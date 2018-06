Richard 'Old Man' Harrison, de 'Trato Feito', morre aos 77 anos

O empresário americano Richard Benjamin Harrison, conhecido como o 'Old Man' do reality show televisivo Trato Feito, morreu nesta segunda-feira, 25, aos 77 anos. A informação foi confirmada por seu filho, Rick Harrison, por meio de uma rede social.

"Richard Benjamin ‘The Old Man’ Harrison morreu esta manhã cercado das pessoas que amava", escreveu o filho. "Ele era o meu herói e eu tive muita sorte de ter o 'Old Man' como pai."

Em seu texto, Rick Harrison agradeceu as orações dos fãs e pediu privacidade para o momento. A causa da morte não foi revelada.

Richard ‘Old Man’ Harrison ganhou notoriedade ao montar a loja de penhores Gold & Silver Pawn Shop, em Las Vegas, que ficou famosa no mundo inteiro por conta da série televisiva de reality show Trato Feito, do canal History, no ar desde 2009.