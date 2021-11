Relembre 5 personagens de Roberto Bolaños além de 'Chaves' e 'Chapolin'

Roberto Gómez Bolaños, criador e protagonista dos seriados Chaves e Chapolin, morreu em 28 de novembro de 2014, há exatos sete anos. Considerado um dos maiores nomes do humor no México e velho conhecido do público brasileiro, onde seus trabalhos foram exibidos principalmente pelo SBT ao longo das décadas (desde 2020, o programa saiu do ar por questão de direitos autorais), o ator e roteirista também contou com diversos outros personagens.

Durante anos, comandou um programa solo com seu nome artístico, Chespirito (algo como "pequeno Shakespeare"), além de ter feito alguns filmes. Alguns atores costumam aparecer com frequência ao longo de seus outros trabalhos, como Rubén Aguirre (Professor Girafales), Ramón Valdés (Seu Madruga), Florinda Meza (Dona Florinda), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (Chiquinha) e Edgar Vivar (Sr. Barriga).

Relembre abaixo cinco personagens marcantes de Roberto Gómez Bolaños além de Chaves e Chapolin:

Dr. Chapatin

O excêntrico e mal-humorado médico aparecia com frequência em Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que foi ao ar entre 1970 e 1973, e no programa Chespirito, mas figurava também em algumas esquetes de Chapolin, exibidas dubladas no SBT ao longo dos anos, da qual o público brasileiro deve se lembrar.

Chompiras

O personagem, que na versão brasileira recebeu os nomes de Chaveco e Carne Seca, contracenava com os ladrões Peterete (ou Beterraba, vivido por Ramón Valdés) ou Botija (Botijão, interpretado por Edgar Vivar).

Vicente Chambón

Como de costume, Bolaños esteve acompanhado de boa parte do elenco de Chaves para interpretar o jornalista Vicente Chambón na curta série La Chicharra (referência ao nome de um jornal fictício) que estreou em 1979 e contou com apenas 14 episódios.

Pancada Bonaparte

Em esquetes com diálogos malucos e muitas vezes literais, Roberto Gómez Bolaños contracenava com Rubén Aguirre formando a dupla Pancada (no original, Chaparrón) e Lucas Pirado. Originalmente, o personagem aparecia no quadro Los Chinfladitos, dentro do programa Chespirito.

Chanfle

No longa El Chanfle, lançado em 1979, Bolaños dá vida a um roupeiro da comissão técnica do América, um dos clubes de futebol mais tradicionais do México. No enredo que envolve tanto a relação com sua mulher, quanto com o técnico e outros atletas do time, estão presentes praticamente todos os personagens do elenco principal de Chaves. Há ainda uma sequência em que o personagem literalmente sonha em se tornar um craque da bola.

Curiosamente, este é o filme sobre o qual o personagem Chaves comenta no clássico episódio em que vai ao cinema. Na versão brasileira, o nome do longa foi substituído e o protagonista comenta que "teria sido melhor ver o filme do Pelé".