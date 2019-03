Rei da Noite de 'Game of Thrones' tem alvo específico, diz ator

O ator e dublê de Game of Thrones Vladimir Furdik disse, em rara entrevista, que o personagem que interpreta, o misterioso Rei da Noite, tem um alvo específico na série.

"As pessoas verão que ele tem um algo que quer matar, e vocês vão descobrir quem é. Também há aquele momento (em Hardhome) quando Jon Snow estava no bote e o Rei da Noite olha para ele e levanta os braços — há um momento similar e ainda mais forte entre os dois dessa vez", disse o ator para a Entertainment Weekly.

"Alguém o transformou no Rei da Noite. Ninguém sabe quem ele era antes — um soldado ou parte da nobreza. Ele nunca quis ser o Rei da Noite. Acho que ele procura vingança. Todo mundo nessa história tem dois lados, um bom e um ruim. O Rei da Noite tem apenas o lado mau."

A última temporada de Game of Thrones estreia na HBO e no HBO GO no dia 14 de abril.