Simon Cowell, jurado do 'The X Factor', sofre acidente e fratura a coluna

Apresentador do The X Factor, Simon Cowell passou por uma longa cirurgia para reparar uma fratura na coluna, ocorrida durante um acidente de bicicleta. Ele está em um hospital, se recuperando, de acordo com um porta-voz.

"Simon quebrou a coluna em vários lugares depois de cair de sua biclicleta nova, que ele estava testando, em sua casa, em Malibu", disse o porta-voz à AP, que comentou que a família de Simon Cowell estava presente. Foi sua mulher que o acompanhou.

A cirurgia foi realizada neste sábado, 8, durante seis horas, e incluiu a colocação de uma haste de metal.

Simon vai perder o começo da nova temporada ao vivo de America's Got Talent, de acordo com a NBC. O programa, criado por ele, que é também jurado, vai começar na terça e na quarta. Cowell também participou do júri de Britain's Got Talent, The X Factor e American Idol.'