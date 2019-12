Retrospectiva 2019: Bons produtos atraíram o público nas TVs aberta e fechada

Um ano marcado por muitas perdas, mas também recheado de produções que valeram a pena acompanhar. A TV em 2019 teve seus altos e baixos, acompanhando as mudanças que marcaram o mundo, com a acirrada concorrência entre os canais abertos, os fechados e o todo-poderoso streaming.

Mas vale destacar momentos emocionantes, que nos proporcionaram tamanhas alegrias, como foi comemorar os 90 anos anos de dona Fernanda Montenegro, uma dama das telas e dos palcos. Admirada por seus pares, idolatrada por seus fãs, superou com sua classe e carisma as adversidades, como quando foi destratada por representante da área de cultura do governo atual. Passou por cima, de forma elegante, sem precisar se alterar. Foi defendida pelos que reconhecem seu valor como artista e como mulher, brasileira. Nathalia Timberg, com sua presença altiva, também chegou à marca dos 90 anos, cheia de fibra, referência para os mais jovens e ainda uma atriz na ativa. E o que dizer de Orlando Drummond, o Seu Peru? 100 anos!! Um humorista de primeira linha, que não mais atua, mas que emocionou a todos com sua participação especial na Escolinha do Professor Raimundo. Foi demais!

Senor Abravanel, o Silvio Santos completou seus 89 anos e é outro que não sabe o que é a palavra aposentadoria. O patrão continua trabalhando, no comando do SBT. Mas tem provocado muitas críticas negativas pelo seu modo de agir e a forma de falar, machista e racista são algumas palavras relacionadas ao seu nome, após alguns episódios em seu programa. O mais recente foi quando decidiu que, em um concurso de cantoras, a vencedora seria a sua escolhida e não a do público. Assim, deu o prêmio pela beleza branca da candidata e não à beleza negra da escolhida pelo público. Uma pena ver esse tipo de atitude, deplorável, inaceitável.

Ainda no SBT, a estreia do Programa da Maísa movimentou a internet e o mercado televisivo. Mostrando domínio de palco, pois o faz desde muito pequena, Maísa Silva tem tudo para chegar ao topo da profissão, mas a atração não entregou tudo que prometeu, ficando aquém do esperado, não tendo muitas opções para participarem do programa. Uma pena, mas vale ainda apostar na menina. Ela tem futuro, falta somente um empurrãozinho a mais.

Data marcante igualmente, os 50 anos da TV Cultura é um marco, mas que já não tem o mesmo brilho que tinha nos seus áureos anos 1990. Mas foi bom para lembrarmos de seus programas que tanto cativaram toda uma geração, como é o caso do emblemático Castelo Rá-Tim-Bum, As Aventuras de Babar, Mundo da Lua, entre tantos outros.

Entre as atrações que marcaram o ano, foi muito bom poder ver na telinha séries nacionais arrebentando em audiência e nas críticas. A recém-terminada Segunda Chamada é o que podemos chamar de uma atração para fazer pensar e querer sair do sofá para fazer alguma coisa também. Que ideia mais oportuna e atual. Contar os dramas vividos por professores e alunos do curso para adultos, que é ministrado na Escola Carolina Maria de Jesus. Tudo tão amarrado, tão emocionante. Bom saber que uma nova temporada virá ano que vem, em mais um ano letivo com personagens habilmente vividos por Paulo Gorgulho, Debora Bloch, Talita Carauta, entre tantos outros nomes.

Mas, antes dessa turma, o plantão médico da série Sob Pressão já havia conquistado o público, não apenas por suas histórias humanas, mas principalmente pelas excelentes atuações, com elenco encabeçado por Marjorie Estiano e Júlio Andrade. Indicada ao Emmy, mas não conquistando a estatueta, Sob Pressão é reconhecidamente uma série das mais fortes, com elementos do nosso dia a dia. Após sucesso expressivo neste ano, produção tem garantida uma quarta temporada.

Entre os fatos marcantes do ano, a morte do apresentador Gugu Liberato foi um desses que fizeram o País parar para acompanhar o desenrolar do drama. Com alguns excessos na cobertura, na luta pela melhor audiência, a morte do apresentador chocou a todos e provou que a figura de Gugu refletia uma parcela expressiva da população.

Indústria da TV e do streaming iniciou reorganização

Chegada ao mercado de concorrentes de peso da Netflix, como o Disney+ e o Apple TV+, apenas começou o que devem ser as maiores mudanças do mercado em muitos anos

Guilherme Sobota

O ano de 2019 será lembrado como o ano em que a Netflix começou a ter motivos para se preocupar. A “guerra do streaming” ganhou concorrentes sérios, primeiro no mercado americano: o Disney+ e a Apple TV+ começaram a operar em alguns países, com catálogos extensos e respeitáveis (no caso da Disney) e produções originais potentes, tirando o sossego da gigante “natural” do streaming – que também consolidou esse ano um ritmo frenético de produções originais, novas, renovadas e (muitas) canceladas.

Vai ser curioso acompanhar como o movimento das placas tectônicas no mercado do entretenimento vai recompensar a estratégia da Netflix: ao contrário de outras produtoras de conteúdo para TV, como HBO e canais como AMC e Fox, a empresa de streaming mantém uma linha de corte mais frouxa quando o assunto é qualidade das suas produções originais. Uma prova disso é o imenso volume de séries canceladas ano a ano (foram pelo menos 20 em 2019).

Bastou menos de dois meses para a Disney acumular cerca de 40 milhões de usuários assinantes dos seus serviços de streaming (além do Plus, Hulu e ESPN+), contra os 60 milhões da Netflix, líder do setor — tudo isso nos EUA. “Disney+” também foi o termo mais pesquisado no Google no ano por lá. O custo mensal do serviço é de US$ 7, contra US$ 9,90 da principal concorrente.

A Disney, hoje em dia, é mais do que clássicos como Cinderela e Mary Poppins. A franquia Star Wars, o universo Marvel, o estúdio de animação Pixar, o canal de documentários National Geographic e as 31 temporadas de Os Simpsons são algumas das atrações irresistíveis da empresa no streaming. O Disney+ chega ao Brasil em 2020, mas ainda não há informações oficiais sobre data e preços.

Já a Apple parece ter optado por uma opção “mais HBO”, ou seja, catálogo mais enxuto com produções originais em menor volume, mas buscando maior qualidade — uma das séries do serviço, The Morning Show, com Jennifer Aniston e Steve Carrell, teve excelente repercussão crítica nos EUA. Disponível no Brasil desde novembro, ao preço de R$ 9,90, o serviço começou com quatro dramas, três infantis e uma série documental de natureza – um número econômico.

Um concorrente anunciado em 2019, mas com estreia prevista para maio de 2020 nos EUA, é o HBO Max, novo serviço da emissora em substituição ao HBO Go. O Max vai passar a exibir também o conteúdo da Warner. Ao catálogo poderoso do HBO (Sopranos, The Wire, Game of Thrones e muitas outras) se somarão produções queridas como Friends, Doctor Who e South Park, e produções da DC Comics, como, muito provavelmente, Coringa. No Brasil, porém, a expectativa é que o serviço só chegue em 2021.

Também estreia em 2020, primeiro na América do Norte, o Peacock, plataforma da NBCUniversal (séries como The Office, Parks and Recreation e produções originais farão parte do serviço).

O ano de 2019, portanto, foi apenas o início do que é até agora a maior transformação na indústria do streaming desde que a Netflix se tornou o que é.

O aumento da concorrência pode levar a indústria a encruzilhadas já atingidas, no passado, pela indústria da música, por exemplo. Com tantas opções de serviços — e um orçamento limitado do consumidor, estimado nos EUA em não mais do que US$ 70 por mês — é possível que a pirataria e o compartilhamento ilegal de arquivos volte a ser uma opção preferida pelos internautas? Questões como essa deverão ser enfrentadas pelas empresas em 2020.

No Brasil, a Globo, como parte de sua reestruturação ainda em andamento, dá cada vez mais importância ao Globoplay, que já é o maior serviço de streaming nacional, com toda a programação da TV e boa parte do conteúdo da Globosat. Segundo a emissora, são 22 milhões de usuários mensais. O serviço anunciou 16 novas produções originais para 2020. Entre as novidades, estão as séries inéditas Desalma, com Cássia Kis e Cláudia Abreu, Onde Está Meu Coração, com Letícia Colin e Fábio Assunção, e As Five, spin-off de Malhação.

Algumas gigantes do streaming também anunciaram seus planos para o Brasil em 2020. A Netflix prometeu investir R$ 350 milhões em 30 produções originais, entre o final de 2019 e 2020. A Amazon Prime Video afirmou que vai lançar seis produções brasileiras nos próximos 12 meses.

O ano também foi de consolidação para o trabalho de Marcius Melhem no humor da Globo. Há 15 anos na emissora, Melhem assumiu a chefia do setor no fim de 2018, e liderou a produção de programas como o Tá no Ar e o Choque de Cultura Show, que somou à sua presença na internet as tardes no fim da semana da emissora.