Sem Intervalo

IMPÉRIO REAL

O Roberto Carlos Especial, exibido na sexta, 21, registrou 21 pontos de audiência e 41% de participação em SP e 26 pontos e 49% de participação no Rio. Nas redes sociais, a atração também teve alta repercussão. O nome Roberto Carlos ficou por 7 horas nos Trending Topics do mundo e do Brasil, teve mais de 200 mil pesquisas no Google e um Moment sobre a exibição.

QUE VENHA 2019!

Na última edição de 2018, o programa Como Será? vai mostrar a importância de fazer as pazes para começar um novo ano mais positivo. Tema será abordado no quadro Hoje É Dia de... Para isso, o repórter Alexandre Henderson fará alguns experimentos com um grupo de crianças, entre 7 e 9 anos de idade, sobre questões que tiram o sono de muitos adultos. Enquanto isso, de outra sala, os pais poderão ver as reações dos pequenos diante de diferentes assuntos. No quadro, pais e filhos terão a oportunidade de conversar sobre os temas e fazer uma reflexão conjunta.

MÚSICA EM FAMÍLIA

O Canal Brasil vai exibir, a partir de sábado, 29, a série Gonzaga: de Pai pra Filho. A produção, feita em quatro episódios, é adaptação, com cenas inéditas, do longa homônimo dirigido por Breno Silveira e que retrata o músico Luiz Gonzaga e seu filho, Gonzaguinha. No elenco, Julio Andrade, Chambinho do Acordeão, Nanda Costa, Silvia Buarque, Domingos Montagner, Zezé Motta e João Miguel. Quando exibido no cinema, o filme levou mais de um milhão de pessoas às salas. A série será exibida às 16h, com reapresentação na terça, às 7h.

PARA MATAR SAUDADE

Muitas são as novidades que devem surgir no catálogo da Netflix nas próximas semanas. Entre tantas estão os filmes High School Musical e High School Musical 2, sucesso juvenil dos anos 2000, que tem no elenco Vanessa Hudgens, Zac Efron. Os longas estarão disponíveis na plataforma a partir do dia 15 de janeiro. Já no dia 25, entra no circuito o novo projeto da Netflix, a série de zumbis Kingdom, situada na Coreia e ambientada em época medieval. A primeira temporada terá oito episódios e a trama tem início quando o príncipe herdeiro da dinastia Joseon é enviado em arriscada missão para investigar surto misterioso.

Alegria no ar

Ingrid Guimarães conversa com Jô Soares, no último episódio da série Viver do Riso, que vai ao ar sábado, 29, no canal Viva.

NÚMERO

7

de fevereiro é a data de estreia da série Mal Me Quer, no canal Warner