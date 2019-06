Série brasileira de suspense 'O Escolhido' mostra vilarejo religioso que resiste à vacina

Com elementos folclóricos e sobrenaturais, a série O Escolhido, dirigida por Michel Tikhomiroff, é a primeira aposta brasileira da Netflix no gênero suspense. A produção, que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, foi gravada no Pantanal e será lançada simultaneamente em 190 países.

Na história, três médicos do sistema público de saúde recebem a missão de vacinar a população de Aguazul, um vilarejo entranhado no Pantanal. Antes de partir, o grupo, formado por Lúcia (Paloma Bernardi), Damião (Pedro Caetano) e Enzo (Gutto Szuster), recebe uma mensagem misteriosa da comunidade: “Não venham. Repito, não venham”.

O aviso é ignorado pelos médicos, uma vez que a campanha de vacinação é obrigatória. Quando chegam ao vilarejo, os agentes se sentem incomodados. Rostos espiam entre cortinas e as poucas pessoas que transitam pelas ruas os ignoram completamente. Espalhadas pelos muros da cidade, estão inscrições como ‘medicina traz morte’. Logo os médicos são encurralados pela população, que tenta expulsá-los violentamente em nome do ‘O Escolhido’.

“Aguazul é uma sociedade isolada, conservadora e bastante patriarcal”, explica Renan Tenca (3%, Mãe Só Há Uma), que dá vida ao ‘Escolhido’, líder religioso da comunidade. “Para continuar existindo, ela precisa evitar a todo custo entrar em contato com o mundo externo”.

A chegada do grupo de médicos, liderado por uma mulher, abala as estruturas do vilarejo. O principal embate se dá entre fé e ciência. “Os moradores de Aguazul acreditam que O Escolhido foi enviado por Deus para comandar a comunidade”, afirma Renan, “ele dita o destino das pessoas ali dentro, a vida e a morte”.

Líder dos médicos, Lúcia tem suas próprias questões internas. “Na infância, ela passa por uma situação que a faz entrar em conflito com a fé e rumar para a ciência”, explica Paloma Bernardi (Salve Jorge), que interpreta a protagonista. “Ela é uma médica determinada, que acredita na ciência e na medicina, mas no vilarejo ela começa a acompanhar rituais e ter algumas dúvidas”.

Suspense. Paloma acredita que a série deve convencer o público brasileiro. “Há muito preconceito com qualquer produção nacional, independente do gênero”, afirma, “mas por isso mesmo devemos provar que somos capazes, trabalhamos e pesquisamos muito para isso e fizemos suspense com profissionalismo”.

Para Renan, a série flerta também com o melodrama e o sobrenatural. “A Netflix é uma empresa norte-americana, que decidiu fazer uma adaptação de uma série mexicana (Niño Santo) para o contexto brasileiro”, explica. “O suspense da série traz consigo muitas referências da TV desses países”.

Produções brasileiras. O Escolhido integra uma grande lista de séries originais brasileiras da Netflix. Entre os títulos, estão a série de ficção científica 3%, O Mecanismo, Samantha!, Coisa Mais Linda e Super Drags.

A plataforma já anunciou outras produções brasileiras nos gêneros de ficção científica e terror. Reality Z, com Sabrina Sato, e Onisciente, do produtor de 3% Pedro Aguilera, estreiam em 2020.

Pantanal. As gravações da série aconteceram em Natividade, pequeno município no sudeste do Tocantins que tem cerca de 9 mil habitantes. Para Paloma, a região da locação influenciou diretamente o clima da série. “É um povoado pequeno, que tem seus costumes, suas crenças, mitos e lendas”, diz. “Ele reúne toda a riqueza cultural que o Brasil tem”. O ambiente, afirma, desempenha papel fundamental na trama. “A natureza é um personagem da série”.”

Confira o trailer da série 'O Escolhido'