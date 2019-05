Séries animadas e live-action que se inspiraram em 'Os Simpsons'

Às vésperas da estreia da 30ª temporada de Os Simpsons no Brasil, o desenho se consolida cada vez mais como um dos mais influentes da história da televisão. Sem ele, talvez muitas das animações destinadas ao público adulto que existem hoje simplesmente poderiam nunca ter sido feitas. Confira algumas das séries que se inspiraram em Os Simpsons:

Menos de uma década após o início dos Simpsons, South Park estreou em 1997 no Comedy Central, tornando-se também uma das mais importantes séries animadas adultas da história. Não por acaso, South Park já invadiu outras mídias, como os games, e conta com 22 temporadas atualmente. A série aborda, entretanto, temas considerados mais delicados do que Os Simpsons.

Dois anos mais tarde, Family Guy (traduzida no Brasil como Uma Família da Pesada), criada por Seth MacFarlane, passou a concorrer com Os Simpsons dentro da Fox. O desenho compartilha semelhanças temáticas e estéticas com seu antecessor, já que também acompanha o cotidiano de uma família comum americana, no entanto conta com um humor mais agressivo do que Os Simpsons, que são mais irônicos. A série deu origem ao spin-off The Cleveland Show, que teve 4 temporadas, indo ao ar de 2009 a 2013, sem o mesmo sucesso do desenho original, que já está em sua 18ª temporada.

Em 2001, o canal Cartoon Network começou a exibir desenhos voltados para o público adulto nas madrugadas pelo Adult Swim, aproveitando o nicho construído pelos Simpsons na década anterior.

Mais recentemente, os desenhos animados que visam atingir um público adulto são cada vez mais comuns e diversificados, fugindo da dinâmica do núcleo familiar instaurada pelos Simpsons, mas mantendo seu teor de crítica de costumes, comentário social e ironia política. Entre alguns dos principais exemplos, estão Bojack Horseman, que mistura drama e comédia para tratar de temas como depressão e ansiedade; e Rick and Morty, que utiliza temas de ficção científica como multiversos e viagens no tempo de maneira bem-humorada para tratar da difícil relação de um neto com seu avô cientista.

Séries com atores reais também foram influenciadas pelo fenômeno Simpsons. The Office, sitcom humorística em um ambiente corporativo que foi ao ar entre 2001 e 2003, criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant, tem bastante inspiração no tipo de humor dos Simpsons. O cineasta Edgar Wright, que dirigiu Spaced entre 1999 e 2000, já chegou a afirmar que sua ambição era tentar fazer algo que se assemelhasse a uma versão live-action dos Simpsons.