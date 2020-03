Séries para conhecer o mundo do tráfico

Na sexta-feira, 6, a plataforma de streaming Amazon Prime se lança no nicho das narcoséries com ZeroZeroZero, uma série baseada no romance homônimo do jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, que promete explorar a indústria da cocaína e como ela afeta a economia global. Para os fãs do gênero, o Estadão selecionou algumas sugestões para quem descobrir ou se aprofundar nesse universo.

Fariña

Uma superprodução espanhola baseada nos mesmos fatos reais que inspiraram Narcos, a série sobre o narcotráfico que mostrou a ascensão e queda dos cartéis de drogas colombianos. As duas histórias se cruzam e se complementam. Alguns personagens estão presentes nas duas narrativas sobre como nasceu e se espalhou pelo mundo a epidemia da cocaína.

A série abarca um período de aproximadamente vinte anos, entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 90.

Narcos

A bem sucedida franaquia da Netflix começou em 2015 com Wagner Moura no papel do narcotraficante Pablo Escobar. A mais recente temporada de Narcos México mostra a ascensão do cartel de Sinaloa, do México.

El Chapo

A série conta a história do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que criou o Cartel de Sinaloa, uma organização criminosa, em 1989. O cartel possui interesses em mais de 50 países, é o maior fornecedor de cocaína do planeta.

Operação Exctasy

Agentes se infiltram na operação de um chefão do tráfico disfarçados como um casal, acampando onde o traficante passa os finais de semana. Baseado em fatos reais. Série da Netflix.

NarcoWorld - Histórias do Tráfico

Acompanha policiais perseguindo traficantes em diversos lugares do mundo, como um grande jogo de xadrez.