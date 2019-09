Relembre as temporadas de 'American Horror Story', que ganha novos episódios nesta quinta, 19

O canal FX exibe a partir da meia noite desta quinta-feira, 19, a nona temporada da série American Horror Story (American Horror Story: 1984). Assinada por Ryan Murphy, a antologia de terror é inspirada, agora, na década de 1980 e em filmes com assassinos brutais. Como aquecimento, relembre as histórias das oito temporadas anteriores de AHS:

Murder House

Lançada em 2011, a primeira temporada de AHS acompanha a família Harmon, formada pelo psiquiatra Ben, sua esposa Vivien e a filha adolescente do casal, Violet. Após Vivien sofrer um aborto, os três se mudam de Boston para Los Angeles, em uma tentativa de 'começar do zero'.

A família passa a viver em uma mansão restaurada e se torna vizinha da estranha Constance Langdon e sua filha, Adelaide. A vida dos três começa a sair de controle: uma ex-estudante com quem Ben traiu Vivien reaparece, e Violet sofre de depressão. Ela acaba conhecendo Tate, um garoto com história perigosa. Eventualmente, a família acaba descobrindo que a casa é assombrada por fantasmas de todos os que já morreram na propriedade.

Asylum

A segunda temporada de AHS volta algumas décadas e se passa em 1964. Na história, Kit Walker (Evan Peters) é acusado de ser o serial killer Bloody Face, responsável pela morte de sua própria esposa, e acaba internado no sanatório Bliarcliff, onde conhece outros pacientes que também alegam que não deveriam estar lá.

Atrás de uma grande matéria sobre a história, a jornalista Lana Winters (Sarah Paulson) também fica presa no manicômio, onde é submetida a terapias de reversão sexual para 'deixar de ser lésbica', lideradas pelo psiquiatra Oliver Thredson (Zachary Quinto). Aos poucos, todos os pacientes do manicômio passam por experiências demoníacas e até extra-terresestres, ao mesmo tempo em que são cobaias do sádico médico Arthur Arden (James Cromwell), que conduz experimentos científicos macabros.

Coven

A terceira temporada de AHS foi lançada em 2013 e se passa no mesmo ano. Nos capítulos, jovens descendentes das bruxas que sobreviveram ao famoso julgamento de Salem tentam passar despercebidas pela sociedade.

Zoe Benson (Taissa Farmiga) é uma dessas jovens, embora não saiba. Após a morte de seu namorado, ela descobre a verdade sobre sua família e é enviada a uma escola para meninas como ela em Nova Orleans. Lá, ela conhece Madison Montgomery (Emma Roberts), Queenie (Gabourey Sidibe), Nan (Jamie Brewer) e Kyle Spencer (Evan Peters), por quem se apaixona. Eventualmente, uma jovem bruxa acaba sendo descoberta e quase morta.

Freak Show

De volta à década de 1950, a quarta temporada de American Horror Story acompanha uma trupe de 'monstros' humanos que busca reacender a chama dos freak shows. A líder da companhia é Elsa Mars (Jessica Lange), que comanda as duas irmãs gêmas Bette e Dot Tattler (Sarah Paulson), o 'garoto-lagosta' Jimmy Darling (Evan Peters) e sua mãe, a mulher-bardada Ethel/Elsa, o forte Dell Toledo (Michael Chiklis) e sua mulher de três peitos, Desiree Dupree (Angela Bassett). Um grupo maligno de entidades passa a atormentar a cidade em que a trupe se encontra.

Hotel

Hotel se passa em 2015. Após receber dicas anônimas, o detetive John Lowe chega ao Hotel Cortez para investigar uma sequência de crimes inspirados pelos Dez Mandamentos. Construído inicialmente como uma câmara de tortura, o hotel é habitado por diversos espíritos, como seu fundador, James March (Evan Peters), Sally (Sarah Paulson) e Hazel Evers (Mare Winningham). No comando de tudo, está a viúva fashionista e vampirística Elizabeth Johson, a Condessa, interpretada por Lady Gaga.

Roanoke

O casal Shelby e Matt Miller, em parceria com a irmã de Matt, Lee Harris, grava o documentário My Roanoke Nightmare, sobre a experiência de morar na mal-assombrada fazenda em que a colônia Roanoke desapareceu em 1580. A produção faz um sucesso imenso e, um ano depois, a família retorna ao local para gravar uma sequência, chamada Return to Roanoke: Three Days In Hell. Para isso, produção e elenco decidem passar três dias na fazenda, o que acaba despertando a ira nas entidades que a habitam.

Cult

Em uma cidade polarizada em torno da eleição do presidente americano, Donald Trump, a dona de um restaurante local, Ally Mayfair-Richards (Sarah Paulson), começa a se tornar cada vez mais paranóica. Ela não consegue melhorar mesmo com a ajuda de seu psiquiatra, e sua condição começa a afetar seu relacionamento com sua esposa, Ivy (Alison Pill), e seu filho, Oz. Paralelamente, o misógino político de extrema-direita Kai Anderson (Evan Peters) tenta desbancar a feminista Bebe Babbitt de seu posto no conselho da cidade.

Apocalypse

Envolvendo personagens de diversas temporadas anteriores, Apocalypse se passa em um futuro próximo, onde o anticristo Michael Langdon (Cody Fern) provoca uma guerra nuclear e, consequentemente, o apocalipse. Os sobreviventes se refugiam no abrigo Outpost 3, zelado pelas rígidas Wilhemina Venable (Sarah Paulson) e Miriam Mead (Kathy Bates). As bruxas de Coven (terceira temporada) se reúnem para tentar salvar a humanidade.