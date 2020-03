Rosario Dawson vai viver Ahsoka Tano na série 'The Mandalorian'

A atriz Rosario Dawson vai se juntar à série The Mandalorian, a empreitada do Disney+ na saga Star Wars, como a personagem Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin Skywalker que apareceu primeiro na série animada Guerra dos Clones.

Essa será a primeira aparição em live-action da personagem, dublada por Ashley Eckstein nas sete temporadas da animação. A temporada final de Guerra dos Clones está sendo transmitida (por enquanto, ainda não no Brasil) no Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney.

A segunda temporada de The Mandalorian deve estrear na plataforma nos próximos meses, depois que o showrunner e criador Jon Favreau confirmou mais um ano da produção no final de 2019.

A série se passa após a queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem, seguindo as empreitadas de Mando (Pedro Pascal) nas bordas da galáxia, distante das autoridades da Nova República.

Os exigentes fãs de Star Wars ficaram satisfeitos com a escalação de Dawson, atualmente no ar também com a série policial Briarpatch.

Quando o Disney Plus chega ao Brasil?

Ainda não há uma data exata confirmada para a estreia da plataforma de streaming da Disney chegar ao Brasil, mas agosto de 2019, em uma conferência da empresa na Califórnia, foi anunciado que o País receberia a plataforma ainda em 2020.