Quinta temporada de 'House of Cards' estreia na TV brasileira

A quinta temporada da série de ficção House of Cards, sucesso no streaming pela Netflix, retratando os bastidores da política americana, estreia na TV paga brasileira nesta terça-feira, 5, no Paramount Channel, às 22h.

A temporada é a última com o ator Kevin Spacey no papel do inescrupuloso presidente Frank Underwood. Durante as gravações do sexto ano, surgiram denúncias de assédio sexual contra o ator, que foi demitido pela Netflix. Robin Wright, a Claire Underwood, vai assumir totalmente o posto de presidente dos EUA e protagonista da sexta temporada, que vai encerrar a série ainda este ano.

++ Sem Kevin Spacey, última temporada de 'House of Cards' terá 8 episódios

A quinta temporada, que estreou originalmente em 2017 na Netflix, foi marcada pela troca de comando nos bastidores. O criador da série, Beau Willimon, havia deixado o programa, e Melissa James Gibson e Frank Pugliese assumiram como "showrunners".

No Paramount Channel, House of Cards vai ao ar às terças-feiras, às 22h.