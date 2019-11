Série 'Você', da Netflix, ganha data de estreia e pôster da segunda temporada

Para os fãs de plantão, temos uma boa notícia! A aclamada série Você (You) da Netflix, já tem data certa para voltar. A segunda temporada vai chegar na plataforma da gigante do streaming dia 26 de dezembro, um dia após o Natal e exatamente um ano após o lançamento da primeira temporada. Penn Badgley (astro de Gossip Girl), vai interpretar novamente o vilão Joe.

Dessa vez, a história sai de Nova York e ganha Los Angeles, onde Joe irá se 'apaixonar novamente', agora pela aspirante a chef de cozinha Quinn (Victoria Pedretti), próximo alvo da obsessão do stalker.

E este não é o único acontecimento que vai movimentar a trama. Para refrescar a memória de quem já assistiu há algum tempo, o vilão de Badgley tem um novo problema para lidar: o reaparecimento de sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers), ainda no final da primeira temporada, que deverá ser explicado neste segundo ano.

Veja logo abaixo o cartaz da segunda temporada de Você

No entanto, ao observar o cartaz da segunda temporada, é inevitável se perguntar: o que Beck (Elizabeth Lail), a mocinha assustadoramente perseguida por Joe na primeira temporada, está fazendo na foto? Essa informação ainda é um mistério, mas o que podemos afirmar é que Elizabeth não volta para a nova leva de episódios da série.

Grande aposta da Netflix em 2018, Você foi uma das produções mais comentadas do ano devido a trama ultra moderna, que mostra os relacionamentos na era dos stalkers. Porém, a produção gerou certa polêmica - algo que foi questionado por um irritado Badgley no Twitter -, pois os fãs simplesmente não conseguiam ver nenhuma maldade no personagem Joe.

Spoilers à parte, na ocasião Badgley inclusive chegou a dizer que seu vilão era um 'assassino'. Já hoje, bem mais calmo, ele postou em sua conta oficial no Twitter um pequeno teaser da segunda temporada.

Ready for a fresh start. You S2 December 26. pic.twitter.com/gVT9lG6thn — Penn Badgley (@PennBadgley) November 11, 2019

Robin Lord Taylor de Gotham, Charlie Barnett de Chicago Fire e Jenna Ortega de Jane the Virgin, são alguns dos nomes confirmados. Sera Gamble e Greg Berlanti, criadores da série, também devem voltar para o novo ano, já que eles prometeram aos fãs uma trama ainda mais 'sombria' para Joe nesta nova continuação.

Vale lembrar que a primeira temporada de Você é inspirada no best-seller You, de Caroline Kepnes, lançado em 2014. Já o segundo ano vai se basear na continuação Corpos Ocultos (Hidden Bodies), de 2016. Ambos os livros estão disponíveis para compra no Brasil.