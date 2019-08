D23 Expo: Série sobre Obi-wan Kenobi e 'Ms. Marvel' vão estar no Disney+

ANAHEIM – A Disney mostrou prévias e divulgou novidades do seu serviço de streaming, Disney+, num painel estrelado na tarde de sexta, 23, em Anaheim, na Califórnia, no primeiro dia da D23 Expo.

Entre os principais destaques estão três novas séries da Marvel, Ms. Marvel, Moonknight e She Hulk, e a confirmação da série com Obi Wan Kenobi, ainda sem título. Nos Estados Unidos, o Disney+, que aquece a guerra do streaming, será lançado em 12 de novembro.

No Brasil, o serviço chega em 2020 incluindo conteúdos criados e produzidos na América Latina. O serviço conta com cinco canais – Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic – e conta ainda com as 30 temporadas de Os Simpsons.

Marvel

Presidente dos Estúdios Marvel, Kevin Feige anunciou mais três séries da companhia: Ms. Marvel, cuja protagonista é adolescente muçulmana Kamela Khan, Moon Knight (no Brasil, “O Cavaleiro da Lua”), com o vingador Marc Spector, e She-Hulk. Todas fazem parte da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel.

A plateia da D23 Expo foi à loucura com cenas da série de animação What If..., que usa eventos e personagens do Universo Cinematográfico Marvel e imagina o que aconteceria se uma mudança de certos acontecimentos tivessem causado mudanças nas histórias. A atriz Hayley Atwell subiu ao palco porque sua Peggy Carter está de volta. “Agradeço muito aos fãs, é por conta deles que estou aqui”, disse.

Feige também falou de séries previamente anunciadas. Loki revela os passos do irmão de Thor depois de ele pegar o Tesseract no fim de Vingadores: Ultimato. O Falcão e o Soldado Invernal lida com o passado e as consequências de Ultimato para os personagens de Anthony Mackie e Sebastian Stan. Daniel Brühl volta como o vilão, e a Sharon Carter de Emily Vancamp também retorna.

WandaVision, com a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany), é uma mistura de sitcom clássica com aventura épica típica do Universo Cinematográfico Marvel. O tom é inspirado pelo Dick Van Dyke Show, série dos anos 1960, uma proposta intrigante.

Star Wars

Jon Favreau levou ao palco parte do elenco da série The Mandalorian: Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Taika Waititi, diretor de Thor: Ragnarok. Favreau descreveu a série, que se passa depois de O Retorno de Jedi, depois da queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem, como uma espécie de western em que não existe governo central. “É um lugar perigoso”, disse. Em seguida, apresentou o trailer da série, que tem um clima meio pós-apocalíptico.

Trailer The Mandalorian:

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, anunciou oficialmente a série sobre Obi-Wan Kenobi, que vai trazer Ewan McGregor de volta ao personagem. “É tão bom finalmente poder confirmar, depois de quatro anos desconversando”, disse o ator. Kennedy também confirmou novos episódios de Star Wars: The Clone Wars e conversou com Diego Luna e Alan Tudyk, que reprisam os papeis de Cassian Andor e K-2SO, de Rogue One: Uma História Star Wars, que ela definiu como uma série sobre espionagem.

Disney

Quinze anos mais tarde, Hilary Duff volta ao papel que a consagrou na série Lizzie McGuire, de Terri Minsky. A adolescente cresceu e tem a vida perfeita aos 30 anos, mas sua mente continua tão ativa quanto antes.

Os Muppets também estão de volta em Muppets Now, sua primeira “série não-roteirizada”.

A D23 Expo também mostrou o trailer do remake da clássica animação A Dama e o Vagabundo, feita com cachorros de verdade, quase todos resgatados, e vozes de Justin Theroux e Tessa Thompson.

Trailer de A Dama e o Vagabundo

A divulgação incluiu ainda várias séries – High School Musical. The Musical. The Series – e filmes – Noelle, sobre a filha do Papai Noel, vivida por Anna Kendrick, e o adorável Timmy Failure: Mistakes Were Made, dirigido por Tom McCarthy (do vencedor do Oscar Spotlight: Segredos Revelados).

Trailer de High School

Pixar

Sensação de Toy Story 4, Garfinho vai ganhar sua série própria. Em Forky Asks a Question, o personagem recém-nascido investiga mistérios da vida, como “O que é dinheiro?”.

Em Monsters at Work, Tylor é um monstro recém-formado que topa com mudanças em sua área de atuação.

National Geographic

Em The World According to Jeff Goldblum, série em 12 episódios, o ator investiga as coisas que mais o intrigam – do sorvete a tênis e tatuagem.