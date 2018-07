'Samantha!', nova série da Netflix, tem Gretchen e comparações com Simony

A nova série original brasileira da Netflix, Samantha!, primeira comédia nacional do serviço de streaming, estreia na próxima semana com um dos maiores trunfos da rede em todo o mundo, a nostalgia dos anos 80.

Internacionalmente, a Netflix já tem duas grandes produções de sucesso ambientadas no período, o terror Stranger Things e a comédia Glow. Na série brasileira, os anos 80 são lembrados a partir da protagonista Samantha, vivida por Emanuelle Araújo, que nos dias atuais tenta reviver o sucesso que teve quando criança, 30 anos atrás, num grupo musical infantil.

Em seu primeiro trailer, revelado essa semana, a série apresenta ainda mais detalhes sobre a personagem, como, por exemplo, que ela foi casada com um ex-presidiário. As semelhanças fizeram boa parte do público comparar Samantha com uma ex-estrela mirim brasileira da vida real, Simony, que atualmente roda o País fazendo shows com o retorno do seu próprio grupo musical infantil dos anos 80, o Balão Mágico. Tanto a Netflix quanto Simony já negaram as comparações.

Outra lembrança dos anos 80 vista no trailer é Gretchen, que aparece rapidamente numa imagem de telefone celular. Alessandra Negrini e Alice Braga, que produz a série, também fazem participações.

A primeira temporada da série Samantha! chega ao serviço de streaming Netflix no dia 6 de julho.