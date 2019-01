Rede de televisão NBC anuncia que lançará serviço de streaming em 2020

A emissora de televisão americana NBC anunciou nesta segunda-feira, 14, que lançará um novo serviço de streaming em 2020, plataforma com a qual buscará concorrer com empresas como Netflix, Amazon e a Disney, que também vai se aventurar no setor.

O plano da NBC é oferecer o serviço de forma gratuita para os clientes que tiverem uma assinatura da emissora na TV convencional. Em troca, a emissora prevê a inclusão de anúncios na plataforma.

Os demais interessados no streaming da NBC poderão ter acesso ao serviço pagando uma mensalidade de US$ 12. Além disso, haverá uma versão livre de publicidade, que também será paga.

Segundo a empresa, o serviço incluirá notícias e esportes ao vivo, assim como a programação exibida na televisão. Entre os programas que estarão disponíveis em streaming está o Saturday Night Live, um dos mais populares da emissora.

Propriedade do grupo Comcast, a NBC quer um espaço no mercado de streaming. Além de Netflix e Hulu, já consolidadas no setor, outras empresas, como Disney, Apple e AT&T, preparam a entrada no segmento.