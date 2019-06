'Stranger Things' ganha RPG para celular e tablets

A Netflix, pela primeira vez presente na reunião anual da indústria de videogames em Los Angeles, confirmou as suas ambições no setor ao revelar, na última quarta-feira, novos títulos baseados em suas produções originais, como Stranger Things.

"Trabalhamos com conteúdo original por um longo tempo na Netflix. Por isso, buscamos novas oportunidades para explorar o universo dessas séries e filmes em outros meios de comunicação ", disse Chris Lee, diretor de jogos interativos da plataforma.

Stranger Things 3: The Game, anunciado pela Netflix, será um jogo de aventura com gráficos retrô, baseado na terceira temporada da série. O jogo estará disponível nos principais consoles, incluindo Nintendo Switch, PlayStation 4 (Sony) e Xbox One (Microsoft).

A plataforma de streaming não cria jogos, mas trabalha com um estúdio de criação. A Netflix já havia entrado no mundo dos jogos de uma forma modesta, com o game Stranger Things, lançado em 2017 para dispositivos mobile.