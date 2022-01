Segunda temporada do ‘The Voice+’ chega neste domingo com novidades

As tardes de domingo, a partir de hoje, 30, voltam a ganhar mais emoção com a estreia da nova temporada do The Voice+, o reality show musical responsável por colocar no palco concorrentes com idade acima de 60 anos. Na primeira fase, serão 48 intérpretes, sendo 12 em cada time. Na grande final, quem vencer, terá direito ao prêmio de R$250 mil e contrato com a Universal Music.

Leia Também Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin tem câncer raro nos olhos

Nesta edição, algumas novidades com relação à anterior. Primeiro, entram Fafá de Belém e Toni Garrido, para compor o quadro de técnicos junto com Ludmilla e Carlinhos Brown. No comando da atração, novamente André Marques, que terá como apresentadora nos bastidores Thais Fersoza, 37 anos, que faz sua estreia no posto. Ao Estadão, a atriz revelou que este é um programa que faz a emoção aflorar, lágrimas correrem dos olhos e o coração acelerar. “Não fiquei segurando muita emoção não, eu deixei correr solto, deixei rolar”, conta Thais, que acredita estar vivendo uma experiência única. “Eu acho que é um grande aprendizado para mim, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano.”

Sonho possível

Além das apresentações musicais, com cada participante mostrando todo seu potencial, há ainda a história de vida de cada um deles, que contribui para a realização do programa. “Com certeza, o The Voice+ é uma possibilidade de dar visibilidade a esses artistas, de fazer com que eles realizem o sonho de estar no palco”, acredita Thais. Para ela, essa é uma forma de possibilitar que esses artistas pouco conhecidos do grande público participem de um programa de TV, “onde tem as luzes, onde tudo acontece, é a fábrica de sonhos, é lindo de ver, com certeza isso é valorizar e enaltecer cada um deles”.

Trabalhando nos bastidores onde entrevista os concorrentes, que estão com nervos à flor da pele, prestes a se apresentar, Thais destaca a força que é estar ali e partilhar desse momento. “Tem pessoas que já têm mais idade e que continuam cultivando os seus sonhos. É lindo de ver isso, é uma grande lição de vida para nós que somos mais jovens.”

Objetivo

Casada com Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro, Thais Fersoza conta que está realizando um sonho ao assumir o posto de apresentadora. “Espero que seja o início de um longo caminho.”