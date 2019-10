Série ‘Irmãos Freitas’ é forte como os socos de Popó

Surpreendente, tenso, emocionante. Esses são alguns dos adjetivos para o primeiro episódio de Irmãos Freitas, série de oito capítulos do canal Space, hoje, às 21 horas, que vai contar a vida de Acelino Popó Freitas e Luis Cláudio Freitas. As atuações dos atores Daniel Rocha e Rômulo Braga, que interpretam Popó e Luis Claudio, são o grande destaque.

“É incrível. Tudo foi muito bem feito”, disse Popó, com exclusividade ao Estado, no último dia 9, no Fabrique Club, onde um grupo de convidados pôde acompanhar a primeira exibição da produção.

Eder Jofre, o Galo de Ouro, maior pugilista da história do boxe brasileiro, esteve presente e ao final do evento subiu no palco para cumprimentar Popó e ser homenageado.

“Foram cinco meses de treinos, duas vezes por dia”, afirmou Daniel Rocha. “Para fazer uma cena, precisei perder cinco quilos em dez horas”, revelou o ex-lutador de kick boxing.

A maioria das cenas são fortes, ao relembrar a dura vida de Popó em Salvador. Os casos de bebedeira de seu Babinha (Claudio Jaborandy) e a determinação de dona Zuleica (Teca Pereira) são muito bem retratados.

O primeiro capítulo conta toda a esperança que a família tinha na carreira de Luis Cláudio, enquanto Popó era cuidado para não entrar no boxe.

Mas o talento do filho mais novo logo despontou durante os treinamentos e o convívio no dia a dia com o irmão mais velho, tornando o início de sua carreira inevitável.

Cada cena é carregada de emoção e sofrimento, o que leva os fãs do tetracampeão mundial a lembrarem de seus grandes feitos dentro do ringue nos Estados Unidos. Irmãos Freitas não é apenas um seriado sobre um boxeador famoso. É uma história de uma família vencedora.