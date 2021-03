Streaming em abril de 2021: O que ver na Netflix, Disney+, Telecine e outras plataformas

O mês de abril está chegando e, com ele, muitas novidades para o público conferir no streaming. Como de costume, a equipe do Estadão reúne as as principais estreias de séries, filmes e documentários que passam a estar disponíveis nas plataformas.

Na lista abaixo, confira as novidades dos principais serviços (Netflix, Disney+, HBO Go, Amazon Prime Video, Belas Artes À La Carte, Starzplay, Telecine. Filme Filme, Mubi, NetMovies, Cinema Digital) para abril de 2021, com as sinopses fornecidas pelas empresas exibidoras.

AMAZON PRIME VIDEO

30/4

Sem Remorso

Uma explosiva história da origem do herói John Clark - um dos personagens mais populares do universo Jack Ryan, criado pelo autor Tom Clancy. Quando um esquadrão de soldados russos mata sua família em retaliação ao seu papel em uma operação ultrassecreta, o chefe John Kelly (Michael B. Jordan) persegue os assassinos a todo custo. Unindo forças com um companheiro da marinha (Jodie Turner-Smith) e um sombrio agente da CIA (Jamie Bell), a missão de Kelly involuntariamente expõe uma conspiração secreta que ameaça envolver os EUA e a Rússia em uma grande guerra. Dividido entre a honra pessoal e a lealdade ao seu país, Kelly deve lutar sem nenhum remorso contra seus inimigos se quiser evitar um desastre e expor as figuras poderosas por trás da conspiração.

BELAS ARTES À LA CARTE

1º/4

Respiro (Respiro) - Itália, 2002, Drama, 95min

Grazia vive em uma Ilha na Itália com seu marido e seus três filhos. A pequena população da vila de pescadores a consideram louca e pressionam seu marido para que o mesmo a interne em uma intituição. Ele se recusa mas mesmo assim Grazia foge. Direção: Emanuele Crialese. Elenco: Valeria Golino, Vincenzo Amato, Francesco Casisa.

O Grande Motim (Mutiny on the bounty) - EUA, 1935, Aventura, 132min

O primeiro imediato Fletcher Christian lidera uma revolta contra seu comandante sádico, Capitão Bligh, nesta clássica aventura marítima, baseada no motim de 1788 da vida real. Direção: Frank Lloyd. Elenco: Charles Laughton, Clark Gable, Franchot Tone.

Sonho sem fim - Brasil, 1986, Biografia, 93min

A história de um dos pioneiros do cinema brasileiro, Eduardo Abelim, desde o início da carreira, no Rio de Janeiro, até as filmagens da Revolução de 1930. Para divulgar seus filmes, Abelim até fazia acrobacias de carros, dava aulas de ocultismo e dava orientações sobre assuntos místicos. Direção: Lauro Escorel. Elenco: Carlos Alberto Riccelli, Luiz Carlos Arutin, Vicente Barcellos, Débora Bloch

O Palhaço do Batalhão (At war with the army) - EUA, 1950, Comédia, 93min

Alvin Corwin é o homem inferior no totem e vai de um acidente a outro em um campo de treinamento do exército na Segunda Guerra Mundial. Direção: Hal Walker. Elenco: Dean Martin, Jerry Lewis, Mike Kellin.

8/4

Você Merece Um Amor (You deserve a Lover) - França, 2019, Comédia, 102min

Depois da infidelidade de Rémi, Lila tem dificuldade em lidar com o rompimento. Um dia, ele anuncia que viajará sozinho para a Bolívia para tentar entender seus erros. Direção: Hafsia Herzi. Elenco: Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte.

Matar a todos (Matar a todos) - Uruguai | Argentina, 2007, Drama, 92min

O químico chileno Eugenio Berríos, procurado por sua relação com os crimes durante a ditadura militar em seu país, é sequestrado. A advogada Julia Gudari está investigando seu desaparecimento e teme que o general Gudari, seu pai, esteja envolvido no caso. O filme mostra a relação entre pai e filha. Direção: Esteban Schroeder. Elenco: Claudio Arredondo, Roxana Blanco, Jorge Bolani.

Laura (Laura)- EUA, 1944, Drama, 88min

Um detetive de polícia se apaixona pela mulher cujo assassinato ele está investigando. Direção: Otto Preminger. Elenco: Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb e Vincent Price.

Culpado por Suspeita (Guilty By Suspicion) - EUA, 1991, Drama, 105min

Nos anos 50, David Merrill é um cineasta chamado a prestar depoimento para um comitê que investiga atividades ligadas ao regime comunista, mas se nega a cooperar porque não quer prejudicar um amigo. Ele é incluído na lista que circula em Hollywood e que cita nomes de profissionais suspeitos de ter relações com o comunismo e não devem ser contratados. Surge o dilema: ajudar o amigo ou retomar sua carreira? Direção: Irwin Winkler. Elenco: Robert De Niro, Annette Bening, George Wendt e Martin Scorsese.

9/4

Medeia por Consuelo de Castro - Brasil, 2021, Drama

Medeia por Consuelo de Castro conta a versão do famoso mito grego reescrito por uma mulher. Deusa, guerreira, amante e mãe, Medeia sofre uma traição política além da traição amorosa. Renegada após suas grandes conquistas para ajudar Jasão, vai até às últimas consequências para se vingar e retomar a sua vida. Direção: Gabriel Fernandes e Bete Coelho. Elenco: Bete Coelho, Luiza Curvo, Michele Matalon, Roberto Áudio.

15/4

O Manipulador de Paixões (L'ours en peluche) - Itália, 1994, Drama, 105min

Médico mulherengo e casado começa a receber ameaças de morte. É quando decide reavaliar sua conduta em busca de uma paixão mais segura. Baseado em obra de Georges Simenon. Direção: Jacques Deray. Elenco: Alain Delon, Laure Killing, Regina Bianchi.

O Legado Estratégico de Juan Peron (El legado estratégico de Juan Peron)- Argentina, 2016, Documentário, 103min

Documentário que recupera gravações inéditas e documentos históricos sobre o general e ex-presidente argentino Juan Domingo Perón, com o objetivo de resgatar seu projeto político na atualidade. Direção: Fernando E. Solanas.

5 É o Número Perfeito (5 è il numero perfetto)- Itália, 2019, Crime, 100min

O filme segue Peppino (Toni Servillo), um velho assassino em uma Nápoles de 1970, forçado a voltar em ação pelo assassinato de seu filho. Esse trágico acontecimento também suscita reflexões sobre a vida e a sociedade em todos os personagens. Direção: Igor Tuveri. Elenco: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso.

Sommersby: O Retorno de um Estranho (Sommersby) - França | EUA, 1993, Drama, 114min

Jack Sommersby, dado como morto na Guerra Civil Americana, reaparece em casa após seis anos. Antes rude e amargurado, Jack agora é gentil e dedicado. A drástica mudança intriga sua esposa, Laurel, e os vizinhos. Enquanto Laurel se apaixona cada dia mais pelo "novo" marido, os demais moradores da região, certos de que há algo errado nessa história, tentam desvendar o mistério. Direção: Jon Amiel. Elenco: Richard Gere, Jodie Foster, Lanny Flaherty.

29/1

A Morte Num Beijo (Kiss me deadly)- EUA, 1955, Crime, 106min

O detetive particular Mike Hammer (Ralph Meeker) é surpreendido numa estrada por Christina (Cloris Leachman), uma loira que veste apenas um sobretudo. Ele dá carona à desesperada jovem, mas os dois acabam perseguidos, agredidos e jogados de um penhasco. Mike sobrevive e decide investigar o crime. Direção: Robert Aldrich. Elenco: Ralph Meeker, Albert Dekker, Paul Stewart.

India song (India song) - França, 1975, Drama, 120min

Anne-Marie Stretter é casada com vice-cônsul francês e vive em Cálcuta, cansada da opressão do país estrangeiro, entra em colapso por angústia e aborrecimento. Isolada dentro da embaixada, ela acumula encontros sexuais e rejeita apenas o marido, que parece não se importar. Direção: Marguerite Duras.

Um Parte, Outro Fica (Un reste, L'autre part)- França, 2004, Drama, 109min

Sobre dois casais, amigos de longa data, nos quais ambos os maridos têm casos bem antigos. Direção: Claude Berri. Elenco: Nathalie Baye, Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg.

Do Outro Lado da Lei (El bonarense)- Argentina, 2002, Drama, 105min

Sinopse: O chaveiro Zapa participa de um assalto a mando do patrão e depois é forçado a fugir para Buenos Aires, para evitar a prisão. Lá, ele se torna um bonaerense, membro da força policial mais corrupta da Argentina.Direção: Pablo Trapero. Elenco: Jorge Roman-Zapa, Dario Levy, Mimi Arduh, Hugo Anganuzzi, Victor Hugo Carrizo.

MOSTRAS E FESTIVAIS

16 a 29/4

Cinefantasy

O festival, considerado o maior e o principal festival brasileiro de cinema fantástico, anuncia a seleção de filmes para a sua 11ª edição, que acontece de 16 a 29 de abril, online, na plataforma Belas Artes à La Carte. Esse ano o Festival recebeu mais de 780 filmes inscritos de 69 países, onde foram selecionados um total de 137 filmes, sendo 18 longas e 119 curtas-metragens de 32 países dos 5 continentes.

22 a 30/4

Festival Cinema Brasileiro: Anos2010 10 Olhares

O que o cinema nacional pode dizer sobre o país da última década? O festival resgata a produção desse período e joga luz sobre o estado do presente a partir do passado recente. Longas, médias e curtas, divididos em 10 segmentos temáticos, cada um com curadores específicos, exploram esse período de ebulição da nossa cinematografia, que contou com um número inédito de mulheres e minorias (como realizadores negros e indígenas) envolvidas na produção cinematográfica. Os filmes aqui selecionados refletem e fazem refletir sobre os conturbados anos que culminaram na eleição de um governo declaradamente contrário ao fomento cultural de seu país.

CINEMA DIGITAL

1/4

Terminal Sul - Luta pela Liberdade (Terminal Sud) | Drama

Em um país mergulhado em um conflito armado, um médico tenta cumprir seu dever contra todas as probabilidades, até o dia em que seu destino vira de cabeça para baixo. Direção e roteiro: Rabah Ameur-Zaïmeche. Elenco: Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi

8/4

Uma Mulher Inesquecível (A Fish Swimming Upside Down) | Drama

Andrea é uma mulher no início de seus 40 anos e com um passado desconhecido. Quando Phillip e seu filho Martin se apaixonam por ela ao mesmo tempo, Andrea acaba no meio de um complexo triângulo amoroso, rodeado por expectativas, medos e questionamentos. Enquanto passam um verão juntos, a relação entre os três se torna cada mais destrutiva e cheia de culpa. Direção: Eliza Petkova. Elenco: Nina Schwabe, Henning Kober, Theo Trebs

15/4

O Pombo - Um Refúgio para Sobreviver (Güvercin aka The Pigeon) | Drama

Um adolescente com dificuldades sociais se refugia no telhado para cuidar de seus pombos de estimação. Resguardado em uma redoma enquanto o mundo exterior parece cada vez mais hostil, o garoto lida com as peculiaridades de seu processo de amadurecimento enquanto a vida adulta se aproxima. Direção: Banu Sivaci. Elenco: Demet Genç, Evren Erler, Kemal Burak Alper, Ruhi Sari

22/4

Doce Obsessão (Méprises aka Dissonance) | Suspense

Um thriller psicológico que apresenta diferentes pontos de vista sobre a relação entre Françoise, uma mulher bonita, mas frágil, e o médico Lepage, um homem amargurado, opressor e ciumento. Presa há três anos no casamento, Françoise é vigiada onde quer que vá pelo marido, que sabe dos diversos amantes que a esposa tem. Porém, o mais recente deles, Jacques, torna-se a gota d'água para Lepage, que planeja uma vingança diabólica. Direção: Bernard Declercq. Elenco: Moanna Ferré, Pascal Greggory, André Pasquasy

29/4

Segredos de Família (Skipping Stone) Drama

A história de uma jovem que tenta aceitar a morte de seu irmão e acaba encontrando uma forte amizade com o melhor amigo dele.

DISNEY+

2/4

O Reino da Baleia Azul

A baleia azul é um dos maiores animais da Terra, porém é difícil de encontrar ou segui-los. Inclusive desconhecemos alguns dos lugares onde dão a luz. Junte-se a cientistas em uma missão revolucionária para identificar e marcar baleias que migram da Califórnia para um ponto conhecido como Domo Térmico de Costa Rica e descubra imagens inesquecíveis e novas perspectivas.

16/4

Big Shot: Treinador de Elite

Depois de ser expulso da NCAA, o enérgico treinador de basquete Korn (John Stamos, Full House) aceita um emprego em uma escola secundária para mulheres. Sua nova equipe requer que coloquem em prática habilidades que não usam frequentemente, como: empatia e vulnerabilidade. Ao aprender a se conectar com suas jogadoras, Marvyn começa a se tornar a pessoa que sempre esperou. As meninas aprendem a levarem-se mais a sério, encontrando o seu equilíbrio dentro e fora do campo.

As Várias Faces da Terra

National Geographic: As Várias Faces da Terra leva os espectadores a uma viagem como nenhuma outra, pois os transportam a uma ampla variedade de lugares coloridos e relaxantes do mundo. O público viaja a geleiras celestes, desertos áridos, selvas frondosas e metrópoles vibrantes para escapar da cacofonia da vida cotidiana. Cada "ciclo" dá aos espectadores a oportunidade de relaxar e se renovar, enquanto o som da música e do mundo natural os inunda.

Greta: O Futuro é Hoje

Greta: O Futuro é Hoje conta a história da vida de Greta Thunberg, a garota sueca cuja ações inspiraram um movimento global que promove como nunca antes a luta real contra a mudança climática.

22/4

O Segredo das Baleias

Produção leva os espectadores às profundezas da cultura das baleias para experimentar suas extraordinárias habilidades de comunicação e as intrincadas estruturas sociais de cinco espécies diferentes de baleias: orcas, corcundas, belugas, narvais e cachalotes. Filmadas durante três anos em 24 locais, ao longo desta épica viagem, descobrimos que as baleias são mais complexas e parecidas conosco do que imaginamos.

23/4

Raya e o Último Dragão

Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Passaram-se 500 anos até que esses mesmos monstros voltassem e agora a humanidade depende de Raya, uma guerreira independente que precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com os Drunn. Ao longo de sua viagem, Raya aprende que além do dragão também é preciso mais uma coisa para salvar o mundo: confiança.

23/4

Photo Ark - Segunda temporada

Esta série de história natural acompanha Joel Sartore, fotógrafo da National Geographic, em sua extensa missão de fotografar alguns dos animais mais raros do mundo. As impressionantes tomadas de estudo de mais de 5 mil espécies compõem Photo Ark, o projeto que Joel leva adiante há 25 anos para documentar animais antes de sua extinção.

FILME FILME

1/4

É Apenas o Fim do Mundo

Direção de Xavier Dolan com Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux e Gaspard Ulliel. Um escritor vai ao encontro de sua família após 12 anos para informá-los que irá morrer em breve. O passado ressurge de maneira implacável e a situação acaba saindo do controle.

Sociedade do Almoço

Documentário de Christian Tod. Há alguns anos, uma renda básica universal poderia ser considerada irrealizável. Hoje, intensas discussões ganham espaço em diversos campos políticos e científicos. Sociedade do almoço grátis aborda essa proposta e busca explicações, possibilidades e experimentos de implementação.

Sala 3

Quem matou Eloá de Lívia Perez

Em 2009, Lindemberg Alves, de 22 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada, Eloá Pimentel, de 15 anos, armado, mantendo-a refém por cinco dias. O crime foi amplamente transmitido pelos canais de TV. O filme traz uma análise crítica sobre a espetacularização da violência e a abordagem da mídia televisiva nos casos de violência contra a mulher, revelando um dos motivos pelo qual o Brasil é o sétimo num ranking de países que mais matam mulheres. Curta-metragem.

8/4

Sala 1

Tese sobre um homicídio

Direção de Hernán Goldfrid com Ricardo Darín. A vida do especialista em Direito Criminal, Roberto Bermúdez, se torna um caos quando ele se convence de que um de seus melhores alunos cometeu um assassinato em frente à faculdade. Ele está determinado a descobrir o que aconteceu, e inicia uma investigação que o fará pensar no preço da verdade.

Sala 2 - documentário

A Odisseia Iraquiana de Samir

Estima-se que de quatro a cinco milhões de iraquianos vivam hoje fora do Iraque. O cineasta Samir nasceu em Bagdá e vive na Suíça desde criança, e membros de sua família estão espalhados pelo mundo. Contando histórias de seus familiares, de partidas e perda de raízes, ele narra como o sonho iraquiano da construção de uma sociedade moderna e justa após a sua independência nos anos 1950 foi brutalmente frustrado: do colonialismo britânico aos golpes e contragolpes, da ditadura de Saddam Hussein à sua deposição pela invasão dos EUA e à imagem icônica de sua estátua sendo derrubada. Documentário.

15/4

Sala 1

A Comunidade

Direção de Thomas Vinterberg. O confronto entre os desejos pessoais, a solidariedade e a tolerância em uma comunidade dinamarquesa na década de 70. Elenco: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Lars Ranthe.

Sala 2

A Escala Humana

Documentário de Andreas M. Dalsgaard. 50% da população mundial vive em áreas urbanas. Até 2050 esse número chegará a 80%. Viver em uma megacidade é tanto encantador quanto problemático. Hoje enfrentamos escassez de petróleo, mudanças climáticas, solidão e diversos problemas de saúde devido ao nosso estilo de vida. Mas por que? O arquiteto e professor dinamarquês Jan Gehl estudou o comportamento humano em cidades ao longo de 40 anos. Ele documentou como cidades modernas repelem a interação humana e argumenta que podemos construir cidades de uma forma que leve em consideração necessidades humanas de inclusão e intimidade.

Sala 3

Waapa

Curta-metragem de David Reeks, Paula Mendonça e Renata Meirelles. Um mergulho inédito na infância Yudja e os cuidados que acompanham seu crescimento. O brincar, a vida comunitária e as influências de uma relação espiritual com a natureza na organização do corpo-alma dessas crianças.

22/4

Sala 1

Paris Pode Esperar

Direção de Eleanor Coppola com Diane Lane, Arnaud Villard e Alec Baldwin. Ao fazer uma viagem pela França, a esposa de um produtor de Hollywood precisa evitar os avanços do colega de seu marido. Baseado numa história vivida pela própria diretora e o seu marido, o diretor, Francis Ford Coppola.

Sala 2

Glauco do Brasil

Documentário de Zeca Britto. Mostra a vida e a obra do pintor gaúcho Glauco Rodrigues (1929-2004). Considerado por teóricos e artistas um dos maiores artistas plásticos do Brasil, a trajetória de Glauco é retratada por meio de uma série de entrevistas, imagens de arquivo e de depoimentos de críticos e amigos.

Sala 3

Colostro

Direção de Cainan Baladez, Fernanda Chicolet. As dificuldades e as frustrações enfrentadas por uma mulher após adotar um bebê. Ela tenta amamentar a criança mas, sem sucesso, acaba modificando a relação com o filho.

29/4

Sala 1

A Família

Direção de Gustavo Rondón Córdova. Na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, após sobreviverem a um ataque que matou 14 de seus companheiros, dois homens são acusados pelo governo de serem guerrilheiros. Elenco: Giovanny García, Reggie Reyes, Kirvin Barrios.

Sala 2

Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes

Documentário de Bruno Polidoro e Cacá Nazário. Conta a vida do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, com fragmentos de suas obras, depoimentos de amigos e visitas às cidades onde viveu.

Sala 3

Amnestia

Curta-metragem de Susanna Lira. Filme elabora uma remontagem sensível dos pedidos de desculpas emitidos pelas Caravanas da Anistia a todos e todas que tiveram suas vidas ou a de seus familiares afetadas pela Ditadura Civil-Militar no país (1964-1985). Como recurso estético, a obra utiliza apenas materiais de arquivo e é narrada por Paulo Abrão, ex Secretário Nacional de Justiça. Através deste ensaio poético, o filme pretende contribuir com os debates acerca da memória e reparação do processo político brasileiro.

GLOBOPLAY

12/4

Cabocla - Novela (2004)

Elenco: Vanessa Giácomo, Daniel De Oliveira, Regiane Alves, Danton Mello, Malvino Salvador, Carolina Kasting, Eriberto Leão,Maria Flor, Tony Ramos, Patrícia Pillar, Mauro Mendonça. Autores: Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. Direção: Ricardo Waddington.

26/4

Roda de Fogo - Novela (1986 - 1987)

Elenco: Tarcísio Meira, Bruna Lombardi, Renata Sorrah, Cecil Thiré, Eva Wilma, Paulo Goulart, Joana Fomm, Osmar Prado, Felipe Camargo, Isabela Garcia, Mayara Magri, Hugo Carvana. Autor: Lauro César Muniz. Direção: Dennis Carvalho.

28/4

Casa Kalimann - Série (2021)

13 episódios

HBO GO

11/4

The Nevers - Temporada 1

Nos últimos anos do reinado de Vitória, Londres é abalada por um fenômeno sobrenatural que dá a certas pessoas habilidades excepcionais. Independentemente do tipo de poder, todo mundo que passa a fazer parte desse grupo corre sérios perigos. Cabe à Amalia True (Laura Donnelly), uma viúva misteriosa e impulsiva, junto à Penance Adair (Ann Skelly), uma jovem inventora brilhante, proteger e abrigar esses "órfãos" habilidosos. Para isso, terão que enfrentar forças brutais determinadas a aniquilar sua espécie.

18/4

Mare Of Easttown - Episódio 1

Neste drama policial original da HBO, Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, detetive de uma pequena cidade na Pensilvânia que deve investigar um violento assassinato local. Conforme o lado sombrio da pequena comunidade vem à luz, a vida de Mare desmorona e relacionamentos familiares e tragédias do passado ressurgem para definir o presente.

A Black Lady Sketch ShoW T2 - Temporada 2

Série de comédia original da HBO de meia hora com sketches estrelados por um elenco de quatro mulheres afro-americanas e outras estrelas convidadas que interpretam dezenas de personagens dinâmicos em uma realidade mágica.

DOCUMENTÁRIOS

24/4

Sergio Mendes, In The Key Of Joy!

FILMES

1º/4

Twist

Produzido pelo Particular Crowd, sob o novo selo HBO Latin America Movies, Twist é uma versão moderna do romance de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerado um clássico da literatura. No elenco, Rafferty Law, filho do ator britânico Jude Law interpreta o protagonista Oliver Twist, um grafiteiro que embarca em uma jornada de autoconhecimento em busca de uma família.

3/4

Crime Sem Saída

Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe o desafio de encontrar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal executadas nos últimos anos.

15/4

Mortal Kombat Legends: A Vingança de Scorpion - Estreia no canal HBO Plus

Lord Raiden, protetor do reino da Terra, reúne os melhores lutadores para defendê-lo de Shang Tsung.

17/4

Ilha da Fantasia

Uma ilha mágica no Oceano Pacífico oferece aos visitantes a possibilidade de realizar sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião, Sr. Roarke, tais desejos podem não ser alcançados da maneira esperada.

LOOKE

1/4

Despedaçado (Broken) - Drama - 6 episódios

Sean Bean estrela como o enigmático e problemático, Padre Michael Kerrigan, que tenta manejar sua congregação através do Catolicismo na Inglaterra contemporânea.

7/4

Até que você me ame (Hippopotamus) Suspense

Ruby se encontra na pior das situações, presa em um porão, com suas pernas quebradas, sem memória de como chegou lá ou de quem é. Agora, sua única fonte de informação é Tom, o homem que a sequestrou. Ele diz que ela permanecerá em cativeiro até se apaixonar por ele. Ruby está focada em tentar escapar, mas Tom começa a ajudá-la a se lembrar de seu passado, o que a faz questionar tudo.

Paterson (Paterson) Comédia

O filme acompanha uma semana da rotina do motorista de ônibus Paterson, mostrando como o que poderia ser monótono ganha outros ares com a sensibilidade do rapaz para poesia e a empolgação de sua esposa Laura.

Valhalla - A Lenda de Thor (Valhalla) Fantasia | Suspense

As crianças vikings Røskva e Tjalfe embarcam em uma viagem de aventura, de Midgard a Valhalla com os deuses Thor e Loki. A vida em Valhalla, no entanto, acaba sendo ameaçada pelo temido lobo Fenrir e pelos arqui-inimigos bárbaros do deus, os Jotnar. Lado a lado com os deuses, os dois filhos devem lutar para salvar Valhalla do fim do mundo - Ragnarok.

14/4

Antes de Partir (The Etruscan Smile) Drama

Rory MacNeil (Brian Cox) é um escocês ranzinza que não dá a mínima para a opinião dos outros. Um dia ele descobre que tem poucos meses de vida, e sua possível salvação está em São Francisco. Contrariado, ele abandona a ilha onde sempre viveu e vai se hospedar na casa do filho, que não vê há anos e com quem tem uma relação conturbada. Mas um golpe do destino dá a Rory uma nova chance, não só com seu filho e seu neto, mas também com seu próprio coração.

15/4

HQUEM - A Arte de Desenhar Histórias - 13 episódios

A série HQUEM percorre os ateliês de 13 quadrinistas, em diferentes regiões do Brasil para mostrar como é feita a arte de desenhar histórias, dando um panorama abrangente do universo maravilhoso das histórias em quadrinhos brasileiras.

20/4

O Sonho de uma Família (Magari) Drama

A história de uma família dividida, vista pelo olhar da jovem Alma, de 9 anos, e de seus dois irmãos mais velhos. A mãe, uma francesa rica e tradicional, e o pai, um italiano falido, ausente e nada convencional, se divorciaram há anos. As crianças vão passar alguns dias com o pai na Itália, e ele não faz ideia de como cuidar de si, quanto mais dos filhos. A situação é complicada, mas, apesar das dificuldades e tensões diárias, a pequena Alma continua a acreditar que um dia, talvez, a sua família possa a ficar junta novamente.

Ripper Street - 3ª Temporada (Ripper Street - Season) - Suspense

Um desastre em uma locomotiva causa a morte de 55 pessoas, e os destroços caem em cima da Divisão H, na Leman Street. No meio dos escombros há provas de crimes que ameaçam desmascarar Reid e destruir seu comando sobre a Divisão H. Agora sob ameaça, não há limites para o que Reid possa fazer em busca de vingança.

28/4

Copperman - Um Herói Especial (Copperman) - Drama

Anselmo, um homem com espectro autista, sonha em ser um super-herói desde que era pequeno para poder proteger quem ele ama. Agora que é adulto, ele começa sua jornada para defender os fracos e os necessitados e também reencontrar seu amor de infância.

Fazendo as pazes com o Passado (A Country Called Home) - Drama

Após anos sem saber de seu pai, Ellie recebe uma ligação para lhe informar que ele se encontra gravemente doente. Mesmo com todo o rancor por seus atos passados, Ellie decide viajar para o Texas, onde seu pai agora vive. Lá a jovem conhece Reno, um transexual corajoso e adorável, e descobre muito sobre a vida, sobre pais e sobre consequências.

Vidas Cruzadas - A Vida Íntima de Pippa Lee (The Private Lives of Pippa Lee) - Drama

Pode-se dizer que Pippa Lee tem uma vida excelente. Aos 50 anos, mora em uma boa casa, é casada com um brilhante editor 30 anos mais velho e mãe orgulhosa. Até o dia em que seu marido decide que está na hora da aposentadoria e de sair de Nova York. Para embolar de vez, ele também arruma uma amante, bem mais jovem do que ela. Mas as coisas realmente fogem ao controle quando ela começa a ter reações tão diferentes das que tinha quando levava uma vida pacata. E agora, seu mundo, sua vida tranquila, sua família e tudo o que ela ama está ameaçando ruir.

MUBI

2/4

Apaixonante. O Cinema de Wong Kar Wai

Em comemoração aos 20 anos de lançamento de Amor à Flor da Pele, o especial dedicado a Wong Kar Wai, um dos grandes cineastas da atualidade, traz em abril cinco dos seus mais celebrados trabalhos. Em restaurações inéditas supervisionadas pelo próprio diretor, o público brasileiro tem a oportunidade de se apaixonar - ou ter o coração partido - por Amores Expressos (Chungking Express), Eros (The Hand), Anjos Caídos (Fallen Angels), 2046 - Os Segredos do Amor (2046) e Felizes Juntos (Happy Together).

9/4

Songs My Brother Taught Me

Longa de estreia da cineasta Chloé Zhao (Nomadland) narra a doce e sensível relação entre dois irmãos. Aclamado pela crítica e indicado ao prêmio Câmera de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes em 2015, o longa foi rodado dentro da reserva indígena de Dakota do Sul e conta com um incrível elenco não profissional.

29/4

Irma Vep

Estrelando a talentosa Maggie Cheung e Jean-Pierre Léaud, Irma Vep narra a história e os desastres por trás da refilmagem de um clássico do cinema mudo, Les Vampires. Uma meditação sobre o estado da indústria cinematográfica francesa, o longa fez sua grande estreia na sessão Um Certo Olhar do Festival de Cannes, em 1996. Direação de Olivier Assayas.

11/4

Redemoinho

Os filmes do cineasta mineiro José Luiz Villamarim são sempre um grande sucesso de público e crítica. Neste mês, a MUBI convida o público a se aprofundar ainda mais no cinema nacional: Redemoinho, estrelando Dira Paes, Irandhir Santos e Julio Andrade, ganhou o prêmio especial do júri no Festival do Rio e narra a história de um reencontro entre dois amigos que se torna um arriscado acerto de contas.

4/4

Technoboss

Exibido no Festival de Locarno e na 43ª Mostra Internacional de São Paulo, Technoboss é considerado por muitos críticos como o melhor longa de João Nicolau. Uma tour de force de um sexagenário, o longa mistura os melhores elementos encontrados nos road movies, musicais e romances.

8/4

Mulheres Independentes: O Cinema Pioneiro de Márta Mészáros

A pioneira autora do cinema feminista, Márta Mészáros, também a primeira mulher a vencer o Urso de Ouro em Berlim, completa 90 anos em 2021. Em sua homenagem, a MUBI traz um especial com dois de seus grandes filmes: Don't Cry, Pretty Girls! e Nine Months.

6/4

Sessão Dupla: Jessica Sarah Rinland

A emocionante jornada cinematográfica da artista argentina-britânica Jessica Sarah Rinland explora a intersecção entre natureza e preservação. Esta sessão dupla de estreias exclusivas no streaming apresenta duas impactantes obras filmadas em 16mm: o média-metragem Black Pond e seu primeiro longa Those That, At A Distance, Resemble Another.

EXCLUSIVOS MUBI

3/4

Malmkrog (Cristi Puiu, 2020)

A Mubi tem o prazer de apresentar a estreia digital exclusiva da mais recente obra-prima da romena Cristi Puiu. Em Malmkrog, acompanhe uma reunião de véspera de Natal na Fin de Siècle Transilvânia, onde cinco aristocratas se envolvem em um debate filosófico animado sobre grandes questões, enquanto cresce uma tensão cada vez mais violenta entre eles.

13/4

Cuatro Paredes (Matthew Porterfield, 2021)

O aclamado cineasta independente Matthew Porterfield, cujos filmes anteriores estrearam em Sundance, Berlim e San Sebastian, fará a grande estreia de Cuatro Paredes, seu novo curta-metragem, filmado no México e estrelado por Bárbara López, na MUBI.

20/4

Red Moon Tide (Lois Patiño, 2020)

O aclamado longa-metragem do autor espanhol Lois Patiño estreia com exclusividade na MUBI. Em Red Moon Tide, um mergulhador, que recupera corpos de naufrágios na costa da Galícia, desaparece repentinamente, e então os moradores de toda a sua cidade litorânea, vivos e mortos, iniciam o difícil processo de luto.

27/4

Labyrinth of Cinema (Nabuhiko Ôbayashi, 2019)

Este passeio final alucinatório do diretor cult japonês Nabuhiko Ôbayashi chega, com exclusividade, à MUBI. Labyrinth of Cinema faz do cinema uma metáfora potente: e se as salas de cinema fossem máquinas do tempo? Neste longa, prepare-se para rastrear um grupo de adolescentes que é transportado de volta para momentos-chave da história do Japão, contada em estilo caleidoscópico.

NETFLIX

SÉRIES

Sombra e Ossos (23/4/2021)

Em um mundo destruído pela guerra, a órfã Alina Starkov descobre que tem poderes extraordinários e vira alvo de forças sombrias.

Meu Pai e Outros Vexames (14/4/2021)

Um pai solo (Jamie Foxx), dono de uma empresa de cosméticos, precisa aprender a lidar com a filha adolescente que foi morar com ele. Direção de Ken Whittingham.

O Paraíso e a Serpente (2/4/2021)

Nos anos 1970, o impiedoso assassino Charles Sobhraj ataca viajantes que exploram a "trilha hippie" do Sudeste Asiático. Baseada em fatos reais.

The Circle: EUA: Temporada 2 (14/4/2021)

Nesse jogo de tramoias e estratégias, um novo grupo de amigos e rivais se conecta e compete pelo prêmio.

Luis Miguel - A Série: Temporada 2 (18/4/2021)

Enquanto a carreira decola, a vida pessoal de Luis Miguel (Diego Boneta) se descontrola: traições, revelações chocantes e uma perda terrível.

O Inocente (30/4/2021)

Um crime acidental enche a vida de um homem de intrigas e assassinatos nesta série espanhola. Quando finalmente ele encontra o amor e a liberdade, uma ligação traz esse pesadelo de volta.

Pet Stars (30/4/2021)

Com a ajuda de empresários ambiciosos, esses pets mimados (e seus donos) ganham fama nas redes sociais - e pilhas de dinheiro.

Grite, Você Está Sendo Filmado: Temporada 2 (1/4/2021)

Casas assombradas, necrópoles de arrepiar e muito mais: Gaten Matarazzo chegou com novas pegadinhas que vão fazer você morrer... de rir!

Dinheiro Fácil: A Série (7/4/2021)

Ambição, sedução e obsessão envolvem as vidas de três pessoas em uma desesperada e sinistra busca por riqueza.

Labirinto do Medo (16/4/2021)

Um escritor traumatizado pela morte da irmã volta à África do Sul para investigar uma série de eventos paranormais para seu novo livro.

Law School (14/4/2021)

Depois de um terrível incidente assombrar a universidade, um professor de Direito e seus alunos ambiciosos colocam a justiça à prova nesta série coreana.

Apaixonados na Cidade(28/4/2021)

Depois de viver um romance na praia, um arquiteto tenta encontrar a mulher que fisgou seu coração nas ruas de Seul, na Coreia do Sul.

Sexify (28/4/2021)

Para criar um aplicativo de sexo, uma jovem e suas amigas decidem explorar o mundo da intimidade e acabam descobrindo muito sobre elas mesmas.

Casamento sem Filtro (7/4/2021)

A comediante Jamie Lee usa sua experiência para ajudar casais apaixonados, dando dicas úteis e irreverentes de como organizar um casamento.

Um Mágico Nada Incrível: Temporada 2 (30/4/2021)

Os Morales e os Orduz nunca imaginaram que teriam que dividir o mesmo teto. Mas não importa onde se escondam, o capitão González está determinado a encontrá-los nesta série colombiana.

FILMES

Esquadrão Trovão (9/4/2021)

Duas amigas de infância se reencontram e acabam formando uma dupla de super-heroínas quando uma delas cria uma fórmula que dá superpoderes a pessoas comuns. Com Melissa McCarthy e Octavia Spencer.

Alma de Cowboy (2/4/2021)

Um adolescente rebelde vai morar com o pai durante o verão e descobre um lar numa comunidade de caubóis negros da Filadélfia, nos Estados Unidos. Um filme de Ricky Staub com Idris Elba.

Amor e Monstros (14/4/2021)

Sete anos depois de sobreviver a um verdadeiro apocalipse, o azarado Joel (Dylan O'Brien) sai do bunker subterrâneo para tentar voltar com a ex neste filme que acaba de ser indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais.

Radioactive (15/4/2021)

Movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie Curie (Rosamund Pike) embarca em uma jornada científica com o marido, Pierre (Sam Riley). Juntos, eles fazem descobertas que vão mudar o mundo. Um filme de Marjane Satrapi.

A Força da Natureza (1/4/2021)

Ao evacuar um condomínio devido a um furacão, policiais se unem a um grupo de moradores para enfrentar criminosos que invadem o local em busca de 55 milhões de dólares. Estrelando Mel Gibson e Kate Bosworth.

O Informante (29/4/2021)

Depois de uma missão fracassada, um informante do FBI é obrigado a continuar trabalhando infiltrado para desmantelar uma quadrilha, só que agora dentro da prisão.

Diga-me Quando (23/4/2021)

Will trabalha demais, mas decide largar a monotonia da vida em Los Angeles para realizar o último desejo do avô: visitar os principais pontos turísticos da Cidade do México e se apaixonar.

Os Segredos de Madame Claude (2/4/2021)

Na Paris dos anos 1960, a influência de Madame Claude vai além do mundo da prostituição - até que a chegada de uma jovem rica ameaça mudar tudo nesta série francesa.

A Lista de Schindler (1/4/2021)

Oskar Schindler gasta toda a sua fortuna para ajudar a libertar 1.100 judeus de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Produzido e dirigido por Steven Spielberg e vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1994.

Prenda-Me Se for Capaz (1/4/2021)

Um agente do FBI decide colocar o vigarista Frank Abagnale Jr. atrás das grades. Mas mantê-lo lá não será nada fácil. Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks.

Steve Jobs (1/4/2021)

Ao abordar três momentos cruciais da carreira de Steve Jobs, este filme biográfico mostra os pontos fracos e a audácia visionária do homem que criou o Mac. Estrelado por Michael Fassbender e Kate Winslet.

O Mentiroso (1/4/2021)

Depois que o desejo de aniversário de seu filho se torna realidade, um advogado mentiroso só consegue falar a verdade durante 24 horas. Com Jim Carrey.

A Travessia (1/4/2021)

Esta é a verdadeira história de Philippe Petit, que desafiou a morte e a lei ao atravessar uma corda bamba no alto das Torres Gêmeas em 1974. Estrelado por Joseph Gordon-Levitt.

O Garoto da Casa ao Lado (1/4/2021)

A bela e recém-divorciada Claire (Jennifer Lopez) se envolve com o amigo de seu filho adolescente, e as consequências são muito piores do que ela poderia imaginar.

Para os fãs de terror

À Espreita do Mal (21/4/2021)

Em busca de um adolescente desaparecido, o detetive de uma pequena cidade descobre que uma presença maligna perturba sua família. Estrelando Helen Hunt.

Fuja (2/4/2021)

Em busca de liberdade depois de um longo tratamento médico, a adolescente Chloe suspeita que a mãe esconde segredos sinistros. Com Sarah Paulson e Kiera Allen.

Vozes e Vultos (29/4/2021)

Um casal se muda da cidade grande para um pequeno vilarejo e acaba descobrindo o lado sombrio do casamento - e a história sinistra do novo lar.

RAMBO EM DOSE TRIPLA

Rambo - Programado Para Matar (1/4/2021)

John Rambo (Sylvester Stallone) é um herói de guerra veterano que acaba virando um fugitivo e arma uma verdadeira guerrilha em resposta.

Rambo II: A Missão (1/4/2021)

Rambo é recrutado para ajudar a encontrar provas de que há prisioneiros de guerra no Vietnã, mas a missão acaba virando um resgate.

Rambo III (1/4/2021)

Rambo decide não ajudar um amigo em uma missão, mas acaba tendo que resgatá-lo depois que ele é capturado.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro (13/4/2021)

Seis casais de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, vivem relacionamentos duradouros e compartilham suas histórias de amor em relatos filmados ao longo de um ano.

O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos (7/4/2021)

Em 1990, dois homens disfarçados de policiais entram em um museu de Boston e roubam uma fortuna em obras de arte. Mergulhe neste crime audacioso até hoje não resolvido.

Por que Você me Matou? (14/4/2021)

Com sede de justiça e vingança, uma família arrasada pela dor usa as redes sociais para encontrar as pessoas que mataram a jovem Crystal Theobald.

Headspace - Guia para Dormir Melhor (28/4/2021)

A série explica noções básicas sobre o sono, incluindo insônia, sonhos e como dormimos. Cada episódio termina com uma meditação relaxante.

A Magia dos Andes: Temporada 2 (1/4/2021)

Descubra tudo o que os Andes têm para contar. Há sempre uma nova paisagem, aventura ou história nas montanhas que cruzam e unem sete países da América do Sul.

Histórias para Vestir (1/4/2021)

Nesta série documental engraçada e comovente, várias pessoas contam histórias fascinantes sobre suas peças de roupa mais significativas.

A Vida em Cores com David Attenborough (22/4/2021)

Com tecnologias revolucionárias, esta série documental investiga a natureza sob uma nova perspectiva, mostrando como os animais usam as cores para sobreviver.

Coded Bias (5/4/2021)

Este documentário investiga o viés nos algoritmos depois que um pesquisador do MIT Media Lab descobriu falhas na tecnologia de reconhecimento facial.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (30/4/2021)

Nesta comédia animada, a família Mitchell combate aparelhos tecnológicos que tentam dominar o mundo.

Go! Go! Cory Carson: Temporada 4 (27/4/2021)

Cory está sempre pronto para ajudar as pessoas, fazer amigos com a irmãzinha Chrissy e viver novas aventuras.

Mighty Express: Temporada 3 (13/4/2021)

Esses trens fortes e rápidos estão sempre prontos para salvar o dia com resgates heróicos e manobras emocionantes na Vila Férrea!

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto: Temporada 4: México (16/4/2021)

Acusados de um crime que não cometeram, os Espiões do Asfalto fogem para o México para limpar seu nome e acabam descobrindo um plano diabólico.

Reunião de Família: Parte 3 (5/4/2021)

A vida financeira da família McKellan não vai nada bem, mas o que não falta é amor. Juntos, eles vão enfrentar desilusões, perdas e adversidades nesta temporada.

4 Contra o Apocalipse: Feliz Apocalipse pra Você (6/4/2021)

É você que vai tomar as decisões para ajudar Jack e seus amigos a sobreviver nesta aventura interativa e pós-apocalíptica!

Shrek (1/4/2021)

Com a missão de resgatar uma bela princesa das garras de um dragão, um adorável ogro se une a um espirituoso burro.

Shrek 2 (1/4/2021)

O simpático ogro e seu amor voltam para a terra natal dela para dizer aos seus pais que se casaram, mas o Príncipe Encantado não fica nada feliz.

Barbie Aventura da Princesa (1/4/2021)

Nesta aventura musical, Barbie faz novos amigos e aprende o que significa ser ela mesma ao trocar de lugar com uma princesa.

As Aventuras de Poliana (7/4/2021)

A vida de Poliana virou de cabeça para baixo por causa de uma perda familiar, mas as amizades da nova cidade vão trazer um novo brilho para essa história.

O Príncipe do Egito (1/4/2021)

Nascido escravo, mas criado como filho de um faraó, Moisés aceita seu destino: libertar os judeus da escravidão e conduzi-los à liberdade.

ANIME

Gokushufudou: Tatsu Imortal (8/4/2021)

O lendário Tatsu, mafioso da yakuza conhecido como "dragão imortal", deixa o mundo do crime para se transformar em um bom marido e dono de casa.

Yasuke (29/4/2021)

Ele veio da África para lutar ao lado de um poderoso senhor feudal no violento Japão do século 16 - e se tornou uma lenda.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (1/4/2021)

Demônios massacraram sua família e amaldiçoaram sua irmã. Agora, Tanjiro inicia sua jornada para encontrar a cura e se vingar.

NETMOVIES

7/4

1918 - A Batalha de Kruty (Ação, Drama)

Baseado em uma história real. Ucrânia, 1918. Enquanto um exército bolchevique de cerca de 4 mil homens avança em direção a Kiev, uma pequena unidade ucraniana de 400 jovens soldados tenta resistir. O conflito entre forças opostas e desiguais fica cada vez mais violento, com uma brutalidade terrível. Os jovens, como soldados espartanos, se sacrificam na luta contra os agressores.

Epiphany: Amor e Perdão (Drama)

Deixada por seu pai quando bebê, Luka foi criada por sua tia Maria e tio Peter. A morte de Maria deixa Peter deprimido e ressentido e Luka decide se conectar com o pai que ela mal conhece, enquanto ele está viajando com sua nova namorada. Quando eles começam a tentar encontrar o caminho de volta um para o outro, uma figura amarga do passado ameaça tirar tudo deles novamente.

14/4

Perseguindo Sonhos (Comédia, Romance)

Enquanto se recupera de uma lesão no ombro, um jogador de beisebol reencontra sua ex-namorada - eles são treinadores de times rivais de softbol - e o destino pode reacender uma chama antiga e mudar os rumos de suas vidas.

O Segredo da Floresta (Suspense, Terror)

Um casal de médicos, Jay e Amy, decide fugir da sua rotina da cidade grande e parte para um retiro no campo, que supostamente seria um momento de tranquilidade e intimidade para eles. Durante um passeio, Jay pede Amy em casamento e tudo parece perfeito, até que, na volta, eles se perdem na floresta e se deparam com um ritual estranho onde encontram uma menina amarrada dentro de uma cabana. Ao libertarem a garota, um terrível mal também é libertado.

21/4

Um Novo Recomeço (Drama)

A senhora Hoog herdou uma maldição que há gerações assombra sua família tornando-a uma perdedora. Ela, determinada a fazer com que essa suposta maldição termine e não siga para seus entes queridos, trilhará um novo caminho em sua vida e construirá um futuro melhor para ela e também para seu filho.

Nintai - Lutando Por um Sonho (Biografia, Esporte, Drama)

Baseado nos eventos da vida real de Sumiya Dorjsuren, que ganhou a medalha de ouro no judô nas Olimpíadas do Rio em 2016. Sumiya é uma garota que luta contra normas culturais para se tornar campeã mundial em seu esporte, desafiando estereótipos rígidos de gênero e atingindo o sucesso em uma trajetória inspiradora.

28/4

Em Defesa do Paraíso (Aventura)

Preso no tumulto quando inimigos começam ataques contra a cidade de New Haven, Alec se junta à equipe que forma a linha de defesa. Lento por causa de uma deficiência física e sofrendo resistência dos membros da equipe, Alec deve escolher onde concentrar seus esforços se ele quiser impedir que os invasores destruam a cidade.

Lupin III - E o Coração Púrpura de Cleópatra (Ação, Aventura, Comédia)

O neto de um lendário ladrão reúne uma equipe de criminosos para roubar um colar de Cleópatra que está dividido em duas partes, com dois donos distintos: um aliado que virou rival e um magnata do submundo.

STARZPLAY

18/4

Confronting a Serial Killer

Intensa e abrangente, série documental conta a oportuna história da relação entre a aclamada autora e jornalista Jillian Lauren e o assassino em série mais prolífico da história americana, Sam Little, e a corrida contra o tempo de Jillian para identificar suas vítimas. Little morreu recentemente na prisão aos 80 anos, depois de evitar a justiça por seus crimes por décadas. Através das perspectivas de Lauren, de várias investigadoras e de sobreviventes e familiares das vítimas, Confronting a Serial Killer ilumina questões sistêmicas no sistema de justiça criminal americano, incluindo preconceitos contra comunidades marginalizadas, especialmente mulheres negras e aqueles que lutam contra o vício, doença mental e trauma.

25/4

El Embarcadero - Temporadas 1 e 2

Depois de descobrir que seu falecido marido levava uma vida dupla, Alejandra tenta apaziguar a dor e a decepção procurando pela mulher com quem foi infiel por anos. Na 2ª temporada, Alejandra confessa quem realmente é para Verónica e, com esta verdade, a ordem de tudo que se estabelece entre elas se quebra. Elenco: Irene Arcos, Álvaro Morte, Verónica Sánchez, Roberto Enríquez, Marta Milans, Judith Ampudia, Luna Fulgencio, Paco Manzanedo, Cecilia Roth, Antonio Garrido Benito, Miguel Fernández e Eva Martín.

TELECINE

2 de abril

A Morte de Stalin

Indicado em duas categorias no Bafta, incluindo a de Melhor Filme Britânico, a comédia do diretor Armando Iannucci narra com humor os momentos caóticos que sucederam a morte do ditador Josef Stalin para decidir quem seria o sucessor do líder soviético. Em 1953, Josef Stalin tem um derrame cerebral e morre deixando um vácuo no poder. Em meio aos preparativos para o funeral, os integrantes do Partido Comunista Beria, Malenkov, Nikita e Molotov negociam quem será o novo líder. Direção: Armando Iannucci. Elenco: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Justin Edwards. Bélgica, Canadá, EUA, França, Reino Unido. 2017.

9/4

A Mula

Produzido, dirigido e estrelado por Clint Eastwood, filme traz o veterano do cinema na pele do premiado horticultor e veterano da Guerra da Coréia Earl Stone que, passando por problemas financeiros, aceita transportar cocaína para um cartel de drogas mexicano. Longa é inspirado em um artigo do The New York Times sobre um veterano da Segunda Guerra que se tornou uma "mula" do Cartel de Sinaloa aos 90 anos. O elenco reúne Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy García.

24/4

Um Pequeno Favor

Estrelado por Blake Lively, Anna Kendrick e Henry Golding, filme gira em torno do misterioso desaparecimento de Emily Nelson (Lively), profissional bem-sucedida e esposa de Sean (Golding). Entre mentiras, traições e o aparecimento de um corpo no lago da cidade, sua melhor amiga, a blogueira Stephanie Smothers (Kendrick), embarca numa jornada em busca da verdade. O filme é baseado no livro homônimo de Darcey Bell.

27/4

Night of the Kings

Selecionado pela Costa do Marfim para representar o país no Oscar, Night of the Kings. Escrito e dirigido por Philippe Lacôte, o longa mistura drama e fantasia para contar a história de um jovem que é enviado para "La Maca", uma prisão governada por seus internos. Com a lua vermelha nascendo, ele é designado pelo chefe para ser o novo "romano" e deve contar uma história para os outros prisioneiros.

3/4

Reino do Superman

Com a morte de Clark Kent, uma leva de novos heróis surge alegando ser o Superman. A situação acaba causando um caos geral, colocando humanos contra heróis. Piorando as coisas, a Terra se torna alvo, já que em todas as galáxias a notícia que corre é que o planeta está vulnerável sem a proteção do Homem de Aço. Direção: Sam Liu. Elenco: Jerry O'connell, Rebecca Romijn, Rainn Wilson, Patrick Fabian. EUA. 2019. Animação. 87 min.

8/4

Nancy Drew e a Escada Secreta

Nancy Drew acaba de se mudar com o pai para a pequena região de River Heights. Ávida por aventuras, a adolescente se depara com a misteriosa mansão Twin Elms datada do século 19 que, segundo suas amigas, sofre com alguma atividade paranormal. O instinto de detetive da recém-chegada logo aguça, fazendo com que ela e seu novo grupo de colegas iniciem uma ousada investigação no local. Direção: Katt Shea. Elenco: Sophia Lillis, Zoe Renee, Mackenzie Graham, Andrea Anders, Laura Wiggins. EUA. 2019. Comédia.

18/4

Shazam!

Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar em um super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra Shazam!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades, mas ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana. Direção: David F. Sandberg. Elenco: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton. EUA. 2019. Ação. 132 min.

24/4

Um Pequeno Favor

Stephanie é uma mãe solitária que se torna amiga de Emily, uma mulher poderosa e destemida. Um dia, Emily desaparece e Stephanie parte em busca de respostas por conta própria, mas no caminho descobre que a nova amiga não era nada do que ela pensava. Direção: Paul Feig. Elenco: Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Linda Cardellini, Andrew Rannells. EUA. 2018. Comédia. 119 min.