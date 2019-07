Retrospectiva: 8 grandes séries lançadas no primeiro semestre de 2019

O primeiro semestre de 2019 foi recheado de novidades para quem gosta de séries. Além de estreias, como Chernobyl, Sex Education e The Umbrella Academy, produções consagradas como Game Of Thrones e Big Little Lies voltaram com novas temporadas. O Caderno 2 selecionou as séries mais importantes dos últimos seis meses. Confira e maratone:

Boneca Russa

Com a incrível Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) no papel principal, Boneca Russa é sobre uma mulher ‘condenada’ a morrer e renascer todos os dias, vivendo sempre o dia do seu aniversário de 36 anos. Na Netflix.

Chernobyl

A série inglesa produzida por uma parceria entre Sky e HBO dramatiza o maior acidente nuclear do mundo: a explosão do reator atômico da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1996. A produção é ficcional, mas foi muito elogiada por conseguir reconstruir o momento histórico que retrata. Na HBO.

Coisa Mais Linda

Protagonizada por Maria Casadevall, a brasileira Coisa Mais Linda é um drama de época ambientado nos anos 1960. Na história, Maria Luiza é uma jovem paulistana que, após ser abandonada e roubada pelo marido, decide abrir um bar com música ao vivo no Rio de Janeiro. Na Netflix.

Good Omens

Good Omens, baseada na obra homônima de Terry Pratchett e Neil Gaiman, conta a história de união entre um anjo e um demônio que tentam impedir o fim do mundo. Para isso, eles precisam encontrar o anticristo, um menino de 11 anos que não faz ideia de que seu destino seja destruir a Terra. Na Amazon.

Sex Education

Metade comédia, metade drama, Sex Education acompanha Otis, filho de uma terapeuta sexual, que decide seguir os passos da mãe e abre uma clínica clandestina em sua escola para atender colegas problemáticos. Na Netflix.

Gentleman Jack

Baseado na história real da industrialista Anne Lister, o drama de época conta a história de uma mulher lésbica que vivia na Inglaterra em 1832. Oriunda da classe trabalhadora, Anne defendia direito à educação e contestava papéis de gênero. Na HBO.

Olhos que Condenam

A série da Netflix retoma o caso Central Park Five, em que cinco jovens negros – Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise – foram injustamente acusados de estuprar uma mulher branca.

The Umbrella Academy

Baseada nas HQs de Gerard Way, ex-vocalista da banca My Chemical Romance, The Umbrella Academy conta a história de uma família de super-heróis disfuncionais adotados por um homem rico e muito misterioso. O ilustrador brasileiro Gabriel Bá também assina a série. Na Netflix.

Novas temporadas

Game Of Thrones - Temporada 8

A oitava e última temporada de Game Of Thrones foi ao ar entre os dias 14 de abril e 19 de maio. Nos seis episódios finais, Westeros enfrentou o Rei da Noite, Daenerys e Cersei entraram em guerra e descobrimos quem, afinal, ficou com o trono de ferro. Na HBO.

Fleabag - Temporada 2

Consagrada por público e crítica no Reino Unido, Fleabag é escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge. A série acompanha a protagonista homônima, uma jovem solteira de 30 e poucos anos que tenta viver com alguma dignidade na Londres atual lidando com uma família disfuncional, relacionamentos superficiais e os perrengues da vida de pequena empresária, enquanto enfrenta o luto da morte recente da mãe e da melhor amiga. Tudo isso enquanto quebra a quarta parede e se comunica diretamente com o espectador. Na Amazon.

Big Little Lies - Temporada 2

Com Meryl Streep incorporada no elenco, Big Little Lies voltou para uma segunda temporada. A produção, vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, acompanha várias mulheres de uma comunidade rica que enfrentam problemas como violência e conflitos familiares. O elenco conta ainda com as estrelas Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz. Na HBO.