligno do Reverendo. Agora é com você: o que ela deve fazer?

Crimes de Família (19/8/2020)

Alicia vive a saga de uma mãe desesperada que vai fazer de tudo para impedir que o filho seja preso por tentar matar a ex-mulher.

Origens Secretas (28/8/2020)

Dois policiais se unem a um fã de quadrinhos e uma fã de cosplay para encontrar um assassino que recria histórias de origem de super-heróis.

Quase uma Rockstar (28/8/2020)

Amber não esquenta a cabeça com nada, até que uma tragédia ameaça seu otimismo e estilo de vida. Será que ela consegue enfrentar tudo isso sem se abalar?

John à procura de aliens (20/8/2020)

Um mago da eletrônica transmite sinais de rádio para as estrelas em busca de civilizações alienígenas enquanto leva uma vida solitária.

Círculo de Fogo: A Revolta (13/8/2020)

O filho de Stacker Pendercost, Jake, se une a um amigo piloto e uma hacker para enfrentar uma nova ameaça kaiju na batalha para salvar a humanidade.

No Coração do Mar (1/8/2020)

Nessa história real que inspirou Moby Dick, a tripulação de um navio baleeiro luta desesperadamente para sobreviver ao ataque de uma baleia gigante. Com Chris Hemsworth.

O Destino de uma Nação (25/8/2020)

Com a ameaça de invasão nazista, o recém-nomeado primeiro-ministro britânico Winston Churchill convoca um país a lutar pela própria sobrevivência. Com Gary Oldman, que venceu o Oscar de Melhor Ator por este filme.

Operação Sombra – Jack Ryan (1/8/2020)

Enquanto trabalha disfarçado em Wall Street, o analista da CIA Jack Ryan descobre um plano terrorista para derrubar a economia dos EUA.

O Núcleo – Missão ao Centro da Terra (1/8/2020)

O centro da Terra parou de girar, e o cientista Josh Keyes deve descobrir o porquê antes que o mundo literalmente desmorone. Com Aaron Eckhart e Hilary Swank.

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão (1/8/2020)

Mahoney e seus colegas finalmente se formaram na Academia de Polícia. Agora, eles saem às ruas para combater o crime e garantir muitas risadas.

Armações do Amor (1/8/2020)

Em uma tentativa desesperada de expulsar o filho de 30 e poucos anos do ninho, seus pais frustrados contratam uma “consultora de relacionamentos”. Com Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker e Zooey Deschanel.

Tammy: Fora de Controle (21/8/2020)

Após perder o emprego e ser traída pelo marido, Tammy decide pegar a estrada com a avó, que bebe demais. Com Melissa McCarthy e Susan Sarandon.

Sleight: O Truque Perfeito (1/8/2020)

Lutando para criar a irmã sozinho, um jovem mágico de rua acaba entrando para o tráfico e precisa enfrentar a crueldade do mundo das drogas.

Colateral (1/8/2020)

O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional. Com Jamie Foxx e Tom Cruise.

Ressurreição (1/8/2020)

Para acabar com os rumores sobre a ressurreição de um pregador judeu, um tribuno romano e um soldado novato buscam o corpo desaparecido do homem crucificado. Com Joseph Fiennes e Tom Felton.

Lenda urbana (1/8/2020)

Três universitários fazem pouco caso de uma série de crimes horripilantes parecidos com antigas lendas, mas uma amiga descobre que pode ser a próxima vítima.

Além da Escuridão – Star Trek (1/8/2020)

O reboot de Star Trek continua com Kirk e Spock lutando contra uma ameaça terrorista à frota estelar, com a ajuda de um aliado inesperado.

Good Burger (1/8/2020)

Dois jovens tentam salvar a lanchonete de bairro em que trabalham depois que uma franquia gigante de hambúrguer se instala do outro lado da rua.

Dançarina Imperfeita (7/8/2020)

Para entrar na faculdade de seus sonhos, a inteligente e desajeitada Quin precisa vencer uma competição de dança. Com Sabrina Carpenter.

Missão Pijamas (21/8/2020)

Ela é uma ex-criminosa no programa de proteção a testemunhas. E seus filhos vão arriscar tudo para salvá-la de sequestradores que exigem que ela faça um trabalho para eles.

Em Prova: Amiga do Inimigo (31/8/2020)

Uma história cheia de mistérios e emoções. Nessa continuação da websérie da influenciadora Viih Tube, ela e sua turma precisam descobrir quem é o Anônimo do Recanto, que está espalhando os segredos da escola pelas redes sociais.

Casa Grande (3/8/2020)

Uma família da alta burguesia carioca vai à falência, e o jovem Jean precisa aprender a lidar com a realidade nua e crua de uma vida menos afortunada. Os atores Suzana Pires, Marcello Novaes e Thales Cavalcanti fazem parte do elenco deste filme, vencedor do prêmio do público no Festival do Rio 2014.

A Cidade Onde Envelheço (18/8/2020)

Neste filme premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e no Festival de Biarritz, na França, duas jovens portuguesas tentam criar raízes no Brasil. Teresa chegou recentemente; Francisca já está no país há um tempo.

Footloose (1/8/2020)

Criado na cidade grande e apaixonado pela dança, um jovem se muda para o interior e descobre que sua atividade favorita não é permitida no seu novo lar.

Love Story – Uma História de Amor (1/8/2020)

Neste romance clássico, o futuro advogado Oliver deixa seu pai milionário revoltado ao se apaixonar por uma estudante de origem humilde.

Instinto Selvagem (1/8/2020)

Um policial tenta resistir aos encantos de uma escritora sexy que é a principal suspeita de ter cometido um assassinato igual ao de seus livros.

Fuga de Alcatraz (1/8/2020)

Em 29 anos, ninguém conseguiu fugir da intransponível penitenciária de Alcatraz, exceto três homens, entre eles Frank Morris, um espertíssimo assaltante de bancos.

Documentários

A Indústria da Cura (12/8/2020)

Esta série documental mergulha na lucrativa indústria do bem-estar que vende saúde e qualidade de vida, mas será que os produtos cumprem o que prometem?

Immigration Nation (3/8/2020)

Conheça os problemas e as singularidades no sistema de imigração dos Estados Unidos nesta série documental.

GDLK (19/8/2020)

Este documentário mostra que a era de ouro dos videogames foi uma época competitiva, inovadora e muito divertida.

A Era dos Dados (2/8/2020)

O jornalista científico Latif Nasser investiga as conexões fascinantes e complexas entre os seres humanos, o mundo e o universo em geral nesta produção americana.

Os Mais Procurados do Mundo (5/8/2020)

Alguns dos bandidos mais procurados do mundo, que conseguiram fugir apesar de grandes recompensas e extensas investigações.

Pódio para Todos (26/8/2020)

Este filme conta a história extraordinária dos Jogos Paralímpicos e vai mudar a sua forma de ver a deficiência, a diversidade e o potencial humano.

Anelka - O incompreendido (5/8/2020)

Insuportável ou incomparável? Este documentário investiga as controvérsias que permeiam a vida e a carreira do astro do futebol francês Nicolas Anelka.

Axé: Canto Do Povo De Um Lugar (12/8/2020)

A história do ritmo que levou o sincretismo cultural da Bahia para o mundo.

RIDE ON TIME: Temporada 2 (13/8/2020)

Dos novos talentos aos artistas consagrados, esta série reveladora continua acompanhando as principais boy bands do Japão.

Crianças e família

Octonautas e as Cavernas de Sac Actun (14/8/2020)

Os Octonautas embarcam em uma aventura submarina navegando por águas perigosas para ajudar um amiguinho a voltar para casa, no Caribe.

Caçadores de Bugs: Temporada 2 (17/8/2020)

O suporte técnico está de volta em mais uma temporada, caçando monstros que saem dos jogos para a vida real.

O Lab da Emily (25/8/2020)

Nesta série de live-action, a apresentadora Emily Calandrelli surpreende com atividades, demonstrações e experimentos científicos divertidos.

Acampamento de Verão do Cory Carson (4/8/2020)

Cory vai para o acampamento de verão e fica morrendo de ciúmes quando descobre que seu melhor amigo vai dividir a barraca com a prima, e não com ele.

Resgate em Malibu: A Próxima Onda (4/8/2020)

O verão chegou, e a Equipe dos Linguados vai sediar a Competição Mestre da Praia Internacional, com muitas surpresas pelo caminho!

Magos: Contos da Arcadia (7/8/2020)

O jovem aprendiz de Merlin se une a personagens de Caçadores de Trolls e Os 3 Lá Embaixo no último capítulo da trilogia Contos da Arcadia, de Guillermo del Toro.

As Novas Aventuras do Macaco: Temporada 2 (7/8/2020)

A busca pelos pergaminhos sagrados continua para o Rei Macaco e seus amigos. Mas, em um mundo cheio de demônios, deuses e magia, tudo tem seu preço.

O Ônibus Mágico Decola Novamente - Rumo ao Espaço (7/8/2020)

As crianças do Ônibus Mágico vão para a Estação Espacial Internacional, mas precisam fugir de um animal gigante!

Super Monstros: Turma Nova (1/8/2020)

É hora de mais aventuras! Os Super Monstros recebem novos colegas na escola. O que será que essa turminha vai aprontar?

Peter Pan (1/8/2020)

Saiba o que aconteceu antes da história clássica do Peter Pan, quando ele conheceu e até lutou ao lado do futuro rival Capitão Gancho.

Luccas Neto em: O Hotel Mágico (4/8/2020)

Luccas Neto e a irmã Gi se hospedam no Hotel Mágico, mas precisam se livrar dos elfos que conheceram no Pólo Norte e estão em busca de vingança.

Luo Bao Bei: Temporada 1 (31/8/2020)

Luo Bao Bei é uma menininha fofa e inteligente que usa a imaginação para viver aventuras com seus amigos reais e imaginários.

Perfeita Execução: Temporada 1 (1/8/2020)

Tudo muda para a jovem e talentosa ginasta Jenny Cortez quando ela troca os EUA pelo Canadá, com a família, para abrir um clube de ginástica.

Anime

The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods (6/8/2020)

Agora que Camelot é o reduto dos Dez Mandamentos, os Sete Pecados Capitais se juntam mais uma vez para livrar a Britânia do Clã dos Demônios.

Great Pretender (20/8/2020)

Makoto Edamura se considera o maior vigarista do Japão, mas encontra um rival à altura quando tenta enganar um escroque de altíssimo nível.

Aggretsuko: Temporada 3 (27/8/2020)

A panda vermelha Retsuko e seu karaokê de heavy metal voltam para mais uma temporada (com legendas em português; sem previsão de dublagem).

Toradora!: Temporada 1 (1/8/2020)

Ryūji convoca a melhor amiga da crush para se aproximar dela, mas a explosiva Taiga está de olho em um colega dele. Será que isso vai dar certo?

MUBI | Agosto 2020

1/8 - Elena and Her Men

Jean Renoir

2/8 - Keep Your Right Up

Jean-Luc Godard

Para Sempre Godard: Uma Retrospectiva

3/8 - A Woman's Revenge

Rita Azevedo Gomes

Foco em Rita Azevedo Gomes

4/8 - Love Me If You Dare

Yann Samuell

5/8 - Echo

Rúnar Rúnarsson

Direct from Locarno

6/8 - Giraffe

Anna Sofie Hartmann

Direct from Locarno

7/8 - Beanpole

Kantemir Balagov

MUBI Releases

8/8 - Maîtresse

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

9/8 - The Lavender Hill Mob

Charles Crichton

10/8 - Correspondences

Rita Azevedo Gomes

Foco em Rita Azevedo Gomes

11/8 - Fragile as the World

Rita Azevedo Gomes

Foco em Rita Azevedo Gomes

12/8 - General Idi Amin Dada: A Self Portrait

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

13/8 - The Tree House

Minh Quý Trương

Direct from Locarno

14/8 - Divino Amor

Gabriel Mascaro

New Brazilian Cinema

15/8 - Koko: A Talking Gorilla

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

16/8 - The Last Laugh

F.W. Murnau

Sessão Dupla: F. W. Murnau

17/8 - Tartuffe

F.W. Murnau

Sessão Dupla: F. W. Murnau

18/8 - O Processo

María Ramos

New Brazilian Cinema

19/8 - Wonders in the Suburbs

Jeanne Balibar

Debuts

20/8 - Sicilia!

Danièle Huillet, Jean-Marie Straub

Uma Retrospectiva Straub-Huillet

21/8 - Our Children

Joachim Lafosse

22/8 - Last Year When the Train Passed by

Huang Pang-Chuan

Sessão Dupla: Huang Pang-Chuan

23/8 - Return

Huang Pang-Chuan

Sessão Dupla: Huang Pang-Chuan

24/8 - Comment ça va?

Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville

Para Sempre Godard: Uma Retrospectiva

25/8 - Apiyemiyekî?

Ana Vaz

New Brazilian Cinema

26/8 - Anbessa

Mo Scarpelli

27/8 - Wild Style

Charlie Ahearn

28/8 - Matthias & Maxime

Xavier Dolan

MUBI Releases

29/8 - Cheaters

Barbet Schroeder

Foco em Barbet Schroeder

30/8 - Lenz

Alexandre Rockwell

31/8 - Ventos de Agosto

Gabriel Mascaro

New Brazilian Cinema