‘Sneaky Pete’ mostra os conflitos de um vigarista

Existe um submundo das séries de TV, que fica escondido entre grandes sucessos como Game of Thrones e Stranger Things. Nele, muitas séries podem passar despercebidas, mesmo merecendo um pouco mais de atenção.

Uma delas é Sneaky Pete, do serviço de streaming Amazon Prime Video, que já está em cartaz com a sua terceira temporada. A produção não é altamente comentada no Twitter, não ganha cartazes pela cidade, não mobiliza uma multidão de fãs. Ainda assim, a série resiste, mesmo com uma temporada a cada dois anos. A primeira estreou em 2015. A segunda, em 2017.

Cocriada por Bryan Cranston, o astro de Breaking Bad, traz o ator Giovanni Ribisi no papel principal. Quem é ele? A resposta é difícil de ser dada até pelo próprio personagem.

Marius Josipovic, ao cumprir sua pena na cadeia, da onde sai coma cabeça a prêmio, resolveu viver a vida de Pete Murphy, seu colega de cela, que havia morrido. A decisão foi para escapar de um poderoso traficante, Vince, que foi vivido por Cranston na primeira temporada.

Marius se muda para a cidade de Pete e passa a conviver com sua família – que não via Pete há 20 anos, então acredita nas palavras de Marius.

Duas temporadas depois, a família de Pete ainda acredita que está convivendo com seu ente querido. Mas nem tudo são flores. “Ele está se sentindo próximo da família Bernhardt, mas ele não faz parte da família. Ele é um charlatão, uma fraude”, diz a descrição oficial da Amazon sobre a terceira temporada. “E Marius Josipovic está em conflito consigo mesmo. Ele é um habilidoso vigarista, mas está se sentindo atraído pela possibilidade de uma vida normal, o que o apavora.”

Além de Ribisi, conhecido por seus papéis em Meu Nome É Earl e Avatar, Sneaky Pete conta ainda com Marin Ireland (Masters of Sex) no papel de Julia Bernhardt, a prima de verdade de Pete, e Margo Martindale (The Americans) como a avó da família, Audrey.

Além de Cranston, a série tem como cocriador David Shore, responsável pelas séries House e The Good Doctor. Esta última, inclusive, também já pode ser vista na Amazon Prime Video em sua segunda temporada, estrelada por Freddie Highmore como Shaun Murphy.