'Star Trek: Picard': ‘Vocês vão se surpreender’, promete Jonathan del Arco na CCXP 2019

Relacionamentos complicados, reviravoltas imprevisíveis e forte apelo para fãs antigos: essas são algumas das promessas que o elenco de Star Trek: Picard, nova série da Amazon Prime, fizeram para o público da CCXP 2019 em painel na noite desta sexta-feira, 6.

Com lançamento no dia 24 de janeiro, a série encontra o capitão Jean-Luc Picard em um outro momento da vida, anos após o fim de Jornada nas Estrelas. A produção traz de volta Sir Patrick Stewart no papel do icônico personagem. O ator, que não veio para a CCXP, gravou um vídeo especial para os fãs brasileiros pedindo desculpas pela ausência no painel.

Reprisando o papel de Hugh, Jonathan del Arco afirmou que a série irá satisfazer os ‘fãs antigos’ de Star Trek. “Se você ama Picard e aquela geração, você vai querer assistir à série muitas vezes”, afirmou. Ele também destacou que a produção tem um enredo surpreendente. “Muitas coisas que vão acontecer...vocês não serão capazes de prever”.

Também presentes no painel, Santiago Cabrera (Cristobal 'Chris' Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker) e Isa Briones (Dahj) afirmaram que os personagens estarão às voltas com problemas do passado e ‘relações complicadas’. Uma delas é a de Rio com Picard. “Eles se encontram 25 anos depois da última vez”, disse Santiago Cabrera. “E o Rio vai decidir se vai ajudar (Picard) ou não”.

Para Michelle Hurd, a série oferece uma oportunidade única de “observar a humanidade”. “Ela fala sobre integração, vida, sobre o outro, e é muito importante contar essas histórias em um momento de tanta divisão como o que estamos vivendo”.

Cancelada pelo canal Syfy e salva pela Amazon Prime, a série The Expanse foi outro destaque do painel. Steven Strait (Jim Holden), Dominique Tipper (Naomi Nagata), Cas Anvar (Alex Kamal), Wes Chatham (Amos Burton) e Frankie Adams (Bobbie Draper) apresentaram a quarta temporada da produção, primeira pela Amazon, que estreia no dia 13 de dezembro.

À vontade com o público, Dominique Tipper afirmou a importância do componente humano da série. “O sci-fi é um elemento importante, mas a série não é sobre isso. A história é muito humana, o coração é o centro”, afirmou. O elenco disse que a quinta temporada, ainda sem data de estreia, já está em produção.

Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuhara (The Female), Jessie T. Usher (A-train) e Antony Starr (Homelander) encerraram a noite representando a série The Boys, que atualmente está na segunda temporada. Os atores prometeram mais sangue nos próximos episódios, que ainda não têm data de lançamento – sabe-se apenas que será em 2020.

Nacionais

As produções originais brasileiras da Amazon também tiveram espaço no painel. Três séries foram divulgadas: Soltos em Floripa, ainda sem data de estreia, mas com participação confirmada de Pabllo Vittar e John Drops como comentaristas, Tudo ou Nada: Seleção Brasileira, que entra no catálogo da plataforma no dia 31 de janeiro de 2020, e Dom, série dirigida por Breno Silveira (Dois Filhos de Francisco) que conta a história real do assaltante Pedro Dom, filho de um ex-policial que integrou o Esquadrão da Morte.