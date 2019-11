Record TV homenageia Gugu Liberato neste domingo, a partir das 9h

Em homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu na sexta, 22, aos 60 anos, em Orlando, nos Estados Unidos, a Record TV prepara uma programação especial que vai ao ar neste domingo, 24.

A emissora dá início à cobertura às 9h, com Luiz Bacci à frente do jornalismo. Na sequência, o Domingo Show, tem início às 11h, e o Hora do Faro, às 15h45, e as duas atrações serão exibidas ao vivo.

Já o Domingo Espetacular dará as mais recentes informações sobre o traslado do corpo do apresentador, a chegada ao País, e ainda sobre o velório de Gugu, que será aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Câmera Record também prestará um tributo ao apresentador.