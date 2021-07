Rainha Elizabeth visita set de novela mais antiga do mundo

LONDRES - A rainha britânica Elizabeth trocou o Palácio de Buckingham pelo pub fictício Rovers Return nesta quinta-feira, quando visitou o set de filmagem da novela há mais tempo no ar em todo o mundo, Coronation Street.

A rainha de 95 anos, que é a monarca mais velha do mundo e está há mais tempo no trono, foi recebida com saudações e aplausos ao chegar ao set e percorreu um tapete vermelho estendido sobre as famosas ruas de paralelepípedo do programa enquanto sua música-tema conhecida era tocada.

Ela se encontrou com alguns dos membros de longa data do elenco diante do Rovers Return Inn para saber como a novela lidou com as restrições para continuar filmando durante a pandemia de coronavírus.

"A senhora nos deu muito ânimo por ter vindo, obrigada, muito obrigada", disse Barbara Knox, que interpreta Rita Tanner regularmente desde 1972, à rainha.

"É maravilhoso que vocês tenham conseguido seguir adiante durante esta pandemia", disse Elizabeth.

"Foi a senhora quem seguiu adiante", respondeu William Roache, que detém o recorde de ator há mais tempo em uma novela e faz o papel de Ken Barlow desde o primeiro episódio.

Com seus enredos corajosos a respeito da vida em um distrito fictício de Manchester, cidade do norte inglês, Coronation Street se tornou uma instituição nacional desde que estreou em 9 de dezembro de 1960.

A rainha e o príncipe Charles, seu filho, fizeram uma participação especial para comemorar o 40º aniversário da atração no ano 2000.