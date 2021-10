Série infantil ‘Rugrats’ está de volta para entreter novas e velhas gerações

Uma das vantagens de ser dublador de animação é que ninguém conhece sua cara. Mas certa vez, no pronto-socorro, com dores, Cree Summer foi reconhecida pela voz de Susie Carmichael, a bebê cheia de imaginação de Rugrats: Os Anjinhos. É uma prova da influência do desenho animado criado por Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain e que ficou no ar entre 1991 e 2006 na Nickelodeon. Eles retornam em uma nova versão, no serviço de streaming Paramount+. “A série fez tanto sucesso no passado e teve um impacto tão grande em diferentes gerações que parecia óbvio trazê-la de volta”, afirmou E.G. Daily, que dubla Tommy. “Todo mundo vai se conectar rapidamente.”

Rugrats: Os Anjinhos traz a aventura de Tommy, um bebê de um ano de idade, e outros pequenos como ele, do inseguro Chuckie aos gêmeos Phil e Lil, conhecidos por colocar tudo na boca, Angelica, cheia de vontades, e a doce Susie.

“Foi terapêutico para mim porque esses dois são como meus amigos”, disse Kath Soucie, que dubla Phil e Lil, em entrevista com a participação do Estadão.

Mas muita coisa mudou desde que a série entrou no ar. “Este é um novo Rugrats. Os bebês nascem com tecnologia, então o desenho precisa refletir o que as crianças vivem hoje”, contou Cree Summer, que faz Susie. E isso influencia até a técnica de animação utilizada: agora, Os Anjinhos é feito em CGI, ou seja, computação gráfica.