Spotify Wrapped: quais foram as músicas e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo em 2021

O fenômeno baiano Os Barões da Pisadinha foi o top 1 entre os artistas mais escutados no Brasil em 2021 no Spotify, de acordo com a plataforma de streaming. O serviço divulgou hoje os dados do Spotify Wrapped a já tradicional retrospectiva do ano oferecida aos usuários.

Ficou em alta também a "rainha da sofrência", Marília Mendonça, que morreu há menos de um mês após a queda do avião em que viajava. Maiara & Maraísa e Luísa Sonza vêm em seguida ocupando a segunda e terceira posições.

Também do sertanejo foi a música mais ouvida deste ano: Batom de Cereja, da dupla composta por Israel e o ex-BBB Rodolffo Matthaus. De acordo com o Spotify, o gênero mais ouvido na plataforma foi o 'sertanejo pop'.

As outras colocações no pódio de músicas mais ouvidas no Brasil ficaram assim: Diego & Victor Hugo - Facas - Ao Vivo, Wesley Safadão - Ele É Ele, Eu Sou Eu, João Gomes - Meu Pedaço de Pecad, e Matheus Fernandes - Baby Me Atende.

Já o posto de álbum mais ouvido do ano ficou com João Gomes, de apenas 19 anos, com ‘Eu Tenho a Senha’. O artista é mais um que traz o forró e o piseiro para os holofotes em 2021.

Podcasts mais ouvidos no Brasil em 2021

Na lista figuram também os cinco podcasts mais ouvidos em 2021 no serviço de streaming. O primeiro lugar ficou para um original Spotify, o ‘Horóscopo Hoje’. O programa diário dá a previsão de cada signo em diferentes dimensões da vida.

Faz sentido ser o mais popular: um dos memes mais recorrentes nas redes é aquele ‘eu não sou uma pessoa horrível, a culpa é do zodíaco’. Atrás do misticismo, uma mistura de temas. Na segunda posição vem o Flow Podcast, seguido de Primocast, Mano a Mano e Café da Manhã.

De acordo com o Spotify, além de figurar no topo do pódio nacional, o ‘Horóscopo Hoje’ é o 18º mais ouvido também no ranking global. Ele pertence ao terceiro gênero de podcasts mais populares no País, a categoria Estilo de Vida & Saúde.

Mano a Mano

Entre os destaques vale observar o programa de Mano Brown, que estreou em 26 de agosto. Abocanhar a quarta colocação em apenas três meses é um baita feito! O podcast é literalmente um ‘mano a mano’, em que Brown entrevista personalidades dos mais diversos ofícios - e extratos políticos.

Para se ter ideia, o episódio de podcast mais ouvido no País no serviço foi aquele em que Mano entrevista o ex-presidente Lula. O host aparece também na quarta posição desse ranking, com a conversa com o médico Drauzio Varella.

Com duração de mais de uma hora - o mais recente, com Djamila Ribeiro tem duas! -, o podcast é uma conversa que não foge das perguntas espinhosas, mas que também deixa o convidado à vontade. Por trás, uma equipe composta predominantemente de pessoas negras forma os bastidores de Mano Brown, que também é uma produção Original Spotify.

Completando o pódio

Nas outras colocações, o Flow Podcast, comandado por Bruno Aiub (Monark) e Igor Coelho, é também um programa de entrevistas sobre temas variados. Primocast é sobre finanças. E o Café da Manhã é o podcast de notícias da Folha de S. Paulo.

Veja as listas dos mais ouvidos

Top 5 artistas mais ouvidos no Spotify em 2021

1. Os Barões Da Pisadinha

2. Gusttavo Lima

3. Marília Mendonça

4. Jorge & Mateus

5. Henrique & Juliano

Top 5 artistas mulheres mais ouvidas no Spotify em 2021

1. Marília Mendonça

2. Maiara & Maraisa

3. Luísa Sonza

4. LUDMILLA

5. Ariana Grande

Top 5 músicas mais ouvidas no Spotify em 2021

1. Israel & Rodolfo - Batom de Cereja - Ao Vivo

2. Diego & Victor Hugo - Facas - Ao Vivo

3. Wesley Safadão - Ele É Ele, Eu Sou Eu

4. João Gomes - Meu Pedaço de Pecad

5. Matheus Fernandes - Baby Me Atende

Top 5 álbuns mais ouvidos no Spotify em 2021

1. João Gomes - Eu Tenho a Senha

2. Jorge & Mateus - Tudo Em Paz

3. Gusttavo Lima - O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)

4. Olivia Rodrigo - SOUR

5. Israel & Rodolffo - Aqui e Agora, Vol.1

Top 5 gêneros musicais mais ouvidos no Spotify em 2021

1. Sertanejo Pop

2. Sertanejo Universitario

3. Sertanejo

4. Funk Carioca

5. Pop

Top 5 playlists do Spotify mais ouvidas em 2021

1. Top Brasil

2. Esquenta Sertanejo

3. Funk Hits

4. Paredão Explode

5. Potência Sertaneja

Top 5 gêneros de podcast mais ouvidos no Spotify em 2021

1. Sociedade & Cultura

2. Educação

3. Estilo de Vida & Saúda

4. Religião & Espiritualidade

5. Comédia

Top 5 podcasts mais ouvidos no Spotify em 2021

1. Horóscopo Hoje

2. Mano a Mano

3. Flow Podcast

4. Primocast

5. Café da Manhã

Top 5 episódios de podcast mais ouvidos em 2021

1. Mano a Mano - Mano a Mano | Mano Brown recebe Lula

2. Devocionais - Gabriela Rocha - 06 - Espera No Senhor E Confia

3. Primocast - PrimoCast 112 - O que está acontecendo com o Brasil? Um papo com Paulo Guedes

4. Mano a Mano - Mano Brown recebe Dr. Drauzio Varella

5. Paciente 63 - Episódio 1: A História com que eu cresci

Principais listas da Retrospectiva 2021 no mundo:

Top 5 Artistas com mais streams globalmente

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Top 5 Músicas com mais streams globalmente

1. "drivers license" de Olivia Rodrigo

2. "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X

3. "STAY (with Justin Bieber)" de The Kid LAROI

4. "good 4 u" de Olivia Rodrigo

5. "Levitating (feat. DaBaby)" de Dua Lipa

Top 5 álbuns com mais streams globalmente

1. SOUR, Olivia Rodrigo

2. Future Nostalgia, Dua Lipa

3. Justice, Justin Bieber

4. =, Ed Sheeran

5. Planet Her, Doja Cat

Top 5 Podcasts mais populares globalmente

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. TED Talks Daily

5. The Daily