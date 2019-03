Relembre convidados especiais que passaram por 'The Big Bang Theory'

Entre as mais longevas séries, The Big Bang Theory chega em sua 12ª e última temporada. A comédia de nerds esquisitos termina em maio e se último episódio será exibido no Brasil em junho.

Além dos personagens da produção, a série criada por criado por Chuck Lorre e Bill Prady recebeu convidados especiais, entre cientistas e atores de filmes nerds. Confira:

A eterna Leia de Star Wars apareceu no 14º episódio da sétima temporada, em The Convention Conundrum. Junto com a atriz, o ator James Earl Jones também apareceu. Jones foi o Darth Vader da primeira trilogia das estrelas.

Um dos mais consagrados jornalistas, o físico e cosmólogo britânico era fã da série e apareceu em muitos episódios, como The Hawking Excitation (5x21), The Extract Obliteration (6x6), The Relationship Diremption (7x20), The Troll Manifestation (8x14) e The Celebration Experimentation (9x17).

Neil deGrasse Tyson

Outra grande cientista que deu as caras na série foi Neil DeGrasse Tyson, um dos mais adorados pesquisadores abraçado pela cultura pop. No episódio, Tyson aparece para brigar com Sheldon ao descobrir que o persongem decidiu revogar a posto de Plutão como planeta. Pô, Sheldon!

George Takei e Katee Sackhoof

A fantasia de Howard trouxe duas participais especiais e uma mistura entre séries. Takei é o Sr. Sulo de Star Trek e Katee interpretou Kara em Battlestar Galactica. Na episódio,eles aparecem durante um devaneio do personagem.

Stan Lee O quadrinista apareceu no 16º episódio da terceira temporada, The Excelsior Acquisition. O cabeça do universo Marvel, conhecido por suas aparições nos filmes, Lee é perseguido por Sheldon até ser encontrado pelo personagem. O quadrinista o surpreende vestindo um robe do Quarteto Fantástico.

Leonard Nimoy

Em 2012 foi a vez de Sr. Spock dar as caras no seriado. Em The Transporter Malfunction, ele aparece como um boneco do personagem de Star Trek, encorajando Sheldon a largar a brincar com um artigo de coleção que o cientista se recusava a tirar da caixa.