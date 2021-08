Silvio Santos é internado com covid-19 em São Paulo

O apresentador de televisão Silvio Santos foi internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo um comunicado publicado por sua filha Patrícia Abravanel no Instagram.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente", informou Patrícia. "Mas testou positivo para COVID e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo."

Silvio está internado na UTI da área reservada aos pacientes com covid-19, sendo moitorado de perto por médicos. O apresentador tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 em março.

Já na quinta-feira, 12, havia boatos de que o apresentador estaria internado, mas tanto o SBT quanto a mulher de Silvio, Iris Abravanel, negaram a informação.