'South Park' desaparece da Internet chinesa após episódio controverso

O desenho South Park, conhecido por temas polêmicos, palavrões e infâmias, desapareceu da Internet chinesa após a veiculação de um episódio que debochava das relações entre a indústria cinematográfica de Hollywood e o governo do país asiático, noticiou o site especializado The Hollywood Reporter.

Band in China foi ao ar no dia 2 de outubro. O episódio faz uma crítica afiada à Hollywood, afirmando que a indústria do cinema molda seu conteúdo para evitar ofensas ao governo chinês.

De acordo com a revista, o governo chinês não se pronunciou sobre o caso, mas deletou todos os vídeos, episódios e discussões online sobre o desenho em serviços de streaming, mídias sociais e fan pages.

Confira um trecho do episódio: