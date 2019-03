Ronnie Von estreia 'Todo Seu' em novo horário ao lado de Alckmin e Jô Soares

A tevê aberta está passando por um período que pede algumas mudanças na programação. A TV Gazeta enxergou isso e radicalizou ao tomar a decisão de passar o programa Todo Seu para o horário da tarde. A mudança será já a partir desta segunda-feira, 1.º, com exibição ao vivo, a partir das 13h30. O que significa alterar sua grade como um todo. Sobre essa mudança, o apresentador Ronnie Von conversou com o Estado.

“Eu fiquei muito inseguro com a alteração, mas o que pouca gente sabe é que eu já havia pedido anteriormente para ir para tarde”, conta Ronnie, que destaca o fato de a emissora ser uma referência nessa faixa vespertina. “Não é que eu quisesse sair da noite, mas eu sentia que precisava disso, eu queria ter mais vida pessoal, pois tudo é à noite: festas, reuniões com amigos. E eu não podia sair mais, o que começa a incomodar um pouco”, confessa o apresentador, que diz ser uma pessoa muito diurna e que a noite é feita para dormir.

Mas ele deixa claro que tem também o lado comercial falando alto, e que isso foi levado em consideração não somente por ele, mas pela Gazeta. “É muito melhor comercialmente para a emissora, pois, como meu programa é noturno, os call centers estão desligados e, quando tem um merchandising, os atendentes só estarão a postos de manhã, inviabilizando um eventual negócio”, explica ele, dizendo ainda que “se você tem mais merchandising, tem mais porcentual, então comercialmente para eles é bom e para mim também, que terei um troquinho a mais”, confessa.

Ronnie Von está com o Todo Seu nesse horário noturno há 15 anos, o que proporcionou um público constante e cativo, e essa foi uma das questões que ele colocou em discussão com a emissora, pois poderia resultar em perda de audiência. “É bastante evidente que fiquei inseguro após ter concordado com a mudança, afinal eu conquistei um público noturno durante todo esse tempo, mas o povo da Gazeta me tranquilizou ao afirmar que o programa será colocado em todas as mídias sociais, facilitando que meu público continue comigo.” Ele se diz animado com a nova fase, e que essa insegurança sentida seria por temer a perda desse público, mas, com tudo o que a emissora afirmou, ele se acalmou.

Claro que uma alteração desse tamanho não poderia ser feita sem dados concretos que afirmassem ser o correto. De acordo com Ronnie Von, a Gazeta costuma fazer pesquisas, e ela confiou nos dados vindos de uma delas. “Uma coisa curiosa é que o público que mais cresceu no meu programa é o juvenil, acho que é uma indução das avós e das mães, só pode ser”, afirma ele, se divertindo com a constatação, mas deixando claro que a pesquisa feita para essa mudança constatou que deverá ser melhor para todos. O apresentador enfatiza que essa alteração de horário era um pedido também de uma parcela do público, que dizia para ele não ter condições de ver o programa por ser alta hora da noite.

Mas essa mudança de horário não quer dizer que resultará em um programa totalmente modificado. E Ronnie deixa isso bem claro, afirmando que a ideia é mantê-lo igual, com alguns quadros e convidados diferentes. Entre eles, contará com a contribuição de Geraldo Alckmin. “Nós somos amigos e a participação dele será de forma de voluntária, afinal, ele é médico anestesista, e por ter essa formação acadêmica, unida à experiência com gestão pública, ele vai ajudar muito, terá muita credibilidade, dando dicas de saúde pública, para conquistar vida saudável.” Além dele, terá ainda as dicas de TV, os comentários sobre o que acontece no mundo dos artistas, além de receber atrações de diversas áreas. Uma novidade será a presença de sua mulher, Cris Von, ou Kika (como ele a trata), que participará de forma mais leve e engraçada, uma parceria que já tinha sido testada anos atrás.

Para Ronnie Von, que tem experiência de anos na telinha e que demonstra ter uma visão feminina, a TV brasileira tem o dever de prestar serviço, informar e levar entretenimento. “Meu programa sempre foi requisitado por artistas internacionais que vêm para o Brasil e querem se mostrar para o público em geral. Mas agora será mais difícil, pois o programa é ao vivo, e não teremos como passar som, talvez seja esse um ponto em que possa ter uma discussãozinha”, reflete. Um ponto que continuará rendendo audiência e comentários será a interação com o público, que sempre gostou de mandar mensagens para que ele lesse, o que, muitas vezes, rendeu comentários nas redes sociais.

Fora isso, Ronnie Von vai encarar a disputa acirrada com atrações já estabelecidas em outros canais. “Briga estou acostumado a ter, pois, no começo da noite, o enfrentamento é com telenovela, talk-shows, jogos”, conta o apresentador, que afirma estar pronto para o embate, pois está acostumado a “bater pouco e apanhar muito, mas agora vou bater e apanhar na mesma proporção”. Ele diz ainda que essa mudança vai alterar muito a sua vida. “Minha vida vai virar de cabeça para baixo, mas agora terei vida social, ou vou dormir mais cedo”, comemora.

Entre as várias atrações e novidades do Todo Seu, Ronnie Von abre o jogo e conta que exibirá na estreia uma entrevista que fez com Jô Soares. “Ele me entrevistou várias vezes no seu programa, e nosso encontro ficou descontraído, foi um papo entre dois amigos de longa data. Ele é um artista plástico de primeira, e temos alguns nomes que gostamos, como Magritte, além de apreciarmos jazz”, diz Ronnie, contando que essa amizade soma 52 anos. Ele conta que os dois não se viam fazia muito tempo, mas a produção pediu que a entrevista não passasse de 15 minutos, o que seria o suficiente para entrar no programa. “Ficamos conversando por um hora e dez minutos”, avisa Ronnie, o que resultou em um problema a ser revolvido, pois o diretor não quer perder o precioso material. “Foi um papo entre dois amigos, trocando ideias, falando do mundo. Eu gostei muito da entrevista e queria que a exibissem inteira”, sonha o apresentador.