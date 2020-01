Steve Martin e Martin Short serão protagonistas de série de comédia

Steve Martin e Martin Short estarão juntos em uma série de comédia do Hulu, plataforma de streaming da Walt Disney. O projeto é do mesmo criador da série This is Us, Dan Fogelman.

De acordo com o site Deadline, a comédia é baseada em uma ideia de Steve, que nos anos 1980 criou a série Domestic Life e participou do programa Saturday Night Live. Nas últimas décadas, ele ficou afastado da televisão, se dedicando ao cinema. Este é o primeiro papel do ator como protagonista de uma série de TV. "Quando você tem sorte o suficiente para almoçar com Steve Martin, e no meio da refeição, ele diz 'ei, eu tenho uma idéia para um programa de TV' - este é um bom dia", disse Fogelman ao site.

Co-criada e escrita por John Hoffman, a comédia que ainda não tem título é sobre três estranhos que compartilham uma obsessão por crimes verdadeiros e de repente se veem envolvidos em um. Amigos de longa data e colaboradores frequentes, Steve e Short interpretam dois dos estranhos, o terceiro seria uma mulher mais jovem. As notícias sobre a série fizeram com que várias atrizes se mostrassem dispostas a participar da produção. A série se passa em Nova York, que deve exercer papel central na trama, e será filmada lá. Ainda não há previsão de estreia.