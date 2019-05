Reta final: Confira os melhores e piores episódios de Game of Thrones, de acordo com o público

O último episódio de Game of Thrones vai ao ar neste domingo, 19, às 22 horas. Como preparação para a ‘final’ de GoT, o Caderno 2 levantou os 5 melhores e os 5 piores capítulos do seriado, de acordo com o público do IMDB. Confira:

* Este texto contém spoilers de todas as temporadas de Game of Thrones

Os melhores episódios de Game of Thrones, de acordo com o público

The Rains of Castamere (As Chuvas de Castamere)

Temporada 3, episódio 9

Foi ao ar em: 2 de junho de 2013

Nota: 9.9

Escrito pelos produtores David Benioff e D.B. Weiss, o episódio mostra o massacre orquestrado por Lorde Frey contra Robb, Talisa, Catelyn Stark e os soldados que os acompanhavam. Os assassinatos acontecem durante uma cerimônia de casamento, que ficou conhecida como “o casamento vermelho”. O episódio foi dirigido por David Nutter.

Hardhome (Durolar)

Temporada 5, episódio 8

Foi ao ar em: 31 de maio de 2015

Nota: 9.9

Dirigido por Miguel Sapochnik, o episódio mostra uma sequência de batalhas. O centro do episódio é o lado de fora da Muralha, onde Jon Snow e Tormund, com outros membros da Patrulha da Noite, tentam convencer os Selvagens de Durolar a se juntarem a eles na próxima guerra contra os Caminhantes Brancos.

Battle of Bastards (A Batalha dos Bastardos)

Temporada 6, episódio 9

Foi ao ar em: 19 de junho de 2016

Nota: 9.9

Outro episódio sob comando de Sapochnik, A Batalha dos Bastardos mostra a disputa entre Jon Snow e Ramsay Bolton pelo controle de Winterfell.

The Winds of Winter (Os Ventos do Inverno)

Temporada 6, episódio 10

Foi ao ar em: 26 de junho de 2016

Nota: 9.9

A famosa explosão do septo de Baelor é o momento mais memorável do episódio, que também traz uma vingança de Arya, uma descoberta importante de Bran e o início da marcha de Daenerys em direção a Westeros. Jon Snow é declarado rei do norte.

The Spoils of War (Os Despojos da Guerra)

Temporada 7, episódio 4

Foi ao ar em: 6 agosto de 2017

Nota: 9.8

Daenerys e Jon observam desenhos rupestres deixados pelos Filhos da Floresta em cavernas, descobrindo que os Primeiros Homens e as Crianças lutaram juntos contra os Caminhantes Brancos. Cersei busca mais investimentos do Banco de Ferro e Arya retorna a Winterfell e se reúne com seus irmãos, Sansa e Bran. Neste episódio, Arya enfrenta Brienne de Tarth. É o episódio que finaliza a batalha entre Daenerys e Jaime.

Os piores episódios de Game of Thrones, de acordo com o público:

Unbowed, Unbent, Unbroken (Não rebaixados, não curvados, não quebrados)

Temporada 5, episódio 6

Foi ao ar em: 17 de maio de 2015

Nota: 8.1

Um dos episódios mais polêmicos de Game of Thrones. Nele, Arya continua seu aprendizado em Braavos, Jaime e Bronn tentam sequestrar Myrcella e Sansa, em sua noite de núpcias, é estuprada por Ramsey, enquanto Theon é obrigado a assistir a cena.

Winterfell (Winterfell)

Temporada 8, episódio 1

Foi ao ar em: 14 de abril de 2019

Nota: 8.1

Reencontros entre personagens e paralelos com o piloto da série definiram o primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones, que foi ao ar no dia 14 de abril. Um visual mais sombrio indicava que o inverno havia de fato chegado à Westeros.

The Long Night (A Longa Noite)

Temporada 8, episódio 3

Foi ao ar em: 28 de abril de 2019

Nota: 8.0

Depois de dois episódios de preparação, A Longa Noite finalmente mostra a batalha de Winterfell. O exército Dothraki é apagado pelos mortos, sem fazer nem cócegas. Os vivos sofrem derrotas consecutivas até que Arya consegue aniquilar o Rei da Noite.

The Bells (Os Sinos)

Temporada 8, episódio 5

Foi ao ar em: 12 de maio de 2019

Nota: 6.7

Daenerys ataca impiedosamente Porto Real, queimando todo homem, mulher e criança que se coloca em seu caminho (ou tenta sair dele). O exército da Targaryen massacra homens rendidos.

The Last of the Starks (Os últimos Starks)

Temporada 8, episódio 4

Foi ao ar em: 5 de maio de 2019

Nota: 6.0

‘O último dos Starks’, quarto episódio da temporada final de Game of Thrones, nasce com Winterfell chorando seus mortos. As forças que venceram a Batalha da Noite tentam decidir como atacar Porto Real. Jon conta sua verdadeira origem às suas irmãs.