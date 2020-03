Streaming em abril: o que ver na Netflix, HBO Go, Prime Video

As novidades do streaming são aguardadas com expectativa todos os meses, mas em tempos de isolamento social, elas têm chance de serem ainda melhor aproveitadas: seja para ver com a família, aprender a cozinhar melhor ou mesmo aplacar a solidão, os programas das plataformas oferecem programação diversa para os usuários. Na lista abaixo, confira as novidades dos principais serviços (Netflix, Globoplay, HBO Go, Prime Video) para abril de 2020, com as sinopses fornecidas para a imprensa.

LEIA TAMBÉM > Mensagem que promete Netflix grátis durante isolamento por coronavírus é golpe

Na Netflix, alguns destaques: a quarta temporada de La Casa de Papel, a série espanhola sensação global, a volta de clássicos como Forrest Gump e Clube dos Cinco, e a estreia de Sergio, o filme americano sobre o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello, interpretado por Wagner Moura. Em Sundance, o Estado viu o filme e conversou com o ator e produtor sobre o papel (clique para ler a entrevista).

No HBO Go, chegam novas séries aguardadas: Run, das criadores de Fleabag, e I Know This Much Is True, em que Mark Ruffalo interpreta irmãos gêmeos.

(Matéria em atualização)

NETFLIX

Séries

Mandou Bem (1/4/2020)

Com os apresentadores mais queridos e a bagunça mais gostosa, Mandou Bem está de volta. Prepare-se: aqui qualquer um – qualquer um mesmo – pode vencer na cozinha.

La casa de papel: Parte 4 (3/4/2020)

O plano do Professor sai do papel e põe vidas em risco. Agora, os ladrões terão de encarar inimigos dentro e fora do Banco da Espanha.

The Midnight Gospel (20/4/2020)

Baseada em entrevistas do podcast Duncan Trussell Family Hour, esta série animada segue um apresentador espacial em uma jornada pela galáxia à procura do sentido da vida.

Irmãos Cervejeiros (10/4/2020)

Estes dois irmãos sabem tudo sobre a produção de cerveja, mas não entendem nada de relações familiares.

Planeta Bizarro (22/4/2020)

Um elenco de bichos esquisitos e a própria Mãe Natureza narram essa divertida série científica, que explora a vida dos animais mais incríveis da Terra.

Fauda: Temporada 3 (16/4/2020)

Doron controla um jovem pugilista durante uma longa missão secreta na busca de um líder do Hamas.

Outer Banks (15/4/2020)

Um grupo de adolescentes descobre um antigo segredo e embarca em uma aventura inesquecível.

After Life - Vocês vão ter de me engolir (24/4/2020)

A série de dramédia acompanha o viúvo Tony (Ricky Gervais). Na temporada 2, ele ainda luta com o sofrimento pela perda da esposa, mas já tenta tratar melhor os amigos.

The Last Kingdom: Temporada 4 (26/4/2020)

Eduardo e Aethelflaed debatem o futuro da Mércia e o sonho de uma Inglaterra unida. Uhtred tenta recobrar seu direito de nascimento.

Eu Nunca... (27/4/2020)

Comédia sobre a vida de uma adolescente americana filha de indianos, inspirada na infância da humorista, atriz e roteirista Mindy Kaling.

Ponto Cego: Temporada 4 (11/4/2020)

O agente do FBI Kurt Weller segue pistas escondidas nas tatuagens de uma mulher com amnésia para desvendar uma conspiração.

The Walking Dead: Temporada 9 (15/4/2020)

Com o fim da guerra, Rick espera que os sobreviventes consigam superar as diferenças. Mas o perigo vem de todos os lados e ameaça a paz recém-conquistada.

Receita da Boa (20/4/2020)

Chefs competem para deixar apresentadores e convidados doidões com sua culinária à base de cannabis, regada a infusões de tetrahidrocanabinol e molhos de canabidiol.

Cozinhando com Nadiya (29/4/2020)

Nesta série de gastronomia, Nadiya Hussain traz dicas brilhantes, ingredientes fantásticos e delícias rápidas, ideais para economizar tempo sem estragar o apetite.

Filmes

Coffee & Kareem (3/4/2020)

Policial certinho, Coffee tenta ser legal com o filho da namorada e acaba descobrindo uma conspiração criminosa. Agora, a enrascada é certa.

La casa de papel: O Fenômeno (3/4/2020)

Entenda por que, no mundo todo, La casa de papel provocou uma onda de entusiasmo por um grupo carismático de ladrões e seu professor.

Um Amor, Mil Casamentos (10/4/2020)

Em diferentes versões do mesmo dia, Jack encara convidados difíceis, o caos desenfreado e um potencial romance no casamento da irmã.

A Grande Luta (10/4/2020)

Munido de uma máscara mágica, um garoto de 11 anos entra em uma competição de luta livre. Muita confusão vem aí!

Sergio (17/4/2020)

Na sequência da invasão norte-americana ao Iraque, o diplomata da ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) enfrenta a missão mais traiçoeira de sua carreira.

Resgate (24/4/2020)

Tyler Rake (Chris Hemsworth) é um mercenário sem nada a perder, recrutado para resgatar o filho de um chefão da máfia que está na cadeia.

Ricos de Amor (30/4/2020)

Na empresa do pai, ninguém sabe que Teto é filho do dono. Mas as coisas se complicam quando ele se apaixona por Paula e lhe diz que veio de uma família pobre. Com Giovanna Lancellotti, Danilo Mesquita, Fernanda Paes Leme, Lellê e Bruna Griphao.

Mentiras Perigosas (30/4/2020)

Uma cuidadora sem dinheiro herda a propriedade do idoso que atendia. Mas a herança vem acompanhada de segredos sombrios, trapaças e perigos.

O Silêncio do Pântano (22/4/2020)

Um autor de romances policiais descobre ligações entre políticos e a máfia local em Valência, na Espanha, e se envolve em um sequestro real. Com Pedro Alonso (La Casa de Papel).

Tigertail (10/4/2020)

Em Nova York, Grover (Tzi Ma) reflete sobre um amor do passado e sua partida de Taiwan, para onde ele voltaria anos depois com a filha Angela.

Um Senhor Estagiário (1/4/2020)

Estressada com o mundo da moda, a empresária Jules (Anne Hathaway) recebe ajuda e inspiração de quem menos esperava: Ben (Robert De Niro), um estagiário viúvo e septuagenário.

O Estranho que Nós Amamos (12/4/2020)

Durante a Guerra Civil dos EUA, um soldado se refugia numa escola para meninas. Sua chegada desperta tensões sexuais, causa disputas e acaba com o sossego do lugar. Direção de Sofia Coppola. Com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Elle Fanning.

Feito na América (26/4/2020)

Um piloto vira informante da CIA e usa seus contatos no governo para contrabandear cocaína para Pablo Escobar. Com Tom Cruise.

Atômica (12/4/2020)

Com a morte de mais um espião, a agente Lorraine Broughton precisa encontrar um importante documento desaparecido, descobrir quem é o traidor e ainda sair dessa viva. Com Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman.

Gostosas, Lindas & Sexies (30/4/2020)

Quatro amigas trocam dicas para procurar e manter relacionamentos no Rio de Janeiro, uma cidade tão glamourosa quanto elas. Com Carolinie Figueiredo, Cacau Protásio, Lyv Ziese e Mariana Xavier.

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa (1/4/2020)

Após seu sucesso no evento Miss Estados Unidos, a agente do FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) entra novamente em ação quando a vencedora do concurso e o apresentador são sequestrados.

Pai em Dose Dupla (27/4/2020)

Um padrasto bem intencionado recebe o ex-marido machão de sua mulher. O que era uma visita de família logo descamba em uma guerra de pai contra pai. Com Mark Wahlberg e Will Ferrell.

Pai em Dose Dupla 2 (27/4/2020)

A vida ia muito bem para esses dois pais dividindo a criação dos filhos, até chegarem os avôs. Um machão durão e o outro mole demais. Com Mark Wahlberg, Will Ferrell, John Lithgow e Mel Gibson.

Forrest Gump (1/4/2020)

Tom Hanks estrela como Forrest Gump, um homem ingênuo que se vê envolvido em quase todos os principais eventos das décadas de 60 e 70.

Clube dos cinco (10/4/2020)

O atleta, o nerd, o marginal, a princesa e a maluca rompem as barreiras sociais de um colégio durante o castigo de sábado.

Encontro marcado (10/4/2020)

Quando a morte chega para um grande magnata, ele lhe faz uma proposta: ser seu acompanhante em umas "férias" entre os vivos em troca de mais alguns dias de vida. Com Brad Pitt e Anthony Hopkins.

Tubarão (10/4/2020)

Steven Spielberg criou esse sucesso da adaptação do romance de Peter Benchley sobre um grande tubarão branco que aterroriza a cidade fictícia de Amity Island.

Tubarão 2 (10/4/2020)

Quando Amity Island começa a recuperar-se dos ataques de um tubarão assassino, mergulhadores desaparecidos e um acidente de barco fazem o chefe da polícia pensar no pior.

Tubarão 3 (10/4/2020)

Quando um filhote de tubarão branco entra em um parque temático, o diretor decide mantê-lo para uma nova atração, mas logo a mãe furiosa chega espalhando o pânico.

Tubarão 4: A vingança (10/4/2020)

Após outro ataque mortal de um tubarão, Ellen Brody se cansa de Amity Island e se muda para o Caribe, mas um grande tubarão branco a segue até lá.

Documentários e Especiais

Maurício Meirelles: Levando o Caos (16/4/2020)

O comediante Maurício Meirelles arranca risadas da plateia neste especial de stand-up gravado em São Paulo.

O DNA da Justiça (15/4/2020)

O Projeto Inocência revela os erros de uma série de condenações criminais equivocadas e traz à tona as injustiças impostas às vítimas e aos acusados.

Atrás da Estante (22/4/2020)

Durante quase quatro décadas, o discreto casal Karen e Barry Mason comandou o Circus of Books, sex shop em Los Angeles que virou referência para a comunidade gay local.

Perícia Viciada (1/4/2020)

Os crimes chocantes de dois químicos detonam o sistema judicial e ofuscam a fronteira da justiça para advogados, policiais e milhares de detentos.

Secreto e Proibido (29/4/2020)

Ao se apaixonarem em 1947, duas mulheres (Pat Henschel e a jogadora de beisebol Terry Donahue) começaram uma jornada de 65 anos de amor e superação de preconceitos.

Clemência - A História de Cyntoia Brown (29/4/2020)

Com 16 anos, Cyntoia Brown é condenada à prisão perpétua. Mas questionamentos sobre seu passado, sua fisiologia e a própria lei põem sua culpa em xeque.

Crianças e Família

The Big Show Show (6/4/2020)

O ex-lutador de luta livre Big Show está fora dos ringues, pronto para um desafio ainda maior: criar três filhas com a esposa na Flórida.

Os Irmãos Willoughby (22/4/2020)

Nesta animação, quatro crianças abandonadas pelos pais egoístas aprendem a adaptar seus valores antiquados ao mundo contemporâneo.

Spirit - Cavalgando Livre: Academia de Equitação (3/4/2020)

Na nova fase de Lucky e sua turma, as meninas deixam Miradero para trás e vão viver na prestigiosa Academia de Equitação Costa dos Palominos.

StarBeam (3/4/2020)

Uma garota com superpoderes, o amigo geek e uma gaivota protegem sua cidade à beira-mar.

4 Contra o Apocalipse: Livro 2 (17/4/2020)

Jack, June, Quint e Dirk partem para encontrar os zumbis perdidos, retomar a cidade e talvez – apenas talvez – cavar um lugar na turma dos descolados.

Oi Ninja: Temporada 2 (24/4/2020)

Baseado no livro de N.D. Wilson e Forrest Dickison, Oi Ninja traz os melhores amigos Wesley e Georgie resolvendo problemas e salvando o dia como pequenos ninjas.

O Pequeno Stuart Little 2 (15/4/2020)

Acompanhe o adorável rato Stuart em suas engraçadas desventuras com seu irmão humano George, nesta agitada sequência do grande sucesso de 1999.

Barbie Dreamhouse Adventures: Roberts Arrasando!: Temporada 1 (17/4/2020)

A família Roberts vai até a Costa Rica para investigar a lenda de uma sereia. Barbie começa a trabalhar em um parque aquático comandado por um chefe desonesto.

Todos os trilhos levam a Roma (17/4/2020)

Depois de saber um pouco sobre a história da Itália, Thomas tenta demonstrar seu conhecimento. Mas sua curiosidade acaba o levando até uma mina cheia de desafios.

Minas do Mistério (17/4/2020)

Entre tesouros escondidos e locais históricos da Itália, Thomas quer fazer sua própria descoberta e embarca em uma jornada atrás de uma antiga lenda.

Anime

Hi Score Girl: Temporada 2 (9/4/2020)

Eles sobreviveram à escola e treinaram duro no fliperama. É hora de Haruo, Akira e seus amigos enfrentarem o desafio final.

Drifting Dragons (30/4/2020)

Com dragões no cardápio, a tripulação da Quin Zaza parte em uma caçada. Se fracassarem, o estômago vazio será o menor dos problemas.

Coleção Studio Ghibli

Da Colina Kokuriko (1/4/2020)

O Japão se prepara para sediar as Olimpíadas, e Shun, um repórter da escola, luta para salvar um clube, ameaçado por autoridades que só pensam no progresso.

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1/4/2020)

Lançamentos imobiliários estão expulsando os guaxinins selvagens de Tama Hills. Mas eles estão se preparando para revidar.

Vidas ao Vento (1/4/2020)

O mestre da animação Hayao Miyazaki conta uma história inspirada na vida de Jiro Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra.

As Memórias de Marnie (1/4/2020)

Ao passar as férias numa cidade onde nada acontece, Anna faz amizade com uma garota que mora em uma casa deserta. Mas será que o vínculo entre elas é real?

HBO GO

Insecure (12/4/2020)

Nesta temporada, as personagens principais de Insecure enfrentam as consequências das decisões tomadas anteriormente. Issa se dedica a um projeto fascinante; Molly vive um relacionamento de verdade pela primeira vez; Lawrence descobre o que a ascensão significa para ele; e o novo bebê de Tiffany traz uma dinâmica diferente para o grupo de amigos. Agora, elas estão reavaliando seus relacionamentos, tanto os novos quanto os antigos, em um esforço para descobrir quem as acompanhará daqui em diante.

Run (12/4/2020)

Escrita e produzida por Vicky Jones (cocriadora de Fleabag), Run estreia domingo, 12 de abril. Com episódios de meia hora, a série conta a história de uma mulher que tem a vida virada de cabeça para baixo quando recebe uma mensagem de texto de seu antigo namorado da faculdade, convidando-a a largar tudo e encontrá-lo em Nova York para cumprir um pacto que fizeram 17 anos antes.

Entre Homens (19/2/2020)

Composta por quatro episódios de uma hora, Entre Homens se passa na década de 90 no submundo de Buenos Aires, onde não há diferenças entre santos e pecadores. Uma festa que deu errado, um assassinato que deve ser encoberto e um vídeo perdido levarão a um caminho de vingança, sangue e ilegalidade.

I Know This Much Is True (27/4/2020)

A série, ambientada na fictícia cidade de Three Rivers, Connecticut, mostra Dominick e Thomas (irmãos gêmeos interpretados por Mark Ruffalo, também produtor executivo da série) em diferentes estágios de suas vidas, desde o início dos anos 90 até a chegada dos irmãos à meia-idade, passando por flashbacks de Dominick em sua infância e juventude.

Globoplay

Amazon Prime Video