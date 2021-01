Relembre quadros icônicos comandados por Faustão na Globo

Fausto Silva, o Faustão, deve encerrar seu contrato com a Globo ao fim deste ano (leia mais aqui). Seu programa, o Domingão do Faustão, foi ao ar pela primeira vez em 26 de março de 1989, há quase 32 anos, e contou com diversos quadros marcantes ao longo de sua história. Relembre alguns abaixo.

Videocassetadas

Leia Também Fausto Silva deve encerrar contrato com a Globo em dezembro

Um dos momentos mais aguardados e icônicos das tarde de domingo ao longo das últimas três décadas é a apresentação das Videocassetadas do Faustão.

Tratam-se de vídeos amadores com situações de tombos, tropeços, quedas ou outros momentos engraçados, sempre acompanhados dos comentários de Faustão. Quando um vídeo se destaca, o apresentador pede para repeti-lo além do normal.

Caminhão do Faustão

Como o próprio nome diz, tratava-se de um caminhão repleto de eletrodomésticos e outros objetos que ia até uma cidade brasileira para entregá-los ao vencedor de um sorteio. A entrega era acompanhada pelo apresentador e os espectadores.

A primeira leva de prêmios, por exemplo, foi composta por geladeira, TV a cores, máquina de lavar, fogão, videocassete, máquina de costura, enceradeira, torradeira, batedeira, ventilador, centrífuga, jogo de panelas, aspirador de pó, aparelho de som, sofá e brinquedos.

Olimpíadas do Faustão

As Olimpíadas do Faustão fizeram sua estreia no primeiro ano do Domingão, em 1989. O quadro ficou marcado por trazer diversos participantes, sempre acompanhados de um apelido, cumprindo provas bizarras que contavam com narrações bem-humoradas de Faustão.

Se Vira nos 30

Artistas de rua ou com talnetos pouco usuais espalhados pelo Brasil tinham 30 segundos para se apresentar no palco do Domingão. Quem agradava a Faustão e ao público muitas vez ganhava algum período a mais de permanência.

A cada edição, o vencedor ganhava um prêmio em dinheiro, que variou entre R$ 15 mil, na sua estreia em 2004, e R$ 30 mil.

Quem Chega Lá

Diversos humoristas tiveram sua primeira grande oportunidade de aparecer na televisão no Domingão do Faustão. O Quem Chega Lá foi exibido entre 2008 e 2010 e, posteriormente, em 2014, 2015 e 2017.

Os participantes tinham poucos minutos para contar piadas. O 'risômetro' media a quantidade de risos na plateia e, conforme o sucesso, o competidor seguia avançando.

Entre os comediantes 'revelados' no programa estão Léo Lins, atualmente no The Noite, do SBT, Marcos Castro, do canal Castro Brothers no YouTube, e Paulo Vieira, hoje humorista da Globo, que foi campeão na edição de 2015.

Arquivo Confidencial

O quadro que traz um artista recebendo e comentando depoimentos de colegas, amigos e familiares fez sua estreia em 1995, com Victor Fasano, e marcou época desde então.

Passaram pelo quadro nomes de variadas áreas, como o jornalista William Bonner, o jogador Ronaldo Fenômeno, a cantora Anitta e o estilista e apresentador Clodovil Hernandez.

O Arquivo Confidencial foi inspirado no Esta É a Sua Vida, apresentado por J. Silvestre na TV Tupi.

Talent shows com famosos

Ao longo das últimas duas décadas, o Domingão do Faustão também apostou em quadros de competição entre artistas, como a Dança dos Famosos, o Show dos Famosos, a Dança no Gelo e o Circo do Faustão.

VEJA TAMBÉM: Relembre as apresentações da 3ª temporada do Show dos Famosos

Perguntas e Respostas

Atrações envolvendo desafios intelectuais também tiveram espaço ao longo da trajetória de Faustão na Globo. Nos primórdios do programa, quadros como o Rala e Rola e Sexolândia fizeram sucesso. Mais recentemente, o quadro Sufoco ganhou notoriedade por conta do meme em que o apresentador diz "Errou!" após respostas erradas de alguns competidores.

Nova Loira do Tchan

Em 1996, Sheila Mello teve 62% dos votos do público e venceu Daniela Freitas na final do concurso que definiria a nova bailarina do grupo de pagode É o Tchan!, que fazia bastante sucesso à época.

Até o início dos anos 2000, outras edições de concursos semelhantes também foram realizadas no palco comandado por Fausto Silva.