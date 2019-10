Relembre os principais acontecimentos de todas as temporadas de 'Downton Abbey'

O último episódio de Downton Abbey foi ao ar quase quatro anos atrás – tempo suficiente para esquecer alguns detalhes. Durante as seis temporadas, que cobriram o período de 1912 a 1926, aconteceu de tudo um pouco.

Mary (Michelle Dockery) viu um diplomata turco morrer em sua cama, casou-se com Matthew Crawley (Dan Stevens), herdeiro da propriedade de sua família, e enviuvou quando ele sofreu um acidente de carro, motivado pela decisão do ator de não retornar ao papel.

Depois de ser disputada, acabou com Henry (Matthew Goode), que desistiu das corridas de carro após um acidente e resolveu abrir uma oficina mecânica com Tom Branson (Allen Leech). Branson, ex-motorista, apaixonou-se pela irmã de Mary, Lady Sybil (Jessica Brown-Findlay), que morreu no parto na temporada 3 – outra baixa causada pela recusa da atriz de renovar o contrato. Nos últimos anos, Branson foi ganhando a confiança do Lorde Grantham e ajudou Mary a tomar as rédeas da propriedade da família, sempre ameaçada por dificuldades financeiras.

A irmã do meio, Edith (Laura Carmichael), que é mãe solteira, teve de esconder a filha, Marigold, da sociedade. A revelação a seu noivo Bertie (Harry Hadden-Paton) quase terminou com o relacionamento, mas os dois finalmente se casaram no último episódio da série.

Isobel (Penelope Wilton), mãe de Matthew, enfrentou a família de seu amado Lorde Merton (Richard Grey), que acreditou sofrer de uma doença incurável. Mas foi alarme falso, e eles se casaram.

Entre os empregados, Thomas Barrow (Robert James-Collier), que começou a série como um personagem de caráter duvidoso, até ser revelado que ele tinha de esconder sua homossexualidade, proibida na época, conseguiu emprego numa casa menor, mas acabou voltando a Downton Abbey quando o veterano mordomo Charlie Carson (Jim Carter) não conseguia mais fazer suas tarefas. Carson se aposentou, mas continuou morando na propriedade com sua mulher, a governanta Senhora Hughes (Phyllis Logan).

Depois de desprezar Andy, a desbocada Daisy (Sophie McShera) se interessou pelo rapaz. Já a camareira Anna (Joanne Froggatt), confidente de Lady Mary, deu à luz seu bebê com o valete Sr. Bates (Brendan Coyle) na cama da patroa, na noite de Ano Novo de 1926.