Série da Netflix com Seu Jorge e Naruna Costa ganha primeiro trailer

Com estreia prevista para 25 de outubro, a série nacional Irmandade ganhou seu primeiro trailer. Com Seu Jorge e Naruna Costa, a produção da Netflix vai narrar a história de uma facção criminosa em ascensão, conhecida como Irmandade, ambientada em São Paulo, no anos 1990.

Seu Jorge é Edson e interpreta um detento que comanda a organização e Naruna, sua irmã, vive uma advogada. No trailer, ela será usada como informante pela polícia, contra o próprio irmão. Além da dupla, estão no elenco Herminia Guedes, Lee Taylor, Danilo Grangheia, Pedro Wagner e Wesley Guimarães.

Assista: