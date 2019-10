Sitcom infantil ‘Bugados’ estreia nesta segunda-feira, 21

O canal Gloob estreia nesta segunda-feira, 21, a sitcom Bugados, destinada ao público infantil. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 19h30, e é produzida nacionalmente. A primeira temporada de Bugados conta com 26 episódios.

Na história, três personagens de um jogo de videogame, Neo (Ryancarlos de Oliveira), Glinda (Isabella Casirini) e Tyron (Vinicius Marinho), se cansam de salvar o mundo e decidem descobrir o que há além da telinha. Eles conseguem escapar quando os irmãos Carol (Siena Belle) e Mig (Gabriel Miller) atingem a pontuação máxima do game.

Uma vez no mundo real, os três personagens precisam se acostumar à nova rotina, que inclui ir à escola – onde, aliás, não podem ser descobertos de jeito nenhum. Claro que isso se torna um desafio, já que eles acabam criando situações inusitadas, viajando para o futuro, dando pause no diretor e confundindo um professor substituto com um vilão de videogame, entre outras situações quase absurdas.

Consagrado na televisão e no streaming, o gênero sitcom é raro na programação infantil. É a primeira vez que o canal Gloob aposta no formato. A criação da série é de André Catarinacho (A Comédia Divina) e Luca Paiva Mello, que assina produções como O Negócio (HBO), Mothern (GNT), Descolados (MTV) e Julie e os Fantasmas (Nickelodeon/Band). Já a direção fica por conta de Fabrício Bittar, ex-ator mirim e produtor de filmes de comédia como Politicamente Incorreto (2014), Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro (2018) e Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017.