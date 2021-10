Sem Intervalo: 'Cenas de um Casamento' e 'Schumacher'

Discutindo a relação

A série Cenas de um Casamento, da HBO, é praticamente uma peça de teatro em frente às câmeras. São apenas dois atores em ação. E eles discutem a relação. A grande maioria das cenas se passa no mesmo cenário: a casa do casal.

Remake invertido

Cenas de um Casamento é na verdade um remake da obra original de 1973 dirigida por Ingmar Bergman. Quem dirige a nova versão é um de seus filhos, Daniel Bergman. A produção é do israelense Hagai Levi, criador da franquia In Treatment, que no Brasil virou Sessão de Terapia. O cenário também é outro: em vez da Suécia dos anos 1970, a nova versão da trama, exibida pela HBO, se passa nos Estados Unidos do século 21.

Na pista

O documentário Schumacher, da Netflix, conta a história épica – com um final dramático – do piloto alemão 7 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. A produção conta com entrevistas inéditas, cenas raras de arquivo e uma narrativa linear que serve bem ao propósito de prender a atenção e emocionar os fãs de corrida.

O doc mostra a bronca que Ayrton Senna, no auge da carreira, deu no jovem piloto alemão de 23 anos que acabara de ingressar no circuito, mas pilotava de forma agressiva e sempre em busca da vitória.

Na pista 2

A rivalidade entre Senna e Schumacher é um dos pontos altos do longa. Quando o alemão começou a correr, o brasileiro era o maior nome da categoria, mas dava os primeiros sinais que sua carreira estava oscilando. Foi essa rivalidade que levou Senna a acelerar na Tamburello, com Schumacher em sua cola.