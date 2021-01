Série 'Vida Após a Morte' investiga os mistérios do corpo e da reencarnação

Um dos questionamentos mais antigos da humanidade — o que vem após a morte — é objeto de investigação na série Vida Após a Morte, com o trailer divulgado pela Netflix.

A produção documental que estreou nesta quarta, 6, traz histórias pessoais e analisa experiências de quase morte, reencarnação, além de fenômenos paranormais.

Com seis episódois, a temporada de estreia reúne relatos de ressuscitados, o trabalho de médiuns na comunicação com quem já se foi, o mistério que envolve a consciência e sua sobrevivência fora do corpo e a história de um garoto de 5 anos que lembra de suas vidas passadas. Confira o trailer.