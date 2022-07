'Som Brasil' volta à Globo celebrando 20 anos de carreira de Thiaguinho

Após nove anos, o Som Brasil vai ganhar um reboot na Globo. O motivo especial que fez a emissora ressuscitar o programa, criado em 1981 e que já foi e voltou à grade algumas vezes, é a celebração de 20 anos de carreira do cantor Thiaguinho, revelado nacionalmente no reality show Fama, em 2002.

O especial, que está sendo feito pela equipe do Conversa com Bial, vai ao ar no dia 10 de agosto depois da novela Pantanal. A edição, que se chamará Som Brasil apresenta: Thiaguinho 20 anos, vai reunir uma entrevista do cantor a Pedro Bial, contando momentos especiais da vida do artista, além de números musicais.

O especial com Thiaguinho marca a volta do programa à grade da TV Globo, que entrou para a história da TV brasileira ao trazer musicais que homenagearam nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ivan Lins, Djavan e outros. Agora, terá novo formato: shows especiais reverenciando a música brasileira.

O Som Brasil passou por algumas fases na Globo. Entre 1981 e 1989, foi exibido aos domingos e tinha como mote dar destaque à música regional brasileira. Depós de passar três anos fora da grade da emissora, o programa voltou ao ar em 1993, como parte da Terça Nobre, uma programação especial que a Globo exibia às terças depois da novela das oito. A cultura regional do programa deu lugar a grandes shows musicais. Ficou no ar até 1998 para voltar apenas em 2007, sendo exibido mensalmente e virando um programa de homenagens a artistas e ritmos. O programa durou até 2013 com esse formato.

Thiaguinho é o maior case entre artistas saídos de reality show de música. Ex-participante do Fama, é um dos principais nomes contemporâneos do samba e do pagode. Possui dez álbuns como vocalista do Exaltasamba, do qual fez parte de 2003 a 2012, 11 solo com milhares de cópias vendidas, que lhe renderam discos de Ouro e Platina, e uma série de prêmios como o Multishow e o Nacional da Música, além de indicação ao Grammy Latino.

A produção indica o resgate de uma das marcas mais queridas do público da Globo quando se trata de especiais musicais e deve ganhar novas edições ainda este ano. O especial, que também será disponibilizado no Globoplay, tem direção artística de Monica Almeida e direção geral de Gian Carlo Bellotti.