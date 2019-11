Revista diz que reunião de 'Friends' está em negociação com os atores e criadores

Fontes da revista The Hollywood Reporter dizem que uma reunião de Friends está em negociação no HBO Max. Embora ainda longe de estar concluído, o novo contrato incluiria os seis atores e personagens principais, bem como David Crane e Marta Kauffman, criadores da série.

As conversas estão acontecendo para um especial reunindo Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Como o negócio ainda não foi fechado, é possível que a produção não decole.

A HBO Max e produtores da Warner Bros. TV não comentaram o assunto.

Apesar de uma reunião de Friends ser especulada há tempos, essa é uma das notícias mais confiáveis sobre a possibilidade. A série completou 25 anos em 2019.

As notícias chegam após o anúncio de que a série vai sair da Netflix nos EUA no fim do ano, se mudando para a HBO Max (da Warner Media) quando esse novo serviço chegar aos consumidores, ainda em data não determinada. Os rumores são de que a Warner pagou US$ 85 milhões por ano, por cinco anos, pelos direitos de transmissão de Friends.

Jennifer Aniston postou, como sua primeira foto no Instagram, uma selfie reunindo todo o elenco principal, e falou no fim de outubro que existia uma possibilidade. "Adoraríamos muito que houvesse algo, mas ainda não sabemos o que é esse algo. Então estamos tentando, estamos trabalhando em algo", disse no programa de Ellen DeGeneres.